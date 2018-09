Toronto trở thành một thung lũng điện tử?

Theo nhận định của các chuyên gia về cao kỹ và đã được công bố hôm 19 tháng 9, các đại công ty cao kỹ trên thế giới, đang xúc tiến những việc thiết lập những chi nhánh ở thành phố Toronto.

Những công ty như công ty Amazon đã có chi nhánh và mới đây công ty Uber cũng nghiên cứu việc thành lập chi nhánh trong vùng đại thủ phủ Toronto, cho việc sản xuất những chiếc xe không cần tài xế.

Công ty Microsoft cũng vừa loan báo đã thiết lập chi nhánh ở thành phố Toronto, và sẽ thâu nhận 500 nhân viên.

Theo ông Toby Lennox, chủ tịch điều hành công ty the Toronto Global thì những lý do mà nhiều đại công ty cao kỹ thiết lập chi nhánh ở Toronto là vì thành phố này tiếp cận với rất nhiều trường đại học danh tiếng, có nguồn nhân lực dồi dào trong lãnh vực cao kỹ mà hiếm có nơi nào trên thế giới có thể so sánh bằng?

Ông Dara Khosrowshahi, chủ tịch điều hành của công ty Uber, cho là Toronto là nơi có nhiều nhân tài về cao kỹ, là nơi rất tốt cho việc sinh sống, trong khi giá sinh hoạt không cao như thành phố San Francisco.

So với giá nhà ở thung lũng điện tử Hoa Kỳ ở thành phố San Jose thì giá nhà ở Toronto cũng còn phải chăng, và nhất là với những phương tiện chuyên chở công cộng hữu hiệu, người ta có thể ở tại các vùng ngoại ô và đi làm bằng xe lửa GO.