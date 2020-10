Tổng thống Trump có trương mục với ngân hàng Trung quốc

New York: Theo tin của báo New York Times phổ biến hôm thứ tư ngày 21 tháng 10, thì theo những hồ sơ thuế vụ của tổng thống Trump, mà báo này nhận được, thì tổng thống Trump trước khi làm tổng thống, đã có những dự tính bành trướng hoạt động qua Trung quốc và có trương mục với một ngân hàng Trung quốc, mà báo New York Times không tiết lộ .

Theo báo New York Times thì trương mục ngân hàng này có tên của the Trump International Hotesl Management và trong những năm từ năm 2013 cho đến 2015, hệ thống khách sạn của ông Trump đã trả thuế 188,561 Mỹ kim cho chính quyền Trung quốc.

Trong khi tổng thống Trump bề ngoài ông vẫn nói là ứng cử viên Joe Biden đã không cứng rắn trước những áp lực của Trung quốc, thì bề trong ông ta đã có những hoạt động thương mại với chính quyền Bắc Kinh.