Tổng thống Trump nói là các nhân viên y tế thành phố New York có liên quan đến việc mất khẩu trang?

New York: Trong hôm thứ hai ngày 30 tháng 3, các viên chức của tiểu bang New York từ ông thống đốc Cuomo, ông thị trưởng thành phố New York cho đến các nhân viên y tế làm việc trong các bệnh viện thành phố, đều tỏ vẻ tức giận khi tổng thống Trump ngụ ý nói là có nhiều nhân viên y tế làm việc trong các bệnh viện New York đã ăn cắp khẩu trang.

Bà Pat Kane, chủ tịch hiệp hội y tá tiểu bang New York nói là ông Trump nên thân hành đến các bệnh viện ở New York, để chứng kiến nhu cầu cần khẩu trang và các vật dụng bảo vệ khác cho các nhân viên y tế, đang chiến đấu chống dịch COVID-19, trước khi nói là có những mất mát về khẩu trang.

Các thống kê của những nghiệp đoàn lao động ở thành phố New York, thì hiện thiếu hụt những vật dụng bảo vệ cá nhân cho các nhân viên y tế hiện đang làm việc ở các bệnh viện New York. Những thiếu hụt các vật dụng bảo vệ cá nhân như khẩu trang, găng tay, quần áo bảo vệ…

Trong hôm chúa nhật ngày 29 tháng 3, tổng thống Trump đã nói là tại sao nhu cầu cần khẩu trang ở các bệnh viện trong thành phố New York đã gia tăng từ mức 10 ngàn khẩu trang một tuần lên đến 300 ngàn khẩu trang một tuần và ông Trump đã nghi là có rất nhiều số khẩu trang được yêu cầu gia tăng, đã “đi ra cửa sau”?

Cả ông thống đốc tiểu bang New York và ông thị trưởng thành phố New York đều bác bỏ những lời tố cáo của ông Trump và cho là những lời tố cáo của ông Trump “vô căn cứ”.