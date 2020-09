Tổng thống Trump bác bỏ lời tố cáo ông gọi những người chiến binh Mỹ tử trận là những kẻ “thua thiệt và khờ khạo”

Hoa Thịnh Đốn: Sau nhũng nguồn tin báo chí loan báo hôm thứ sáu ngày 4 tháng 9 là trong cuộc viếng thăm nước Pháp trong ngày Chiến Sĩ Trận Vong năm 2018, tổng thống Trump đã nói với một số

cộng sự viên về số những binh lính Mỹ tử trận hay bị địch quân cầm tù trong thời Thế Chiến thứ Nhất là những kẻ thua thiệt (losers) và khờ khạo (suckers), tổng thống Trump cũng như phát ngôn viên tòa Bạch Ốc đã bác bỏ những lời tố cáo, và cho đó là những tin giả.

Tuy nhiên theo ông Jeffrey Goldberg của báo the Atlantic, là một trong những báo đăng tin đã khẳng định là nguồn tin đăng tải là đúng sự thật, dựa vào những tin cung cấp từ nhiều nhân chứng khác nhau.

Tổng thống Trump cũng nói là ông ta luôn vinh danh những binh sỹ Mỹ đã chiến đấu trong nhiều cuộc chiến vừa qua.

Tuy nhiên đài CNN đã dẫn chứng là ông Trump đã từng chê bai cố thượng nghị sĩ John McCain không phải là một anh hùng vì phi cơ của ông ta bị phòng không bắn rơi và bị Bắc Việt giam giữ nhiều năm trong thời có cuộc chiến Việt Nam.

Những lời tố cáo về chuyện ông Trump chê bai những binh sĩ Mỹ chết hay bị tù trong những cuộc chiến trước đây, xảy ra trong thời gian chỉ còn 2 tháng nữa là có cuộc bầu cử tổng thống.

Những cộng sự viên nào đã đem chuyện chê bai này ra cho báo chí biết? Theo tổng thống Trump thì có thể là đại tướng hồi hưu John Kelly, từng là chánh văn phòng ở tòa Bạch Ốc?

Các cáo buộc về Tổng Thống Trump được đưa ra trong một bài báo đăng tải trên tạp chí The Atlantic. Một giới chức cao cấp Bộ Quốc Phòng, người biết rõ sự kiện, và một sĩ quan cao cấp Thủy Quân Lục Chiến, được kể về những lời phát biểu của ông Trump, đã xác nhận sự kiện với hãng thông tấn AP, kể cả những lời nói về nghĩa trang ở bên Pháp, chôn cất các binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ tử trận trong trận thế chiến thứ nhất. Tổng thống Trump đã qua Pháp vào năm 2018 trong ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong, nhưng ông không ra viếng nghĩa trang trong ngày lễ vì trời mưa bão. Chỉ có một số cộng sự viên của tổng thống Trump đến tham dự.

Tòa Bạch Ốc nhanh chóng phản ứng, đưa các giới chức cao cấp, gồm cả Phó Tổng Thống Mike Pence và Ngoại Trưởng Mike Pompeo, ra để bài bác những gì loan tải trên tờ The Atlantic.

Tổng Thống Trump nói ông không đến được nghĩa trang ngày hôm đó vì thời tiết xấu và toán Mật Vụ bảo vệ nói rằng không thể di chuyển bằng trực thăng hay đường bộ.

Bài báo nói ông Trump không muốn đến vì không thấy đó là điều quan trọng và cũng vì nơi nghĩa trang này “đầy những kẻ thất bại.”

Cũng theo tờ The Atlantic, trong cuộc nói chuyện khác về chuyến đi, Tổng Thống Trump gọi 1,800 lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ hy sinh trong trận đánh Belleau Wood này là những kẻ “khờ khạo” vì để bị giết.

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, ônng Joe Biden, nói rằng “nếu những gì đăng tải trên tờ Atlantic là đúng thì đây lại là một chỉ dấu khác về sự khác biệt lớn lao giữa Tổng Thống Trump và cá nhân tôi về vai trò của tổng thống Mỹ.”

Các nguồn tin ở Bộ Quốc Phòng cũng xác nhận với hãng thông tấn AP về tường thuật của bài báo The Atlantic là Tổng Thống Trump nhân ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong năm 2017, khi tới nghĩa trang quốc gia Arlington để thăm phần mộ của Trung Úy Thủy Quân Lục Chiến Robert Kelly, con của Tướng Kelly, đã nói với ông này rằng: “Tôi không hiểu được. Những người này chết để được cái gì?”