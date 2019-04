Tội ác tràn lan!

San Hà

Khi yêu râu xanh là phó viện trưởng viện kiểm sát

Pháp luật Việt Nam chừng như khá cởi mở, nhân ái với hành vi dâm ô, kể cả ấu dâm. Một lão cựu Giám đốc Ngân hàng nhà nước ở Vũng Tàu dâm ô với nhiều cháu bé, cha mẹ các bé tố cáo, kêu cứu, dư luận báo chí lên án suốt hàng năm trời vụ việc vẫn bị nhận chìm xuồng mãi đến khi lãnh đạo cấp nhà nước có ý kiến kẻ thủ ác mới bị bắt giữ.

Mới đây, vụ cô gái bị tấn công tình dục trong thang máy được camera ghi nhận hình ảnh rõ ràng thế nhưng

Mới đây, vào giữa tháng 3, một sinh viên ở Hà nội cũng đã bị tấn công trong thang máy. Kẻ “biến thái” bị phạt 200 000 đồng (chưa tới 10 đô), các cơ quan pháp luật lại nhân ái không công bố tên tuổi kẻ vi phạm. Lý do là luật hình sự chỉ ghi nhận tội hiếp dâm, hành vi dâm ô chỉ bị xử lý hành chính. Dư luận phẫn nộ vì chỉ cần bỏ ra số tiền quá nhỏ là được tự do quấy rối phụ nữ sao?

Quả đúng như vậy, sự việc ầm ĩ mới khoảng nửa tháng, lại một vụ y chang tiếp nối. Lần này tệ hơn vì xảy ra với một bé gái đang học lớp 2 chưa biết kháng cự.

Buổi tối ngày 1/4, tại chung cư Galaxy 9 (phường 1, quận 4, SG), gã đàn ông 61 tuổi cùng bước vào thang máy với bé gái 7 tuổi. Cửa đóng lại, người đàn ông lao tới ôm hôn, sờ soạng bé gái nhiều lần. Khi thang máy dừng, em bé sợ hãi tháo chạy ra bên ngoài té ngã.

Bảo vệ chung cư kiểm tra camera nhận thấy hình ảnh bất thường đã vội vã họp ban quản trị và cư dân chung cư. Mặc dù gia đình bé gái không muốn làm to chuyện sợ ảnh hưởng đến tâm lý con gái nhưng clip về cảnh này đã mau chóng lan truyền trên mạng

Danh tính gã đàn ông mau chóng được tiết lộ và người ta ngã ngửa khi biết đó là ông Nguyễn Hữu Linh nguyên Bí thư Đảng ủy,Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát TP.Đà Nẵng, mới về hưu sau 33 năm công tác trong ngành kiểm sát. Nguyễn Hữu Linh cũng từng là Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Viện Viện Kiểm sát Đà Nẵng. Tay phó viện trưởng Viện Kiểm sát này làm trong ngành tư pháp, rất am tường pháp luật và hoàn toàn hiểu rõ mọi hành vi của mình trước pháp luật như thế nào.

Hắn có một vợ hai con đã lớn, được hàng xóm nhận xét là giàu có, vẻ cư xử bên ngoài đàng hoàng đứng đắn. Thế nhưng trong thang máy tưởng chừng kín đáo, gã đàn ông đã lộ rõ mặt trái yêu quỷ của mình.

Bị công an mời lên làm việc, hắn thừa nhận chuyện hôn hít, sờ soạng đứa bé nhưng chỉ là nựng vì thấy em bé dễ thương quá. Tại Đà Nẵng, một số người dân đã không giữ được bình tĩnh.Ngôi nhà của Nguyễn Hữu Linh, trên đường Lê Lợi (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) đã bị “khủng bố” bằng chất bẩn và xịt sơn đen lên tường rào với dòng chữ: “Ấ dâm”, (hết chỗ, viết thiếu chữ U đó mà). Nhiều người tập trung trước cửa ngôi nhà này để chụp hình và giễu cợt. Những người khác ném rác vào cổng nhà.

Các luật sư cho rằng với bé gái thì hành động dâm ô trong thang máy đã đủ cấu thành tội dâm ô và cần khởi tố vụ án để điều tra. Đây là một sự việc nghiêm trọng trước tình trạng xâm hại trẻ em xảy ra khá nhiều tại Việt Nam.

Hệ thống tư pháp u tối, bất minh, bất lực; bộ máy chính quyền quan liêu vô hiệu; những tổ chức chính trị xã hôi vô cảm sống như thứ ký sinh rúc tỉa ngân sách là môi trường tốt để tội ác phát sinh. Hành vi phạm pháp quả tang của gã cựu Phó Viện trưởng đủ điều kiện để ai cũng có thể bắt giữ, đủ điều kiện dể cơ quan điều tra bắt người trong tình trạng khẩn cấp, thế nhưng y vẫn tự do, vẫn ung dung cải chày cải cối là y “nựng” chứ không phải dâm ô mà giới công quyền vẫn im lặng lắng nghe không một lời tranh luận.

Chó thả rông cắn chết trẻ



Tại khu vực sân vận động của thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Đông, tỉnh Hưng Yên), nơi trẻ con thường chơi đá banh và người dân thả gia súc, cháu Đào Đức Nguyên, bảy tuổi, đang về nhà trọ của gia đình gần đó thì bị đàn chó thuộc gia đình của bàchủ nhà trọ Lê Thị An lao vào cắn xé dữ dội.Nhiều người phát giác đã lao đến đánh đuổi đàn chó và chuyển cháu bé lên bệnh viện nhưng không cứu được.

Chủ tiệm tóc cạnh nơi xảy ra sự việc vẫn còn rất sợ hãi khi nhớ lại giây phút ấy:

-Lúc đó, đàn chó rất hung dữ, tôi tiến lại gần gào thét rồi cầm que, gạch ném nhưng chúng vẫn không buông tha. Cả đàn như những con chó điên, chúng gầm gừ bâu vào cắn thằng bé.

Nhiều người quanh đó nhận xét đàn chó dữ tợn tấn công bé trai như thể ăn thịt chứ không phải chỉ cắn dọa.

Là nạn nhân từng bị đàn chó của bà An tấn công, bé K. (hiện đang học lớp 1) may mắn thoát chết, hiện vẫn còn rất sợ hãi. K. kể vào chiều chủ nhật 31/3, em đang chơi cùng các bạn tại khu vực sân vận động thì bị ba con chó hung dữ của gia đình bà An lao tới. Các bạn đi cùng bỏ chạy, bé trai này cũng vội chạy đi nhưng bị vấp ngã xuống đất.

-Ba con chó lao tới vồ lên người, sợ quá nên cháu nằm im. Sau đó chúng bỏ đi. Cháu bị cắn vào mông giờ còn in dấu răng, K nói.

Cha mẹ cháu cũng đến nhà nói chuyện nhưng bà A. không nghe mà vẫn cứ tiếp tục thả chó. Đối với gà hay chó con của người dân quanh đấy bị đàn chó này cắn chết rồi tha ra sân vận động là chuyện thường xuyên. Chúng cũng từng cắn chết chó nhà hàng xóm và cắn con bò của mấy người.

Bà An nuôi chín con chó, trong đó có hai con chó lai, lại không có chuồng trại nhốt kỹ lưỡng, chó thường xuyên chui rào chạy rông và không đeo rọ mõm bao giờ. Chủ nhà phân bua nấu cháo với tiết và lòng heo cho đàn chó ăn nhưng tin đồn lại cho rằng bà ta cho chó ăn lòng sống thải ra nên đàn chó mới hung tợn đến thế.

Rất nhiều tai nạn về chó xảy ra, nhất là sau này, người ta không chỉ nuôi chó ta mà còn nuôi nhiều chó lai rất to con và rất dữ. Mới đây, bé gái 2 tuổi ở Hà Nội đang chơi trước cổng nhà hàng xóm thì bị chó Pitbull giật đứt xích lao vào cắn, người dân phải dùng xà beng đánh chết con chó mới giải cứu được bé gái.

Ở VN, chó vẫn nuôi thả chạy long nhong như từ xưa đến giờ. Bao giờ chủ chó cũng có một câu duy nhất: Nó hiền lắm, không sao đâu. Tới hồi “có sao” thì mạng người đi đứt rồi còn đâu!



Cán bộ “trả ghế” để đi xuất khẩu lao động



Tháng 1-2019, người dân xã Kỳ Hợp, (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xôn xao trước tin ông Dương Văn Quyền, Phó Chủ tịch xã bỗng dưng xin nghỉ việc. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là suốt 14 năm làm việc tại đây, ông Quyền luôn được đánh giá là người cần mẫn, chưa từng có điều gì tai tiếng.

Cựu Phó Chủ tịch xã cho biết vì vợ là giáo viên “hợp đồng”, không phải “biên chế” tức có thể bị cho nghỉ lúc nào không biết, các con còn nhỏ dại nên ông đã xin nghỉ việc để sang Đức xuất khẩu lao động. Tại xã này, Phó trưởng Công an xã cũng xin nghỉ việc để xin làm nhân viên của một công ty.

Cùng lúc với ông Quyền, còn hai trường hợp khác xin nghỉ việc là Phó Bí thư xã và cán bộ văn phòng thống kê xã. Ngoài ra, tháng 10-2018, tại xã Kỳ Tây, Trưởng Công an cũng đã xin nghỉ việc cộng thêm ba cán bộ bán chuyên trách hưởng lương 1,5 triệu cũng xin nghỉ vì lương không đủ sống.

Nửa đầu năm 2018, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) Trưởng Công an xã xin nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Trước đó không lâu, Phó Trưởng Công an xã, mặc dù đã được cử đi học nhằm tương lai đưa vào chức vụ định sẵn, nhưng cũng xin nghỉ để tiếp bước con đường xuất khẩu lao động. Hai cán bộ công chức khác cũng vậy. Thậm chí, tại xã này, không chỉ cán bộ xã mà nhiều cán bộ chủ chốt ở thôn, xóm cũng khăn gói “ra đi tìm đường cứu nước”!

Ở tỉnh Hà Tĩnh, “châm ngòi” cho phong trào nghỉ việc nhà nước để làm việc bên ngoài, có lẽ là trường hợp của ông Trần Hữu Thành, Trưởng Công an xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên. Ông này xin nghỉ việc từ năm 2017, định ban đầu cũng đi xuất khẩu lao động như người ta, nhưng sau lại xin làm tài xế xe container cho một công ty tại tỉnh Quảng Bình. Ông hài lòng vì với số lương gần 15 triệu đồng mỗi tháng đủ trang trải cuộc sống gia đình.

Tại Nghệ An, công chức bỏ biên chế cũng không phải là điều mới mẻ. Năm 2013, Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP Vinh nộp đơn xin nghỉ việc khiến bao người xôn xao, bàn tán. Sau vài lần thất bại hàng tỷ đồng, đến nay anh đã có trong tay cả một cơ ngơi với 2 quán cà phê, khách sạn 3 sao kiêm vũ trường, nhà hàng, câu lạc bộ bi-a… với hàng chục nhân viên hoạt động hiệu quả.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Phó khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành (Nghệ An) cũng xin nghỉ cách đây 2 năm, dù lúc bấy giờ thu nhập hằng tháng hơn 6 triệu đồng. Sau khi rời cơ quan nhà nước, bác sĩ lập phòng khám tư với hơn 10 nhân viên sống khỏe. Lô Thị Tố Tâm, công chức văn hóa xã hội bỏ việc nhà nước để kinh doanh, bán hàng online qua mạng xã hội…

Thực trạng cán bộ, công chức tại Hà Tĩnh bỏ việc đi xuất khẩu lao động đã diễn ra từ vài năm nay. Không chỉ cán bộ cấp xã, mà ngay cả cán bộ, chuyên viên ở cấp huyện, cấp tỉnh cũng nghỉ việc. Họ muốn có một công việc mới với tiền lương tương xứng với công sức mình bỏ ra.

Câu chuyện của anh Nguyễn Viết Việt đã dứt áo khỏi Chi cục Lâm nghiệp Nghệ An sau hơn 9 năm làm việc là một ví dụ. Tốt nghiệp loại giỏi của Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên, học thạc sĩ tại Israel, anh về Nghệ An được phân công việc ngay theo diện “thu hút nhân tài”. Sau nhiều năm, anh Việt vẫn không được vào biên chế mà chỉ thuộc loại “hợp đồng thu hút” dù có trình độ chuyên môn cao, bằng Cử nhân tiếng Anh, đã hoàn thành lý luận cao cấp chính trị và được nhắm sẽ đặt vào chức vụ Trưởng phòng rồi Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An. Hiện nay anh đang làm việc cho một công ty bảo hiểm nước ngoài, lợi tức mỗi tháng cũng gần bằng lương cả 1 năm tại Chi cục Lâm nghiệp.

Đâm chết người chỉ vì một tiếng nói



Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4-4 tại phường 1, TP. Đông Hà (Quảng Trị).

Lê Văn Hoài, 16 tuổi, chạy xe máy điện chở bạn gái trên đường. Khi qua ngã tư, Hoài vượt đèn đỏ cùng lúc này, anh Mai Xuân Lan 32 tuổi, đi lúc đèn tín hiệu đang màu xanh nên suýt xảy ra đụng nhau. Thấy vậy, anh Lan nói “mi đi chi lạ rứa” thì bị Hoài chửi tục, gây gổ. Anh Lan cho xe máy áp sát vào xe đạp điện của Hoài để nói chuyện và hai bên đã xảy ra cự cãi. Tức giận anh Lan dùng tay đánh vào người Hoài. Ngay lập tức, Hoài rút dao để sẵn trong người đâm vào bụng của anh.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã bắt thiếu niên này, đồng thời đưa anh Lan đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến tối anh Lan đã tử vong do thủng động mạch chủ bụng. Con dao gây án được thiếu niên 16 tuổi này đặt mua trên mạng vài ngày trước.

Ra ngoài bây giờ thật khổ, thấy chuyện bất bình không nói, không phản ứng thì hèn. Tỏ thái độ thì không chỉ cãi nhau, đanh nhau gây thương tích mà mất mạng trong nháy mắt. Mới tí tuổi đầu ra ngoài đã lận lưng hung khí, chém người không chùn tay thật ghê. Hèn chi mở báo ngày nào cũng có tin chém giết nhau. Súng đạn dao búa đầy rẫy khắp nơi. Xã hội thật bất an.

San Hà