Tổ chức y tế thế giới long trọng công bố COVID-19 là một đại dịch

Geneva, Thụy Sĩ: Trong hôm thứ tư ngày 11 tháng 3, bác sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, giám đốc tổ chức y tế thế giới WHO đã long trọng xác nhận là bệnh dịch COVID-19 là một đại dịch ( pandemic).

Một bệnh dịch được gọi là một đại dịch khi bệnh này do vi rút gây chết người và lan tràn trên khắp thế giới.

Cũng trong ngày thứ tư, chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York sút giảm 1,255 điểm hay 5 phần trăm, sau khi tổ chức WHO tuyên bố dịch COVID-19 là một đại dịch.