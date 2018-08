Tòa án cộng sản tuyên án 14 năm tù cho hai người Mỹ gốc Việt.

Saigon (VOA): Sau hai ngày xét xử, tòa án cộng sản ở Saigon trong hôm 22 tháng 8 đã tuyên cùng mức án 14 năm tù cho hai công dân Mỹ gốc Việt Angel Phan và James Nguyen về tội “hoạt động nhằm chống phá chính quyền nhân dân”. Cả hai sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam sau thời gian thụ án.

Cáo trạng tòa án nói ông James Nguyen, 51 tuổi, bà Angel Phan, 62 tuổi, cùng 10 công dân Việt Nam khác bị xét xử chung đều là thành viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” ở Mỹ. Nhóm này đã thực hiện các “hoạt động chống phá” theo chỉ đạo của người đứng đầu tổ chức là ông Đào Minh Quân, hiện ở Mỹ.

James Nguyen va Angel Phan bị buộc tội đã tổ chức ít nhất 3 vụ tấn công, trong đó có vụ đánh bom sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào dịp 30 tháng 4 năm ngoái và vụ đánh bom vào một đồn công an hồi tháng 6 năm nay.

Cùng bị tuyên án với hai công dân Mỹ trên là 10 người Việt Nam khác, với các mức án từ 5 đến 11 năm tù với cùng tội danh.

Tòa án Việt Nam nói nhóm 12 người đã “lợi dụng chính sách phát triển mạng internet của nhà nước” để “lôi kéo, kích động nhiều người, tuyên truyền xuyên tạc chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước Việt Nam”, hành động của họ là “đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, và đi ngược lại lợi ích của Việt Nam”, theo Người Lao Động.

Theo cáo buộc của Việt Nam, ông James Nguyen và bà Angel Phan được tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” phong hàm đại tá và giao điều hành, phát triển mạng lưới hoạt động ngầm tại Việt Nam.

Cả hai đã giao nhiệm vụ “phản cách mạng” cho các thành viên tại Việt Nam, trong đó có công tác đột nhập vào các cơ quan phát thanh địa phương để chèn sóng phát thanh “bài tuyên truyền” của ông Đào Minh Quân, thực hiện rải truyền đơn, kêu gọi biểu tình phản đối Formosa, xúc phạm hình ảnh Hồ Chí Minh và ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, công an Việt Nam nói hầu hết các hoạt động trên đã bị ngăn chặn.

Hồi đầu năm nay, Việt Nam liệt kê tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, có trụ sở ở California, Mỹ, vào danh sách “khủng bố”.