Tội ác của công tử triệu phú Canada

Chu Nguyễn

Thời đại mới xuất hiện một căn bệnh mới. Đó chứng bệnh “trẻ nhà giàu hư hỏng” (affluenza). Sự thực cái tên “affluenza” có vẻ mới chứ dạng bệnh này đã xưa như thế kỷ. Đọc lịch sử và báo chí chúng ta đã biết bao câu chuyện bi hài về “cậu ấm cô chiêu” xuất thân nơi danh gia thế tộc, quen cuộc sống được nuông chiều và dựa vào quyền lực của cha mẹ, đã làm bất cứ việc gì muốn làm, không hề nghĩ tới hậu quả vì tin rằng tiền bạc và thế lực có thể xóa bỏ mọi tội lỗi của chúng. Các nước dân chủ nạn “thái tử đảng” (princelings) không bành trướng nhưng ở Á châu thì không hiếm phần tử con ông cháu cha tác oai tác quái.

Tạm rời bỏ phần lịch sử, bước sang lãnh vực xã hội. Chứng affluenza mới đây được các nhà bệnh- học và tâm- lý- học như Suniya Luthar của đại học Arizona, Bary Schwatz của Swarthmore College nghiên cứu kỹ hơn và khẳng định: Thời đại chúng ta có một số trẻ con nhà giàu được cha mẹ nuông chiều, bỏ lơ dạy dỗ, lại có tiền bạc rủng rỉnh trong tay nên sa ngã vào con đường nghiện ngập hoặc dấn thân vào các thú vui man rợ, vật dục tới mức mất hết nhân tính coi mạng kẻ khác như cỏ rác và pháp luật như trò chơi.

Hậu quả, họ nhúng tay vào hãm hiếp, vào máu vì nghĩ rằng cho dù bị phát giác cũng có thể dùng quyền lực và tiền bạc và lòng bao che của cha mẹ, giúp lau sạch dấu vết tội lỗi. Nhưng có một điều chính cha mẹ những đứa con hư không ngờ tới, là tội ác như một bệnh cần trị gấp, vì dễ lây lan, càng che giấu nó, sẽ tới lúc cả lục phủ ngũ tạng đều hư hỏng. Nạn nhân lúc đó là chính kẻ sinh thành ra khối ung nhọt mà mình bọc kỹ trong mình.

Mới đây, cuối tháng 09, 2018, các tờ Star, Globe, National Post đều đăng tin công tử triệu phú Dellen Millard đã bị tòa án Ontario kết tội cố sát người cha là ông Wayne Millard và đang đợi ngày tái đáo pháp đình trong tháng 10 để lãnh án.

Nhắc tới Dellen Millard, mọi người theo dõi báo chí trong vòng 5 năm gần đây đều quen tên, biết mặt vì anh ta đã từng lãnh hai bản án sát nhân và giết người một cách man rợ bằng cách đốt xác trong lò thiêu rồi rắc khôi cốt ở nơi nào đó khiến một cô gái Toronto xinh đẹp biến mất trên cỏi đời này không để lại dấu vết.

Cũng bởi bàn tay hung thần này mà một gia đình tan vỡ không có lý do nào ngoài việc thỏa mãn bản năng hủy diệt của sát thủ.

Dellen Millard là ai?

Dellen Millard chẳng phải là một chàng trai vô danh mà từng được coi là thần đồng trong nghề phi hành và xuất thân từ một gia đình phi hành truyền thống và khá giả trong vùng

Vào năm 1999, đúng ngày sinh nhật thứ 14, Dellen Millard được giới truyền thông xưng tụng là thiếu niên Canada nhỏ tuổi nhất một mình lái được một chiếc trực thăng và sau đó một máy bay trong cùng một ngày.

Bản thân đã có khả năng khó tìm thấy ở người đồng tuổi, Dellen Millard lại còn là dòng dõi danh gia trong làng bay Canada. Ông nội của Millard, cụ Carl Millard cũng là một bậc tiếng tăm trong ngành hàng không Canada. Vào 1954 cụ Carl đã thành lập một hãng máy bay chuyên chở riêng có tên là Millard Air. Trước đó Carl đã là phi công của công ty Tran-Canada Airlines sau này trở thành Air Canada.

Dellen Millard từng tiết lộ với một ký giả của tờ Wings Magazine vào 2005, rằng họ Millard dòng dõi của tù trưởng Joseph Brant của bộ tộc Mohawk, một nhân vật thần kỳ đã từng giúp quân lực Anh trong cuộc cách mạng Mỹ 1754-1781.

Millard Air trở thành đại công ty vào 1963 và có tới 21 máy bay vào khoảng 1990.

Từ 2006 khi Carl Millard tạ thế thì công ty Millardair chuyển sang chủ mới là Wayne Millard, con của Carl Millard và chỉ chuyên sửa chữa, bảo trì máy bay mà thôi. Bà mẹ của Dellen là bà Madeleine Burns là nữ tiếp viên phi hành giàu kinh nghiệm. Ngay từ tuổi thiếu niên Dellen đã mơ ước trở thành một phi công trực thăng. Thiếu gia lại được đào tạo trong những trường học tốt nhất và có cơ nghiệp ông cha để lại, gồm của chìm của nổi lên tới hàng chục triệu Gia kim.

Nếu Wayne Millard bắt đầu học lái từ tuổi lên 5, ngồi trên đùi thân phụ để điều khiển con chim sắt, thì Dellen, con của Wayne học lái ở tuổi rất nhỏ chẳng khác người cha quá vãng. Một ngày sau khi lập thành tích lái máy bay. Dellen Millard trong một cuộc phỏng vấn đã hãnh diện tâm sự: “ Có thể lái may bay một mình thực là điều ngoài sức tưởng tượng. Bạn nhìn quanh chỗ ngồi không có một ai. Thực là cảm giác tràn ngập và tự do. Ta có thể làm gì trên không tùy ý.”



Có tài, lại có gia thế thuận lợi cho nghề phi hành nhưng thiếu gia nhà Millard lại bỏ học ngang và quay sang đam mê thú đua xe và ở tuổi 27 khi xảy ra án mạng Bosma thì anh ta chẳng có nghề nghiệp gì nhất định nhưng lại ở một trong bốn dinh cơ bạc triệu, và nơi cư ngụ chính là số 5 Maple Gate Court ở Etobicoke.Cái chết của ông Wayne trên giường ngủ thực bất ngờ vì ông ở tình trạng tráng kiện và sung túc chẳng có gì gây buồn phiền ở tuổi thất thập cổ lai hy mới 71 này. Chỉ biết cụ Wayne mất mạng do một phát súng xuyên từ mắt phá tan não bộ vào ngày 29 tháng 11, 2012. Cảnh sát mở cuộc điều tra và Dellen Millard khai rằng vì công ty của cha mình (Millardair, chuyên sửa chữa phi cơ) gặp khủng hoảng tài chính và thân phụ mình tìm quên trong men rượu và vào một lúc xuống tinh thần đã rút súng kết thúc đời mình.Cảnh sát ban đầu cũng tin vào lời khai trên và xếp vụ án Wayne Millard vào dạng tự sát. Nhưng sau đó không lâu, 2013, xảy ra vụ án Tim Bosma bị hạ sát và năm sau, 2014, Laura Babcock, 24 tuổi người yêu của Millard bị mất tích, thì cái chết của Wayne Millard được tái thẩm. Lúc đó cảnh sát mới biết Dellen khai man vì cậu ấm là nhân vât cuối cùng gặp thân phụ, cụ Wayne, nạn nhân. Hơn nữa, khẩu súng tìm thấy ở hiện trường vụ án và khi xét nghiệm DNA trên báng súng thì thấy nó thuộc vào Dellen Millard.Phiên xử mới đây diễn ra tại tòa thượng thầm Ontario đã xác nhận chính Dellen Millard là hung thủ giết cha và thủ phạm đã dùng súng bắn vào mắt trái nạn nhân khi nạn nhân dang ngủ. Lý do? Phải chăng động cơ là muốn hưởng tài sản thừa kế vì sợ cha mình, khi phát giác mình hư hỏng, sẽ thay đổi di chúc chăng?Nếu như thế, Dellen Millard thực là ác quỷ không còn chút nhân tính,Trở lại hai vụ án đã xét xử năm 2016, 2017 sẽ thấy rõ bản chất của tên sát nhân thuộc hội chứng Affluenza:

Vụ án Tim Bosma



Tháng 2, 2016, tại tòa thượng thẩm Ontario xét xử một án mạng vô cùng bí mật và dã man xảy ra ở Ancaster, Ont. vào năm 2013 mà nạn nhân là chủ gia đình hiền lương có tên là Tim Bosma và hai bị cáo là Dellen Millard và Mark Smich, chính phạm và tòng phạm.

Nếu chỉ là một vụ sát nhân bình thường, nghi can dùng súng cướp xe, hạ sát nạn nhân và phi tang thì khó gây ra dư luận sôi nổi và vụ án không thể kéo dài. Nhưng hai bị cáo trước tòa đều chối tội vì xác nạn nhân biến mất. Hiện giờ chỉ còn nắm tro tàn trong một lò thiêu hiệu “The Eliminator” và khó lấy DNA để xác định có phải là di thể của nạn nhân hay không.

“The Eliminator” là một lò thiêu cỡ nhỏ nhưng uy lực vô cùng do công ty Eco Concepts ở Georgia chế tạo nhằm thiêu hủy súc vật bệnh hoặc chết để bảo vệ môi trường.

Để độc già có thể hiểu rõ án mạng Tim Bosma chúng ta phải trở về với những trang báo Star, Sun hay Post tháng 5, 2013.

Thượng tuần tháng 05, 2013, một vụ án mạng xảy ra ở Ancaster, Ont. làm cho dư luận xôn xao: một cư dân có vợ trẻ và con thơ bỗng nhiên mất tích sau khi cùng hai khách hàng thử chiếc xe pickup truck mà anh rao bán. Từ mất tích biến thành một vụ sát nhân giết người đốt xác trong lò thiêu. Nguyên nhân vì đâu? Hơn nữa nghi can trong vụ án lại là con nhà gia thế và bản thân từng được nổi tiếng trong lãnh vực phi hành. Tại sao thế? Cảnh sát còn tìm ra đống tro tàn xương người hay xương thú trong đất thuộc trang trại của nghi can. Nếu của một nạn nhân nào đó thì nghi can hẳn là một tên sát thủ hàng chuỗi mang máu lạnh sát nhân mà không ai học được chữ ngờ!

Nạn nhân vụ cướp xe là ai?

Tim Bosna, 32 tuổi là môt cư dân ngoan đạo, có vợ và một con gái hai tuổi, sống trong căn nhà nhỏ tại cộng đồng thanh bình, có phong cảnh ngoạn mục Ancaster, ở vùng Hamilton, có ý định tậu xe mới nên vào ngày 28-04 rao bán chiếc Dodge Ram pickup 2007 màu đen, một chiếc xe tải nhỏ trên mục rao vặt của Kijiji và Auto Trader. Không rõ có bao nhiêu khách xem lời rao tới tìm gặp Bosma, chỉ biết vào lúc 9:30 chiều ngày 06-05, có hai thanh niên đi bộ tới nơi Bosma ở và đòi thử xe. Bosma vui vẻ cùng hai “khách hàng” lên xe thử chạy vài vòng. Nhưng xe màu đen biến mất trong đêm tối cùng với chủ xe.

Người lo lắng nhất trong những ngày tiếp theo là Sharlene Bosma, người vợ của Tim Bosma. Thấy chồng không trở về cùng chiếc xe mất tăm hơi, Sharlene linh tính một việc chẳng lành xảy ra nên ôm con tựa cửa chờ chồng. Cuối cùng Sharlene đành báo cảnh sát rằng chồng mất tích. Cảnh sát Hamilton mở cuộc tìm người, tìm xe và hai nghi can xin thử xe. Ngày 09-05, Sharlene Bosma lên tiếng van xin kẻ nào, vì lý do gì đó, đã giữ chồng mình thì xin thả cho về đoàn tụ với gia đình. Nhưng nào có hồi âm vui vẻ mà chỉ có tin tức xấu tới tai người vợ trẻ.

Cảnh sát Hamilton ráo riết giải bí mật Bosma. Trước hết, vào 10-05, cảnh sát tìm thấy chiếc xeo phôn của nạn nhân vứt bỏ tại khu kỹ nghệ hoang vắng ở Brantford và rồi chiếc xe tải nhỏ của Bosma được tìm thấy vào 12 tháng 05 ở Kleinburg, được giấu tại một nhà trại của gia đình Millard, một dòng họ trù phú trong vùng. Chiếc xe đã bị tháo bỏ đệm xe phía trước. Nghi can Dellen Millard, lúc đó 27 tuổi, con chủ nhà đồng thời cũng là sở hữu chủ của nhà trại bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến vụ mất tích của Bosma. Tiếp đó ngày 14, cảnh sát cho biết đã tìm ra tàn tích di thể của ai đó bị đốt cháy không còn nhận dạng được và vùi kín một nơi hẻo lánh, sau khi giới chức trách lục soát hai địa điểm ở vùng Waterloo, một cơ sở ở gần phi trường quốc tế Waterloo và một trang trại ở North Dumfries. Cả hai đều do Dellen Millard làm chủ. Suốt trung tuần tháng 05, 2013, hàng trăm cảnh sát đã được phái tới nơi bị ngờ là hiện trường vụ án ở miền nam Ontario để tìm chứng cớ kẻ sát nhân để lại.

Phải chăng Dellen Millard đã sát hại Tim Bosma ngay trên xe trong lần thử xe đêm 06-05, rồi đốt xác và vùi tro? Sau đó còn tìm cách hủy diệt bằng chứng để biến vụ sát nhân thành một vụ mất tích bí hiểm?

Cảnh sát sau cuộc điều tra, tìm ra đầy đủ lý do để truy tố Dellen Millard, về tội sát nhân trong trường hợp gia trọng.

Cảnh sát cho biết, có ít nhất hai nghi can can dự trong vụ thử xe và đã sát hại Tim Bosma. Ngoài ra, người ta còn ngờ có kẻ thứ ba, đêm xảy ra án mạng, lái một chiếc xe đi sau chiếc xe chở Bosma. Bộ ba khả nghi này không hiểu vì lý do gì đã cố ý lừa nạn nhân ra khỏi tổ ấm và sát hại. Có lẽ không phải tình cờ!



Nhưng tại sao?

Có ít nhất một số câu hỏi chưa tìm ra lời giải đáp:

Trước hết là động lực nào gây ra một vụ án mạng kỳ lạ như vụ sát hại Bosma? Hay chỉ là vụ giết người để tìm cảm giác (thrill murder). Hay vì tiền? Tim Bosma là nạn nhân tình cờ?

Nạn nhân đã chết vì hung khí nào và chết trước khi bị thiêu cháy? Ngoài Dellen Millard ra thì hai người còn lại là ai và có liên hệ với nghi can như thế nào? Cảnh sát cho rằng Bosma bị Dellen chủ tâm sát hại nhưng vì lý do gì hay chỉ vì chiếc xe giá chục ngàn? Như đã biết Bosma đăng ra vặt bán xe trên mạng Kijiji nhưng không ghi rõ địa chỉ và quảng cáo này chưa nhận được hồi âm thì do đâu sát thủ biết địa chỉ của Bosma và tìm tới anh ta để vung lưỡi hái tử thần?

Ngoài ra, trong ngày 05 tháng 05, trước khi Bosma mất tích một ngày, ở Etobicoke một chiếc truck tương tự như của Bosma cũng được rao bán và có hai kẻ tiếp xúc và đòi lái thử có chủ xe đi kèm, xong sau đó chủ xe thong thả ra về, tại sao? Hai vụ thử xe xem ra cùng hai nghi can vì chủ xe nhớ trên cổ tay một nghi can có bộ tóc có mào gà nhuộm đỏ, có xăm chữ “ambition,” một ký hiệu khắc trên cổ tay Dellen Millard. Hai vụ có liên hệ gì không cho việc phá án?

Hơn một tuần sau cảnh sát chính thức tuyên bố đã tìm được chiếc xe và Tim Bosma đã bị sát hại. Sharlene Bosma không tin vào sự thực vì chồng mình vốn là kẻ hiền lương không thù không oán với bất cứ ai, sao lại bị giết? Người đàn bà xấu số đành ôm con kêu gào: “Trái tim tôi tan nát, một phần đời tôi đã tan vỡ!” Người phụ nữ bất ngờ thành quả phụ nguyền rủa ác quỷ đã sát hại chồng mình.

Đặc biệt, tại nơi nghi là hiện trường vụ án ở North Dumfries, phía tây Cambridge, cảnh sát còn tìm thấy một nắm hài cốt khác ở một vị trí khác. Các chuyên viên pháp y đang xét nghiệm xem chúng là xương người hay xương thú.

Như đã biết, tại trang trại của Dellen Millard, giới hữu trách tìm được chiếc máy thiêu có tên là “The Eliminator” dùng để thiêu xác thú vật mà Millard mới mua tháng bảy, 2012. Tuy nhiên, có điều kỳ lạ là Millard không nuôi thú thì mua máy thiêu làm gì? Phải chăng để thiêu người?

Nhân vụ Bosma, cảnh sát lại giờ hồ sơ mất tích của một cô gái trong vùng Toronto. Nạn nhân bị cho là mất tích và trước khi biến mất có có liên hệ với Dellen Millard.

Cô gái thất tung mới 23 tuổi có tên là Laura Babcock không thấy tăm hơi vào mùa hè năm 2014. Nhiều nhân chứng cho biết Babcock từng giao du thân tình với Dellen Millard. Đặc biệt, trước khi Babcock “mất tích” đã gọi điện thoại cho Millard tới 8 lần. Tuy nhiên, trước đây cảnh sát không nghi ngờ Millard là “thủ phạm” và gia đình Babcock cũng tưởng rằng con gái mình bỏ nhà ra đi và một ngày nào đó sẽ trở về chứ sự việc không liên can gì tới chàng công tử nhà giàu, con nhà lành có tên Dellen Millard.

Vào tháng 2, 2016, cùng bị truy tố ra tòa thượng thẩm Ontario về tội cố sát Bosma với Dellen Millard, 30 tuổi, còn một bị cáo khác có tên là Mark Smich, 28 ở Oakville, Tên này là người cùng xuất hiện với Millard vào đêm định mạng tháng 5, 2013 khi tìm tới Tim Bosma ngỏ ý muốn mua chiếc Dodge.

Vào 16 tháng 12, 2017, sau 7 tuần xét xử, Dellen Millard và Mark Smich dù chối tội nhưng bồi thầm đoàn trong vụ xét xử đã kết luận cả hai phạm tội cố sát cấp 1 (First-degree murder) nạn nhân Laura Babcock và thiêu xác nạn nhân trong lò thiêu để phi tang.

Độc giả sẽ không ngạc nhiên khi bản án trừng phát tên sát nhân mắc “hội chứng con nhà giàu” hư hỏng nghiện ngập, hoang tưởng trở thành tên sát nhân khát máu sẽ là vĩnh viễn nằm sau song sắt cho tới hơi thở cuối cùng.

Chu Nguyễn