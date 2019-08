Tom Vu một thời vang bóng

Phan Hạnh

Nếu bạn là một người Việt tị nạn đã có mặt ở Hoa Kỳ hoặc Canada trong thập niên 1980, chắc bạn nghe tiếng Tom Vu. Nghe tiếng Tom Vu quảng cáo mua bán địa ốc trên các đài truyền hình dòng chính lúc nửa đêm. Nghe tiếng và khâm phục về sự thành công khá lừng lẫy của Tom Vu trong lãnh vực đầu tư bất động sản, dù Tom Vu, cũng như bạn, chỉ là một người tị nạn nói tiếng Anh chưa sõi và còn nặng âm hưởng tiếng Việt.

Qua hình ảnh của một người tị nạn nghèo đặt chân đến Mỹ chỉ chưa đầy mười năm mà đã có một cuộc sống giàu sang với biệt thự, du thuyền, xe thể thao, và lúc nào cũng có những cô gái vây quanh, Tom Vu quảng cáo khuyến dụ công chúng ghi tên tham dự khóa hội thảo kéo dài 5 ngày do anh hướng dẫn với mức phí có khi lên đến 15 ngàn đô la. Khán giả người Việt thích thú xem các quảng cáo của Tom Vu đã đành, khán giả người Mỹ, người Canada cũng thích phong thái vô tư tỉnh queo cùng nụ cười ngây thơ trẻ con của anh. Với họ, Tom Vu nói tiếng Mỹ còn đầy “accent” lại là một điều có duyên và thích thú tuy hơi buồn cười.

Chắc bạn cũng như tôi và hàng triệu khán giả người Mỹ, người Canada đều tò mò muốn biết Tom Vu là ai, gốc gác như thế nào. Qua nhiều cuộc phỏng vấn, Tom Vu đã kể về đời tư của anh như sau.

Tom Vu tên thật là Vũ Anh Tuấn, sinh ngày 5 tháng 12 năm 1957 tại Sài Gòn trong một gia đình người bắc Công giáo di cư. Cha của Tuấn vừa là một quân nhân, một doanh nhân và một địa chủ tương đối khá giả. Tuấn học trường Công giáo ở Sài Gòn; và theo lời anh nói, anh là một thần đồng trong trường, học đâu nhớ đó.

Tuấn là anh cả của 9 người em. Khi quân cộng sản tiến vào Sài Gòn, cha mẹ Tuấn dắt bầy con ra bến tàu tìm đường lánh nạn cộng sản. Trong cơn hỗn loạn, gia đình Tuấn lạc nhau thành hai nhóm. Tuấn và hai em gái với một em trai lên một chiếc tàu. Tuấn kể là Tuấn có linh cảm chiếc tàu đó không tốt cho nên lại dắt 3 đứa em lên tàu khác. Khi lên được tàu mới rồi thì Tuấn thấy tàu kia phát nổ. Tuấn nghĩ đó là nhờ Chúa ban phước và an bài định mệnh cho Tuấn. Tàu Tuấn đến Phi luật tân xong rồi tới đảo Guam. Sau đó, từ Guam Tuấn được đưa đến Căn cứ Không quân Eglin ở miền bắc Florida vào tháng 6 năm 1975.

Rời trại tị nạn trong Căn cứ Eglin, gia đình Tuấn được nhóm bảo trợ thuê giúp cho một ngôi nhà chỉ có hai phòng ngủ. Tuấn nói “Như vậy cũng tốt rồi. Ít ra không có cộng sản.” Lúc đó 17 tuổi, Tuấn cùng với cha mẹ đi làm những công việc tay chân lặt vặt để mưu sinh. Tuấn vừa đi làm vừa đi học, đến năm 1980 cũng lấy được bằng cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp của University of Central Florida.

Cha của Tuấn từng làm nghề mua bán địa ốc ở Sài Gòn. Muốn nối nghiệp cha, Tuấn chăm chỉ làm việc và tiết kiệm để dành tiền, mua căn nhà đầu tiên gần Orlando, Florida với giá 20.000 đô la. Chỉ 8 năm sau, năm 1983, Tuấn, nay với tên Mỹ là Tom Vu, sở hữu bảy biệt thự và một chiếc Rolls-Royce màu đỏ, bắt đầu quảng cáo mở các buổi hội thảo dạy cho người khác kỹ thuật đầu tư địa ốc để làm giàu với kinh nghiệm bản thân.

Về đời sống cá nhân, Tom Vu cho biết anh không có ý niệm rõ rệt về việc có nên lập gia đình hay không. Dường như anh chỉ sống vì cha mẹ và thân quyến gia tộc. Hầu hết tài sản anh có đều do cha mẹ anh hoặc các em của anh đứng tên làm chủ. Anh còn hoạt động từ thiện bảo trợ trẻ mồ côi và trẻ em nghèo, mua tặng áo giáp cho cảnh sát và trợ giúp cho quả phụ của cảnh sát chết vì công vụ.

Một số những câu nói “kinh điển” của Tom Vu là:

“Bạn nghĩ các cô gái này thích tôi à? Không! Họ chỉ thích tiền của tôi thôi.”

“Bạn muốn giàu như tôi? Dễ lắm! Hãy đến tham dự buổi hội thảo của tôi.”

“Nhiều người sẽ bảo bạn là đừng nên dự khóa hội thảo; đó là một kế làm giàu nhanh. Vậy bạn hãy bảo họ rằng cuộc đời ngắn quá cho nên không thể làm giàu chậm được.”

“Nếu bạn không muốn bỏ ra 90 phút học miễn phí để nghe một triệu phú tự lập như tôi chỉ cách biết tận dụng cơ hội làm giàu thì bạn nghèo là đáng lắm.”

“Ở Mỹ có hai cách làm việc: làm việc nặng nhọc và làm việc khôn ngoan. Bạn muốn chọn cách làm việc nào?”

“Biệt thự tôi ở có thác nước chảy ở sân trước, sân sau và cả trong nhà nữa. Tôi thích nghe tiếng nước chảy vì nó giống như là tiền bạc chảy vô nhà vậy.”

Trong các đoạn phim quảng cáo, mặc dù thường xuất hiện bên cạnh một lô những cô gái trẻ đẹp mặc bikini với thân hình khêu gợi, nhưng Tom Vu không bao giờ có những cử chỉ sàm sỡ đối với họ, ngay cả nắm tay hay quàng vai họ cũng không. Mặc cho họ vây quanh quàng vai hay víu cánh tay, anh cũng mặc kệ, không bao giờ có bất kỳ sự tương tác trực tiếp nào với họ. Đó có thể lại là một điều gì kỳ lạ lôi cuốn khán giả tiếp tục xem hết chương trình quảng cáo thương mại “infomercial” của Tom Vu phát hình trong cả các chương trình về khuya như “In Living Color” trên hệ thống đài Fox, hay “Saturday Night Live” của đài NBC. Và không ít khán giả vì bị lôi cuốn nên đã ghi tên tham dự các khóa hội thảo lần đầu ‘free” dài 90 phút do Tom Vu thuyết trình thường được tổ chức tại các phòng hội nghị của các khách sạn lớn.

Trời ban cho Tom Vu cái tài ăn nói dẻo miệng, kể chuyện có duyên, nghe rất thành thật và thuyết phục. Tom Vu hứa rằng bằng cách tham dự buổi hội thảo 90 phút miễn phí của anh, người tham dự sẽ học được những bí mật tương tự mà anh ấy đã áp dụng và kiếm được hàng triệu đô la. Đến chừng đó, bạn cũng sẽ có được tất cả những món của cải mà Tom đang vui hưởng: biệt thự, xe hơi sang trọng, du thuyền, và, hơn hết, hàng tá những cô gái trẻ đẹp sẵn sàng làm hài lòng bạn đến hết cuộc đời.

Trong một đoạn quảng cáo địa ốc, Tom Vu nói: “Đối với một số bạn đang xem chương trình này ngay bây giờ, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Hãy để tôi kể cho bạn nghe những gì đã xảy ra với tôi. Năm 1975, tôi và gia đình đến Mỹ với tư cách là những người tị nạn nghèo xơ nghèo xác. Bạn hãy xem bức ảnh đây này. Tôi, bố mẹ tôi và 9 đứa em tôi sống trong một căn lều như thế này trong trại tị nan. Sau khi chúng tôi ra khỏi trại, tất cả những gì chúng tôi có là những công việc làm lặt vặt như rửa chén, hầu bàn để hỗ trợ gia đình. Nhờ đi vào ngành địa ốc, tôi mới trở nên giàu có như ngày nay. Come to my seminar! Hãy đến dự hội thảo của tôi!”

Một lần hướng dẫn nữ ký giả Kate Santich báo Orlando Sentinel đi thăm viếng ngôi nhà đồ sộ 11.600 sq.ft. mua với giá 600.000 đô la của mình ở thành phố Longwood, Florida, Tom Vu nói: “Tôi hy vọng cô cũng thích ngắm đài phun nước chảy giống như tôi. Tôi cho xây đài phun nước này trong sân để tôi ngắm và cảm thấy sung sướng là tôi đã thành công trong cuộc đời mỗi khi tôi về đến nhà.”

Ký giả Santich nói sinh hoạt trong ngôi biệt thự rộng lớn của Tom Vu rất sống động: trẻ con đùa giỡn, chó sủa, tiếng điện thoại reo, người qua kẻ lại. Cô mô tả: “Nhà của Tom Vu là một sự kết hợp kỳ lạ giữa nét sang trọng và sự bình dân thậm chí đáng kinh ngạc. Nhà có bảy phòng ngủ, garage chứa được 7 chiếc xe hơi, các bậc cầu thang rộng bằng đá cẩm thạch, vách nhà đắp gỗ anh đào, bình hoa phương Đông khổng lồ, tượng chiến mã xông trận, thảm dầy màu cát, mọi nơi trang trí nội thất phương Đông đắt tiền. Một bàn ăn rộng cho 14 người ngồi bằng gỗ tếch có cẩn xà cừ thành hình những cành hoa và chim muông.

Ngoài sân sau, qua khỏi một hồ bơi với những bức tường đá và thác nước tráng lệ, là nơi mẹ của Tom Vu nuôi gà và trồng một vườn rau xù xì lổn nhổn những bụi bắp cải, những cây cà chua và một vườn cây ăn quả. Có một ao nuôi cá phướn, vảy của chúng rực rỡ như kim sa của chiếc váy đầm thêu. Bất cứ khi nào Tom Vu tổ chức hội thảo, anh đều mời những học viên đến sinh hoạt ở đó suốt đêm trước khi lớp học bắt đầu cho họ nếm trải cuộc sống tốt đẹp như một củ cà rốt nhử trước mặt con thỏ.

Anh kể: “Nói về thác nước, nó nhắc tôi nhớ lại một kỷ niệm về một điều bí mật mà đã khiến tôi trở nên rất giàu có. Cách đây nhiều năm, khi tôi mới đặt chân đến Mỹ và làm công việc của một cậu hầu bàn cho một câu lạc bộ giải trí thể thao ở ngoại ô. Một tối nọ, khi mang nước giải khát đến bàn cho một ông nhà giàu có vẻ tốt bụng, tôi lấy hết can đảm hỏi ông ta rằng làm cách nào mà ông ta giàu quá vậy. Ông ấy mới bảo là sau khi tôi mãn ca làm việc, tôi đến gặp ông rồi ông sẽ nói cho tôi biết một bí mật làm giàu. Tôi cô đọng bí mật của ông già đó lại thành ba chữ; ba từ ngữ tuyệt vời đã đưa Tom Vu này thoát khỏi cảnh nghèo khó và trở thành triệu phú như cô biết đấy. Dễ ợt,”

“Thế rồi tôi nảy ra một ý tưởng. Người ta đưa phụ nữ xinh đẹp vào các quảng cáo bia, thuốc lá, như tạp chí Sports Illustrated đó. Họ bán ra 20 triệu bản chỉ về vấn đề quần áo tắm bikini, phải không? Vậy tại sao tôi lại không đưa phụ nữ mặc bikini vào chương trình quảng cáo của tôi chứ? Và kể từ đó, tôi trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Họ bắt đầu gọi tôi là “The Guy With the Babes”, cái gã với các cô gái trẻ. Và chương trình truyền hình “Saturday Night Live” cất cánh phất lên từ đó. Bây giờ đến lượt “In Living Color” cũng cất cánh. Vâng. Họ còn làm tiểu phẩm về việc tổng thống George Bush thuê Tommy Vu làm cố vấn kinh tế nữa đó. Từ một thiếu niên nghèo khổ đến người được gặp tổng thống Hoa Kỳ, đối với tôi, đó là vinh dự của cuộc đời tôi.”

Khi ký giả báo Sentinel hỏi về chi tiết lần gặp Tổng thống Bush hồi nào, ở đâu, Tom Vu không thể nhớ và bảo là không bận tâm đến những chi tiết, cứ được Tổng thống mời thì chỉ đi thôi. Những người gần gũi nhất với Tom Vu mô tả anh là người xuất sắc biết nghĩ xa và xây mộng lớn, nhưng không để ý đến những chi tiết nhỏ vì anh trả tiền thuê người khác lo, hầu hết là những thân nhân trong gia đình.

Tom Vu tâm sự tiếp trong cuộc phỏng vấn: “Lúc mới bắt đầu nhảy vào ngành quảng cáo thương mại đầu tư địa ốc, tôi cũng hơi bị nản lòng chùn bước vì lời bàn ra từ một số bạn bè suy nghĩ tiêu cực mà tôi gọi họ là kẻ thua cuộc chưa đánh đã hàng. Cô biết họ nói sao không? Họ nói Tom à, bộ mầy điên sao. Mầy chỉ là một người tị nạn nói tiếng Anh còn chưa rành trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu người Mỹ giỏi hơn mầy, thông minh hơn mầy. Và tôi biểu họ dẹp đi ‘loser’, tránh ra chỗ khác.” Tôi nhớ ơn và trân quý điều bí mật mà ông nhà giàu tử tế kia đã truyền cho tôi.”

Tom Vu nói rằng trên thị trường địa ốc, luôn luôn có nhiều ngôi nhà mà chủ nhân, trong hoàn cảnh ngặt nghèo, muốn bán gấp với giá hời. Vấn đề là bạn biết cách để tìm ra những món hời đó để mua, xong rồi sửa chữa qua loa và bán lại kiếm lời. Bạn muốn biết bí quyết thì… “Come to my seminar!” theo lời mời gọi luôn trên môi của Tom Vu. Và những buổi hội thảo “Financial Power Investing”, Đầu tư Quyền lực Tài chính, của Tom Vu luôn rất thành công, người tham dự lên đến hàng ngàn, được tổ chức tại các thành phố lớn ở Hoa Kỳ, Canada và vài nơi khác trên thế giới như Hồng Kông, Anh và Úc.

Nhiều người nghĩ tự một mình Tom Vu không thể tổ chức vận hành chiến dịch “infomercial” được; phải có cả một ê kíp mạnh đứng đàng sau hỗ trợ một cách khôn khéo và hữu hiệu. Họ dùng hình ảnh của Tom Vu để đánh vào yếu tố tâm lý của công chúng, nếu một người tị nạn có vẻ thật thà như Tom Vu mà còn làm giàu được thì tại sao họ không làm được. Gia đình Tom Vu điều hành tổng cộng 47 cơ sở kinh doanh, gồm Wealth & Success Institute, Profit Seminar Inc., Tom Vu Wealth Creation University Inc., Inter-Galactic Productions, Vu International Holdings, Sweetwater Travel and Tom Vu Worldwide Education, cơ sở phát hành video, ấn phẩm, công ty đầu tư ở Texas, Ohio và Michigan, v.v… Cá nhân Tom Vu thì chẳng nắm giữ chức vụ nào trong các cơ sở kinh doanh đó cả.

Hãy đọc một đoạn ký giả Jube Shiver tường thuật một buổi hội thảo của Tom Vu tại phòng hội nghị của Khách sạn Marriott ở thành phố Anaheim, California ngày 16-2-1992 như sau: “Bất chấp đang bị Văn phòng Biện lý Florida tra xét về các hoạt động kinh doanh bị cáo buộc là lừa đảo, nhà quảng cáo địa ốc Tom Vu phủ nhận điều đó và vẫn thu hút đám đông. Khi Tom Vu, 34 tuổi, bước ra đứng trước bục giảng mở lời chào bằng câu Hi! You ready to make big money? Bạn có muốn trở nên giàu có không?, hàng ngàn khán giả trong phòng hội cùng đứng dậy háo hức vỗ tay nồng nhiệt.”

Chính quyền Florida đang điều tra xem vụ thưa kiện do một nhóm cựu học trò của Tom Vu đứng đơn có căn bứ chính đáng không. Nếu quả thật Tom Vu vi phạm luật pháp tiểu bang, ông sẽ bị truy tố. Luật sư của Tom Vu là Richard S. Wheeler xác nhận vụ kiện là do một nhóm học trò bất mãn dưới sự đạo diễn của các tay đối thủ “infomercial” địa ốc cạnh tranh ganh tị và muốn bôi bẩn danh tiếng của Tom Vu.

Một đối thủ của Tom Vu trong thập niên 1980 là Robert Allen, chủ công ty Allen Group Inc. phải khai phá sản năm 1986. Một đối thủ khác nữa là Ed Beckley khai phá sản năm 1987 và nợ 6 triệu đô la. Mặc dù vẫn còn một vài đối thủ nổi tiếng khác trong ngành quảng cáo đầu tư địa ốc trên truyền hình như Dave Del Dotto ở Hawaii, Tom Vu đã trở thành một trong những người dễ nhận ra nhất, một người Á đông nhỏ thó với điệu bộ và giọng nói không giống ai khác.

Theo luật sư Wheeler nhận xét, những ai từng quen biết Tom Vu thì một là yêu thích hoặc hai là ganh ghét chứ không thể lơ là dửng dưng. Anh ấy là một “celebrity”, một “guru” trong ngành địa ốc. Nhờ theo học anh ấy, nhiều người đã làm giàu, nhưng cũng có người mất tiền học phí mà chẳng kiếm ra được đồng nào. Cá tính của anh ấy khá đặc biệt, có thể lôi cuốn và cũng có thể khó ưa.

Wheeler cho biết không phải tất cả các tài vật xuất hiện trong các đoạn phim quảng cáo đều do Tom Vu làm chủ. Ông nói một số xe hơi, du thuyền và các tài vật khác là đồ thuê. Tom Vu không có du thuyền. Tuy nhiên, thật sự Tom Vu sở hữu bảy biệt thự rải rác nhiều nơi tại Florida. Tom Vu giàu là sự thật, cái giàu phần lớn là từ buôn bán địa ốc chứ không phải từ tiền lời qua các buổi hội thảo. Ông không thể đưa ra một con số chính xác về số lượng học viên ghi tên tham dự các khóa học của Tom Vu.

Còn theo lời Tom Vu, vào giữa những năm 1980, khó có ai kiếm được tiền vì có quá nhiều sự cạnh tranh; thời gian quảng cáo trên truyền hình lại rất đắt, phải trả 50.000 đô la cho một giờ phát hình “infomercial”, một hình thức quảng cáo được trình bày như là tin tức vậy. Tom Vu nói “Tôi nghĩ lý do mà tôi trụ được lâu trong nghề là nhờ mọi người thích tôi vì lời khuyên của tôi rất đơn giản và vì tôi giúp mọi người giải khuây. Mọi người nói với tôi rằng xem chương trình của tôi còn hay hơn là xem phim nữa.”

Giữa năm 1992, đứng trước những thách thức rắc rối về pháp lý, Tom Vu tự nguyện chấm dứt mọi hoạt động quảng cáo hội thảo đầu tư địa ốc và im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài. Hơn mười năm sau, Tom Vu tái xuất hiện ở Las Vegas và trở thành một tay chơi xì phé có hạng. Tính đến năm 2017, anh đã thắng được hơn 1.975.000 đô la trong các giải đấu World Series of Poker.



(Theo Tom Vu’s Secrets Of Success của Kate Santich trên The Orlando Sentinel ngày 24 tháng 5 năm 1992 và nhiều tài liệu khác)