Tom Brady/Patriots: chấm dứt một thời vàng son

Vòng tranh vô địch bóng bầu dục vẫn đang tiếp diễn, duy có một điều khác biệt so với những năm vừa qua: sự vắng mặt của đội New England Patriots kể từ vòng hai trở đi. Là vì Patriots đã bị đội Tennessee Titans đánh bại và loại ngay từ vòng đầu, là điều chưa từng xảy ra cho Patriots trong suốt một thập niên qua.

Phải chăng đây là dấu hiệu của sự kết thúc thời kỳ vàng son của đội Patriots?

Trận đấu kết thúc gây khá nhiều thất vọng cho người hâm mộ. Tom Brady ném trái bóng cuối cùng trong tình thế tuyệt vọng và bóng rơi vào tay của đối phương. Kết quả, đội Titans thắng và Patriots thua. Và câu hỏi liền ngay sau đó lảng vảng trong đầu của nhiều người:

Phải chăng sự nghiệp bóng bầu dục của Tom Brady cũng kết thúc tại đây?

Lý do mà đội Patriots phải chơi ngay trong tuần lễ đầu của vòng tranh vô địch là vì họ đã để thua trận cuối cùng của vòng loại dưới tay đội Miami Dolphins, là một trong những đội yếu nhất của liên đoàn NFL. Do đó đã không mấy ai ngạc nhiên khi họ thua một đội chơi khá hay sáu ngày sau đó trong trận đấu của vòng đầu tranh vô địch.

Đội Patriots đã thua đội hạt giống số 6 Titans với tỷ số 20-13, và sự thất bại này không chỉ nói lên tình hình hiện tại mà luôn cả tương lai đối với đội Patriots.

Patriotskhông phải là một đội thần thánh gì và đã từng bị thua trước đây, nhưng lần thua này mang một ý nghĩa khác và nhiều người không khỏi nêu thắc mắc về tương lai của cầu thủ đã có công góp phần không nhỏ xây dựng nên cả một thời kỳ vàng son cho đội Patriots.

Sau mùa bóng, đây là lần đầu tiên Tom Brady sẽ là cầu thủ tự do (free agent), không bị ràng buộc bởi bất cứ một hợp đồng nào. Anh cũng bước qua tuổi 42 và lần đầu tiên trong sự nghiệp có thể nói là lẫy lừng của Brady, người ta phải đặt dấu hỏi về tuổi tác của anh. Mùa bóng năm nay, Brady đã tỏ ra bắt đầu chơi giống như một cầu thủ già – chậm chạp, thiếu chính xác, và điều này lại càng không thuận lợi khi tuổi của Brady tính ra già hơn so với gần như hầu hết các cầu thủ từng chơi ở vị trí quarterback (ném bóng) trong lịch sử của NFL.

Ngay sau khi trận đấu giữa Patriots và Titans kết thúc đã có nhiều người nêu ý kiến nói rằng đã đến lúc Brady nên rút lui. Nhưng cũng có số đông người hâm mộ vẫn muốn Brady trở lại. Đây là một vấn đề khá phức tạp là vì luôn luôn có hai mặt trái và phải của một vấn đề. Nếu đội Patriots muốn Brady trở lại, họ sẽ sử dụng Brady cách nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Và Brady phải quyết định nếu anh còn muốn tiếp tục chơi nữa hay không.

Và thêm mặt thứ ba này nữa: nếu Brady muốn tiếp tục chơi thì đó có phải là đội New England Patriots hay không?

Đội Patriots hiện chưa có cầu thủ quarterback nào sẵn sàng để thay thế Brady. Jarrett Stidham vừa được tuyển năm ngoái ở vòng thứ tư và mới ném bóng duy nhất bốn lần kể từ khi khoác áo cho Patriots.

Nhưng có điều rõ ràng là đội Patriots cần cân nhắc thật kỹ, là vì Brady không còn chơi sắc sảo như Brady trước đây nữa. Hiệu quả ném bóng của anh bị xếp hạng gần cuối của NFL. Trong nửa sau của trận đấu Patriots-Titans, đội Patriots đã không làm được điểm nào.

Brady kết thúc trận đấu hoàn tất được 20 trong tổng số 37 cú ném và không ném được trái làm bàn touchdown nào, cộng thêm một lần ném mất bóng (interception) ở giây cuối cùng trước khi trận đấu chấm dứt.

Trước đây, Brady vẫn thường nói là anh mơ ước được chơi cho tới năm 45 tuổi. Nhưng bất cứ khi nào anh nói lên điều đó, bằng cách nào đó điều anh nói đều có lý lẽ của nó, là vì Brady vẫn cònchơi đủ hay để có thể đưa đội Patriots đến thành công. Ít hơn 12 tháng trước, Brady và huấn luyện viên Bill Belichick đã được tắm trong hào quang sau khi đoạt cúp vô địch Super Bowl lần thứ sáu.

Nhưng nay tình thế đã đổi khác, và dấu hiệu rõ nhất là họ đã bị loại từ ngay vòng đầu. Brady cũng mới vừa cho cắm bảng bán nhà trong vùng Boston, đưa đến nhiều lời đồn đãi rằng anh không còn muốn tiếp tục với Patriots và có thể nào trong đầu anh đang suy nghĩ đi đầu quân cho một đội mới lần đầu tiên trong sự nghiệp bóng bầu dục của anh.

Vừa rồi, đội Patriots mất huấn luyện viên phụ Joe Judge, qua làm huấn luyện viên chính cho đội New York Giants.

Rất có thể nay mai họ sẽ mất thêm huấn luyện viên chịu trách nhiệm về dàn công là Josh McDaniels, về làm huấn luyện viên chính cho đội Cleveland Browns.

Với sự thay đổi trong dàn huấn luyện viên của Patriots, có nhiều khả năng là Tom Brady sẽ chơi cho đội Patriots trong năm 2020, nếu như anh quyết định chơi thêm ít nhất một năm nữa.

Nhưng nếu giả dụ Brady quyết định rời bỏ Patriots sau 20 mùa bóng, chắc là anh sẽ rất muốn đi theo McDaniels, là người đã sát cánh cùng anh để đoạt tất cả sáu cúp vô địch Super Bowl cho đội Patriots. Nhưng hiện nay, đội duy nhất còn lại đang đi tìm huấn luyện viên chính là Cleveland Browns và họ đã có Baker Mayfield đang chơi ở vị trí quarterback.

Nếu thật sự Brady muốn nhảy qua một đội mới (có thể là Los Angeles Chargers hoặc Indianapolis Colts), vậy anh có muốn bắt đầu lại từ đầu với lối chơi mới, huấn luyện viên dàn công mới và huấn luyện viên chính mới? Hay anh thàtrở lại chơi cho đội duy nhất mà anh đã từng khoác áo trong 20 năm qua, cũng là đội đã uốn nắn và tạo cơ hội để Brady trở thành cầu thủ được mệnh danh là “cầu thủ hay nhất mọi thời đại”.

Không có gì bảo đảm là Brady sẽ chơi trong năm 2020. Nhưng nếu như cầu thủ được mệnh danh là “cầu thủ hay nhất mọi thời đại” quyết định trở lại, có thể nói gần như chắc chắn là anh sẽ hợp tác với huấn luyện viên Bill Belichick và bất cứ ai còn lại trong dàn huấn luyện viên của Patriots.

Nhưng nếu trong trường hợp Brady quyết định từ giã sân cỏ, ta có thể nói một thời kỳ vàng son của Brady/Belichick/Patriots đã kết thúc.

Huy Vũ