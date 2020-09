Tòa án cộng sản tuyên án tử hình 2 bị cáo trong vụ Đồng Tâm

Hà Nội: trong phiên tòa diễn ra vào ngày thứ hai 14 tháng 9 tại Hà Nội, tòa án cộng sản Việt Nam đã tuyên án tử hình hai bị cáo trong vụ án Đồng Tâm.

Tòa án cộng sản đã tuyên phạt án tử hình cho hai ông Lê Đình Công 56 tuổi và Lê Đình Chức 40 tuổi với tội danh “giết ngừơi” trong vụ đụng độ giữa công an và người dân xã Đồng Tâm , ngoại thành Hà Nội trong một vụ tranh chấp đất đai.

Tòa án cộng sản cũng phạt 27 người khác những án tù từ 15 tháng tù treo cho đến án chung thân cho những người bị buộc những tội từ “chống người thi hành công vụ” cho đến ” giết người”.

Trong số 27 bị cáo này có ông Lê Đình Doanh, bị án tù chung thân; ông Bùi Viết Hiểu, bị 16 năm tù; ông Nguyễn Quốc Tiến, bị 13 năm tù; và ông Nguyễn Văn Tuyển, bị 12 năm tù.

Cuộc xung đột giữa lực lượng công an và dân làng Đồng Tâm diễn ra trong ngày 9 tháng giêng năm nay 2020. Trong cuộc xung đột này ., ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, được xem là thủ lĩnh tinh thần của người dân, bị công an bắn chết; phía công an có 3 người thiệt mạng.

Lê Đình Công và Lê Đình Chức là con trai ông Lê Đình Kình. Ông Lê Đình Doanh là cháu nội ông Kình.