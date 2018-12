Toàn thể nước Mỹ trong cơn buốt giá

New York (USA Today); theo những tiên đoán thời tiết tại Hoa Kỳ trong tuần lễ từ ngày 3 tháng 12 cho đến cuối tuần, thì bắt đầu là trời lạnh và sau đó là tuyết.

Một cơn lạnh bất ngờ đã bao phủ toàn thể nước Mỹ từ vùng biên giới Canada cho đến tiểu bang Texas, và trong những ngày cuối tuần thì một trận bão tuyết xảy ra ở miền đông và nam Hoa Kỳ.

Theo cơ quan khí tượng quốc gia Hoa Kỳ, NWS, thì nhiệt độ trong ngày thứ tư 5 tháng 12 ở toàn nước Mỹ đã xuống thấp hơn nhiệt độ bình thường vì những cơn lạnh bất ngờ bao phủ.

Trong ngày thứ tư, nhiệt độ của phần lớn 50 tiểu bang Hoa Kỳ đã xuống đến mức dưới độ cóng ( freezing): nhiệt độ ở tiểu bang Florida xuống đến mức 32 độ F( 0 độ C).

Nhiệt độ ở các tiểu bang Mỹ đã giảm từ 10 độ F cho đến 20 độ F so với nhiệt độ trung bình hàng năm vào thời điểm này.

Vào những ngày cuối tuần nhiệt độ ở các thành phố Minneapolis và Chicago đã xuống còn ở mức 10 độ F ( trừ 12 độ C).

Vào những ngày cuối tuần, bão tuyết sẽ kéo đến từ các tiểu bang miền nam cho đến tiểu bang Virginia.