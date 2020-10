Tốn phí trong 3 ngày chữa trị covid cho tổng thống Trump

Hoa Thịnh Đốn: Báo New York Times trong số mới đây có tường trình về tổn phí chữa trị cho tổng thống Trump trong 3 ngày tại bệnh viện quân y Walter Reed. Tổng thống Trump được đưa đến và về lại tòa Bạch Ốc bằng trực thăng.

Ông được chữa trị bằng hai loại thuốc chống kháng thể mới sáng chế, thử nghiệm covid, cho ngửi khí oxygen, uống các loại thuốc như Zinc, melatonin, thuốc trị trào ngược bao tử, sinh tố D, là những loại thuốc mà các bác sĩ đã chữa trị cho các bệnh nhân và xem ra có ít nhiều hiệu nghiệm.

Ngoài ra ông cũng được cho dùng steroids, cho dù là bệnh tình của ông không nặng như các bệnh nhân khác khi được dùng steroids.

Dĩ nhiên tất cả các chi phí chữa trị cho tổng thống Trump đều miễn phí.

Một người thường khi có dương tính với covid thì được khuyến cáo phải cách ly ở nhà và khi nào bệnh trở nên trầm trọng thì mới được đến bệnh viện.

Tuy nhiên nếu một người thường và cũng mới có những triệu chứng ban đầu như tổng thống Trump và cũng muốn chữa y như thế, thì chi phí lên đến trên 100 ngàn Mỹ kim.

Nhiều bệnh nhân bị covid và phải nằm tại bệnh viện nhiều ngày thì chi phí có thể lên tới 400 ngàn Mỹ kim, theo như tin của báo New York Times.

Thử nghiệm covid không phải đều miễn phí ở Hoa Kỳ: một lần thử nghiệm trung bình tốn $100, nhưng có nhiều bệnh viện tính tiền đắt hơn cả chục lần như tại một bệnh viện ở Texas, tiền thử nghiệm khi lái xe chạy qua ( drive-through) lên đến $6,408.

Nhiều bệnh nhân có bảo hiểm y tế, nhưng họ vẫn phải trả một phần ( co pay) số tiền chi phí thử nghiệm.

Bà Marta Bartan, một người làm tóc trong một tiệm cắt tóc thời trang ở thành phố New York, khi quay trở lại làm, chủ nhân của tiệm cắt tóc buộc nhân viên phải đi thử nghiệm, và lần thử nghiệm chứng minh là không có nhiễm vi rút, đã làm bà Bartan tốn $1,394.