Tổng giám đốc tổ chức WHO là tay sai của Trung quốc?

Hoa Thịnh Đốn: Trong những cuộc họp báo diễn ra gần đây, tổng thống Trump đã đả kích tổ chức y tế thế giới WHO và chính quyền Trung quốc, là chính quyền Trung quốc và tổ chức WHO đã dấu diếm những tin tức về đại dịch COVID-19 một thời gian dài, khiến thế giới không có thời gian chuẩn bị.

Tổng thống Trump cũng đe dọa là Hoa Kỳ sẽ không tài trợ cho tổ chức WHO nữa?

Tưởng cũng nên nói thêm trong thời gian dịch COVID-19 đang hoành hoành ở Vũ Hán, ông Tedros Ghebreyesus ,

tổng giám đốc của tổ chức WHO đã trì hoãn gọi dịch COVID-19 này là một đại dịch cho đến tháng 3?

Theo những cuộc điều tra của báo chí thì ông tổng giám đốc của tổ chức WHO này là một người sinh quán ở xứ Eritrea, Phi Châu, không phải là một bác sĩ nhưng lại được bầu vào chức tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới WHO, với sự hậu thuẫn rất mạnh mẽ của Trung quốc.

Ông Tedros tốt nghiệp ở trường đại học nước Anh và tham gia vào chính quyền của xứ Ethiopia, xứ láng giềng của Eritria.

Trong thời gian có đại dịch COVID-19, ông Tedros là người hết sức ca ngợi chính quyền Trung quốc trong việc ngăn chận sự bành trướng của loài vi rút này.

Hiện nay có những chỉ trích cho là ông Tedros đã giúp Trung quốc loan báo những dữ kiện thật của trận đại dịch, trì hoãn việc công bố đó là một đại dịch, khiến thế giới bàng hoàng không kịp trở tay?