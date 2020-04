Toàn bộ phim Marvel dời lịch chiếu để tránh dịch Covid-29

Do đại dịch Covid-19, sáu phim nằm trong giai đoạn 4 của Marvel phải dời ngày ra mắt thêm một năm, còn Disney cuối cùng cũng tìm được ngày chiếu mới cho siêu phẩm “Hoa Mộc Lan”.

Giai đoạn 4 của Marvel được đặt lịch trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến hết năm 2021. Với khoảng thời gian này, hãng lần lượt ra mắt khán giả thế giới 6 phim điện ảnh và 8 phim truyền hình (được chiếu trên kênh Disney+) với mục đích mở rộng “vũ trụ điện ảnh” Marvel (MCU). Trong số đó, dự án phim “Black Widow” về nữ siêu anh hùng thứ hai của MCU có nhiệm vụ mở màn cho 5 phim sau nó đã phải dời lịch chiếu từ tháng 5/2020 sang ngày 6/11/2020.

Việc dời chiếu Black Widow khiến cho 5 tác phẩm sau đó cũng phải dời lịch theo. Cụ thể, siêu phẩm thứ hai là The Eternals dời ngày công chiếu từ tháng 11/2020 sang 12/2/2021; phim thứ ba là “Shang-Chi and the legend of the Ten Rings” bị hoãn sản xuất trong tháng 3 khiến cho lịch xuất xưởng trễ hạn là ngày 7/5/2021; phim thứ tư là phần tiếp theo của “Spider-Man: Far From Home” được đặt lịch chiếu là ngày 16/7/2021; tác phẩm thứ năm “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” dời lịch từ 5/5/2021 sang 5/11/2021 và cuối cùng là phim “Thor: Love and Thunder” sẽ ra mắt vào 18/2/2022.

Hollywood Reporter nhận định, tuy hãng phim đang trong thời kỳ đen tối do đại dịch Covid-19, nhưng vẫn còn một vài tín hiệu hứa hẹn đối với hãng. Báo này viết: “Mọi người yêu thích siêu anh hùng, sau sự kiện này, có thể họ sẽ yêu siêu anh hùng nhiều hơn nữa. Lịch phát hành mới phim Marvel hứa hẹn một trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời khi dịch bệnh qua đi”.

Mặt khác, sau một thời gian hoãn chiếu phim “Mulan” (Hoa mộc lan), vốn có lịch chiếu cuối tháng 3 năm nay, cuối cùng Disney cũng đã đánh bạo ấn định lịch chiếu mới là ngày 24/7 tới. Quyết định này của Disney được Reuters và The Verge nhận xét là bước đi đúng đắn khi chiếu tác phẩm này vào mùa hè, với hy vọng dịch bệnh qua đi để kéo doanh thu của hãng phim năm nay.

Mulan là tác phẩm gây nhiều khó khăn nhất cho Disney năm 2020 khi ngay từ những hình ảnh đầu tiên về phim này được công bố qua đoạn quảng cáo, nó gây tranh cãi khi làm sai chi tiết lịch sử, bỏ bớt nhân vật hay sửa nhân vật; đồng thời nữ chính trong phim là Lưu Diệc Phi cũng bị “vạ miệng” khi đề cập chuyện chính trị khiến cô và ‘Mulan’ bị tẩy chay, sau đó thì phim gặp hàng loạt trở ngại khi ra mắt giữa đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, theo Reuters, hãng Disney quyết định dời phát hành phần 5 của loạt phim “Indiana Jones” từ tháng 7/2021 sang tháng 7/2022 cũng do Covid-19. Cùng với đó, hãng này quyết định đưa tác phẩm “Artemis Fowl” (dự định ra rạp ngày 22/5) lên kênh Disney+ nhằm tránh thất thu giữa mùa dịch do tình hình rạp chiếu ảm đạm thời gian qua.