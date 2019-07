Tổng giám đốc một công ty lái xe Lexus đi ăn trộm

Bắc Giang: Theo những tin tức loan báo thì công an thành phố Bắc Giang vừa bắt giữ một nghi can ăn trộm mà nghi can này còn là một tổng giám đốc.

Theo những tin tức loan báo thì vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, công an thành phố Bắc Giang đã bắt quả tang một nghi can ăn cắp một số tài sản trị giá 100 triệu đồng ở trụ sở của thành ủy Lào Cai.

Nghi can là ông Phạm Văn Khoa, 50 tuổi, lái chiếc xe Lexus đi ăn trộm và ông cũng là tổng giám đốc một công ty bất động sản ở Hà Nội.

Cũng theo bản tin thì nghi can này cũng từng ăn trộm ở nhiều nơi khác trong thành phố Bắc Giang.