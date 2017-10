Toàn quyền Canada chuẩn thuận Luật Magnitsky

Hôm thứ Tư 18 tháng 10, hai dự luật đã được tân Toàn quyền Canada thay mặt Nữ hoàng chuẩn thuận.

Đạo luật Magnitsky, Công lý cho Nạn nhân của các Giới chức Tham nhũng Ngoại quốc (The Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act hay Bill S-226), cho phép chính phủ Canada áp đặt lệnh trừng phạt và cấm đi lại đối với các giới chức nước ngoài chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền trầm trọng.

Bà Chrystia Freeland, Ngoại trưởng Canada, nói trong một tuyên bố của Global Affairs Canada: “Canada mang danh trên toàn thế giới là một quốc gia duy trì rõ ràng và trân trọng những giá trị dân chủ, và bênh vực cho nhân quyền. Luật mới này, được sự ủng hộ của các tất cả các đảng phái trong Quốc hội, là một minh chứng rõ ràng rằng Canada thực hành bất kỳ và tất cả các biện pháp cần thiết để đối phó với những vi phạm nhân quyền và các hành vi tham nhũng lớn của nước ngoài.”

Đạo luật này được đặt theo tên của Luật sư người Nga Sergei Magnitsky, chết năm 2009 trong nhà tù Moscow sau khi cáo buộc các quan chức Nga về một kế hoạch gian lận thuế khổng lồ.

Cùng ngày, bằng những đoạn tweet trên mạng, Tòa Đại sứ Nga tại Canada gọi sự chuẩn thuận của Hoàng gia cho đạo luật này là “hành động không hợp lý” gây ra “thiệt hại không thể khắc phục” cho quan hệ Canada – Nga.

Đạo luật Magnitsky được cho là sẽ có thể được áp dụng với các quan chức Cộng sản Việt Nam có những vi phạm về nhân quyền và tham nhũng.

Bill S-226 được Thượng nghị sĩ Raynell Andreychuk (Đảng Bảo thủ) đệ trình vào tháng 5 năm 2016.

Một đạo luật thứ hai, Luật bảo vệ nguồn tin báo chí (Journalistic Sources Protection Act, Bill S-231), cũng đã nhận được sự chuẩn thuận của Hoàng gia cùng ngày. Luật này sửa đổi luật pháp Canada để bảo vệ tốt hơn các nguồn tin báo chí.

Dân biểu Claude Carignan là người đệ trình Bill S-231vào tháng 11 năm 2016, sau khi có những phát giác về việc cảnh sát tỉnh bang Quebec đã theo dõi các phóng viên báo chí vào năm 2013.

Bill S-231 cho phép các nhà báo từ chối tiết lộ thông tin hoặc tài liệu xác định danh tính của một nguồn tin. Tuy nhiên, nhà báo có thể buộc phải tiết lộ thông tin này nếu không thể tìm được bằng bất kỳ phương tiện hợp lý nào khác và lợi ích công cộng trong việc thực hiện công lý lớn hơn lợi ích công cộng trong việc bảo vệ danh tính của nguồn tin.

Dự luật cũng sửa đổi Bộ Hình luật để quy định chỉ có thẩm phán của một tòa superior mới có thể ra trát khám xét đối với một nhà báo.