Tốn kém gửi con, đi party trong đêm trừ tịch

New York : Theo tin của đài CBS, chi phí gửi con để đi party cuối năm ở Hoa Kỳ là một món tiền lớn gây kinh hoàng cho nhiều bậc cha mẹ. theo the babysitting website UrbanSitter, thì chi phí gửi 1 đứa con trong đêm cuối năm 31 tháng chạp năm nay để đi party ăn mừng năm mới 2020, ở trên toàn nước Mỹ, trung bình là 17.59 Mỹ kim một giờ , gia tăng lên đến 21.39 Mỹ kim cho 2 đứa và $24.76 cho tiền giữ 3 đứa con. Giá tiền giữ con trong New Year’s Eve còn lên đến 22.38 Mỹ kim một giờ ở thành phố San Jose, $21.06 một giờ ở thành phố San Francisco và $19.03 Mỹ kim một giờ ở thành phố New York. Ngoài tiền gửi con, nhiều bậc cha mẹ còn cho thêm tiền tips, cho ăn uống và cho tiền chuyên chở cho những người giữ trẻ. Như thế mướn 1 người giữ trẻ, giữ một đứa con trong đêm trừ tịch ở Mỹ trong 4 tiếng đồng hồ, có thể lên đến 100 Mỹ kim.

