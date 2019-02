Tình yêu và Valentine

Chu Nguyễn

Mùa xuân sẽ trở lại và trái tim giới trẻ sẽ rừng rực lửa yêu đương và như một nhà thơ mới thuở nào đã háo hức lên tiếng:

Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước, và cây, và cỏ rạng,

Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng

Cho no nê thanh sắc của thời tươi;

– Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

Còn những trái tim đã “nửa đời sương gió ngang tàng” thì sao? Sau bao thăng trầm của cuộc đời, trải qua biết bao dông bão tinh thần và vật chất, nay đến lúc các bậc cận kề cao niên, thường có thái độ, “túi vũ trụ mặc đàn sau gánh vác” mà nhìn vào tương lai. Phần đông lớp tuổi này cảm thấy “xuân đời chưa hưởng kịp- Mây mùa thu đã sang.” Thế là họ quyết tâm: “cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi đấy. Nếu không chơi thiệt ấy ai bù?”

Ra đi tìm tình yêu? Cho dù thề với lòng mình, “trái chỉ mềm vì đối tượng mà thô” (mượn ý hai câu thơ cổ: bán sinh phong cốt lăng tằng thậm, nhất phiến nhu hoài chỉ vị khanh). Tuy nhiên, dù trẻ hay già, nói đến tình yêu là phải chấp nhận tùy duyên. Cho dù tuần Valentine trong tầm tay, cho dù hy vọng “tháng ba hội hè” dễ gặp gỡ, nhưng có tình là có duyên. Coi chừng! Mải móng đi tìm “tình” thay vì thấy bóng hạnh phúc, nào ngờ là “ảo ảnh,” có chăng chỉ là “lụy.”

Không phải ai cũng may mắn như cặp Kim trọng và Thúy Kiều dưới ngọn bút của thi hào Nguyễn Du. Họ gặp nhau trong tiết thanh minh minh mị “lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh.” Ai cũng biết, đáng lý cuộc tình cực đẹp, vô cùng thơ mộng, nhưng hoàn cảnh xã hội dưới triều Minh Gia tĩnh khiến có kết cục là bi kịch.

Một trường hợp khác, tình yêu có hậu. Đó là câu chuyện Tú Uyên gặp Giáng Kiều trong môt lễ hội mùa xuân trong Bích câu kỳ ngộ ở kinh đô Thăng Long ngày cũ:

Ngọc Hồ có đám chay tăng ,

Nức nô cảnh Phật, tưng bừng hội Xuân.

Dập dìu tài tử giai nhân ,

Ngổn ngang mã tích xa trần thiếu ai .

Thưởng Xuân sinh cũng dạo chơi…

Khoan hy vọng mùa tình ái là tìm được duyên lành. Vội vàng, nóng nảy đi tìm “duyên” nào ngờ vướng “nợ.” Hãy nhớ phải có cơ may mới có duyên lành “ Duyên may run rủi khách ba sinh.” Còn vô duyên thì duyên phận bẽ bang.

Ngày nay không mấy ai tin vào “duyên tiền định” mà tin vào “duyên nhân định.” Tại sao vậy? Có tiền là có kẻ nhiệt tâm mai mối. Kẻ có tiền dễ dàng chọn bạn vì có tiền có thể “Mở hầu bao để hé cửa lòng” (Open the wallet to open the heart) như ký giả Karen van Kampen đã viết. Trung gian đã xuất hiện mỗi ngày một nhiều như Perfectmatch.com, LifeMates, CityMix, Match.com, và Allied Network… Các nhà kinh tế dự đoán, ngày nay vì nhu cầu tìm bạn tình nên đã có một kỹ nghệ mới ra đời và gồm nhiều công ty làm ăn có uy tín và có khả năng thu hút nhiều khách hàng. Nhưng coi chừng tình yêu qua online có thứ thực, mà không thiếu thứ hư. Tình hư ảo là tình lừa và có thể tiền mất tật mang. Theo thống kê của trung tâm chống lừa đảo trên Internet của Canada (The Canadian Anti-Fraud Centre ) thì số nạn nhân tìm tình yêu trên internet vào năm 2016 mất trắng 17 triệu Gia kim và sang năm 2018 tốn phí lên tới 25 triệu đô! Ấy là không kể có nhiều vụ “bắc thang lên hỏi ông Trời, mất tiền cho gái có đòi được không?” nên nạn nhân “ngậm bồ hòn làm ngọt” không thưa gửi gì cả!

Không phải chuyện hài mà là bi kịch thời đại đã diễn ra gần đây. Nguồn tin CBC ngày 20 tháng 01, 2019 kể lại một câu chuyện thời đại khiến kẻ khát tình không thể không chú ý.

Bi kịch tình ái của ông Robert Hogg

Robert Hogg là một mẫu người uy tín trong xã hội, từ tuổi thanh niên, sau bao năm lập gia đình với người trong mộng có tên là Kattie, hạnh phúc của ông tràn đầy, lại thêm cuộc sống dư dả, con cái đề huề. Nào ngờ tai biến xảy ra, người vợ sống chung 44 năm trời bỗng nhiên vì ung thư qua đời vào năm 2015. Bản thân ông Robert cũng bị chẩn đoán là mắc chứng ung thư tuyến tụy. Tuổi mới bước tới ngưỡng cửa hồi hưu mà thân có mầm bệnh khó lành, nhất là chịu một cái tang đau đớn là vĩnh viễn chia lìa với người bạn bao năm cùng mình xây dựng hạnh phúc. Chắc hẳn ông Robert cảm thấy cô đơn và buồn chán. Đồng thời lửa tình rực cháy trong trái tim già, ông đã tìm tới Match.com hy vọng tìm được kẻ thông cảm với mình. May mắn thay người đẹp xuất hiện. Nàng tự giới thiệu có tên là Sophia Goldstein. Nàng rằng cũng là người quanh quất đâu xa ở Ontario, là một nữ thương gia thành đạt, hiện sang Úc để lo việc kinh doanh và sẽ trở về ngay để gặp chàng. Nàng còn gửi hình cho chàng coi. Một tấm hình tuy không rực lửa nhưng cũng đủ kích thích trái tim héo úa tìm lại nhựa thanh xuân. Thư từ qua lại mỗi lúc một thân, nàng gọi chàng là “anh cưng” và nhiều khi thân mật gọi chàng là “người chồng lý tưởng” mà nàng tìm thấy sau những gãy đổ với những kẻ thô bạo không biết thế nào là ái tình! Nếu chỉ là những lời ngon ngọt, lới hứa sẽ vĩnh viễn bên nhau, thì không sao vì có thể là một liều thuốc an thần cho kẻ mới nếm trải bi kịch trong đời. Nhưng không ngừng tại đây, được lòng tin của chàng, nàng bắt đầu nhắn tin mượn tiền vì việc buôn bán gấp mà có nhu cầu cần thiết trong khi có chút rắc rối với ngân hàng chưa giải quyết xong. Nàng vay chàng và hứa sẽ trả ngay khi gặp mặt. Không phải một lần mà tới 19 lần. Lần đầu nàng chỉ yêu cầu vay 2000 dollars lần sau tăng lên 5.000 và rồi 10.000 và tới 50.000. Bằng cách nào thuyết phục được chàng? Nàng biết chàng đang khao khát tình yêu trong chặng đường cuối đời sau nhiều thử thách sinh tử. Chàng cần người an ủi, cần người nói ngọt, kẻ động viên và hứa hẹn đầu bạc răng long với thề nguyện rằng Till death do us part. Nàng luôn luôn nhắn nhủ chàng, rằng: “Bob của em ơi, em nóng lòng lắm, bụng lúc nào cũng như lửa đốt nhưng công việc chưa xong, anh ráng đợi em nghe anh cưng!” Không hiểu sao ông Robert tin vào lời đường mật của kẻ chưa biết mặt mà chỉ biết một tấm hình “vu vơ”.

Robert Hogg vốn là khách hàng quen thuộc của TD Bank trong gần ba chục năm nên việc rút tiền dành dụm trong một đời ra gửi cho một người ở tận Malaysia thế nào cũng gây ra chút nghi vấn với nhân viên ngân hàng. Nhưng cô nàng Sophia đã dạy chàng cách nói dối là cho nhân viên biết tiền gửi cho thân quyến bên Á châu để kinh doanh và cũng thuyết phục chàng rằng hãy giữ kín “tình ta”cho tới lúc thuận tiện công bố cho thiên hạ ngạc nhiên chơi. Tiền cứ thế chuyển sang Malaysia và tiền dưỡng già của ông Hogg cạn dần.

Trong khoảng thời gian từ tháng chín 2017 tới tháng tư 2018, Robert Hogg đã tới ngân hàng TD chi nhánh Whitby, phía đông Torotno, 19 lần, đã gửi hết tiền tiết kiệm sang Malaysia và tưởng rằng mang chân tình ra đảm bảo tình chung. Khi cạn tiền trong trương mục, thì kẻ si tình cầm luôn căn hộ mình đứng tên lấy 300.000 Gia kim để tiếp tục “chọn mặt gửi vàng”. Kết quả, vì tin người, vì muốn trái tim già được an ủi, nạn nhân đã mất trắng 732.000 Gia kim và để lại nợ nần cho con cái! Tiếc cho ông, niềm hy vọng cuối cùng gặp người trong mộng một lần cũng không thành vì Robert Hogg qua đời vào tháng 9 năm 2018… và để lại một gánh nợ cho con cái.

“Hận tình chưa trả cho ai- Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan!”

Con cái ông Hogg chỉ biết một cách muộn màng cuộc tình éo le và thua thiệt của thân phụ mình nhưng biết trách ai, ngoài trách ngân hàng sao để cha mình rút tiền mà không rung hồi chuông báo động. Nhưng thực ra TD không có trách nhiệm gì trong việc này vì họ chỉ làm theo đúng thủ tục. Trách nhiệm ở kẻ đam mê tình ái và thiếu thận trọng khi dấn thân vào cuộc tình ảo. Cũng có dư luận cho rằng con cái có trách nhiiệm một phần, dù không ở chung nhà, nhưng họ tỏ ra thiếu săn sóc chu đáo cha già để kẻ cô đơn tìm nguồn vui bên ngoài mà chuốc họa vào thân.

Từ chuyện ông Hogg, người ta lại nhớ tới câu chuyện một anh chàng trung niên ở Hòa lan lặn lội hàng ngàn cây số sang Trung hoa để gặp người tình trong mộng. Nào ngờ chàng mỏi mòn chờ đợi nàng ở phi trường trong 10 ngày mà vắng bóng hồng nhan. Kiệt sức chàng phải vào bệnh viện rồi thân tàn, ma dại, chàng đành mua vé về xứ.

Chàng trai si tình tuyệt vọng ở phi trường



Nguồn tin tháng 8, 2016 thuật lại, mặc dù đã vượt qua chặng đường dài 4.500km để được gặp bạn gái xinh đẹp người Trung Quốc thế nhưng cuối cùng người đàn ông đến từ Hà Lan đã phải nhận cái kết thật phũ phàng.

Chuyện kể rằng, hai tháng trước, thông qua mạng xã hội, Alexander Pieter Cirk, 41 tuổi, công dân Hà Lan đã quen biết và đem lòng yêu say đắm cô gái 26 tuổi tự giới thiệu là họ Trương (Zhang), một họ rất thông dụng ở lục địa, người Trung Quốc. Cô gái xinh xắn gửi cho Cirk đủ kiểu hình ảnh lộ vẻ trẻ trung với muôn vàn vẻ kiều mị, bộ ngực căng tròn. Chàng trai giữ hình ảnh nàng trong cellphone và chẳng mấy lúc trong một ngày không giở ra ngắm nghía say mê. Nàng hẹn chàng, chàng hẹn nàng sẽ gặp nhau và dắt tay nhau xây đài hạnh phúc.Cũng như bao người yêu nhau khác, Cirk chỉ muốn ngay lập tức được gặp cô gái trong mộng của mình. Bởi vậy, người đàn ông này vào 22 tháng 7, 2016, đã nhanh chóng đáp chuyến bay từ Amtersdam sang Hồ Nam, Trung Quốc với đường dài trên dưới 5000 km..Tuy nhiên, khi đặt chân xuống sân bay Hoàng hoa khá cũ kỹ nhưng rộng lớn của Tràng An, Trung Quốc, Cirk chẳng thấy bóng dáng người yêu mình chờ mình ở bến đợi. Ban đầu Cirk còn cho là nàng Trương tới trễ, anh vượt đám đông lên trước và giơ một mảnh bìa viết sẵn mấy chữ Cirk loves Zhang! Nhưng hàng ngàn con mắt nhìn vào miếng giấy này và khuôn khắc khoải chờ mong của kẻ đa tình nhưng bóng hồng (như Cirk dặn người tình online mặc áo hồng cho anh dễ nhận) vẫn chẳng xuất hiện.

Anh vừa lo vừa tuyệt vọng mà không biết hỏi ai vì chỉ biết một số tiếng Anh căn bản trong khi hàng trăm ngàn người chung quanh, xô đẩy nhau và nói líu lô như cãi cọ. Cho tới chiều tối sân đợi, đầy rác rưởi, vắng dần vẫn chẳng thấy tăm hơi của Zhang. Cirk ngủ gục ở ghế ở bên ngoài quầy vé KLM của hãng hàng không Hòa lan quyết tâm chờ đợi.Mệt mỏi, rã rượi, và dù bảo vệ yêu cầu Cirk rời phi trường nhưng Cirk nhất định không đi. anh phải chờ, nếu không biết đâu Zhang tới muộn mà không hây anh sẽ tuyệt vọng.

Một ngày trôi qua, rồi hai ngày và cứ thế một tuần thoáng qua và giấc mộng lứa đôi biến thành ác mộng nơi đầu kẻ đa tình chung thủy. Tội nghiệp cho Cirk, vốn mang trong người bệnh tiểu đường nặng, lại ở nơi đất khách quê người, nơi phi trường xa lạ chỉ có thể mua các loại bánh ngọt và nước ngọt uống đỡ lòng và hậu quả là tới ngày thứ mười mức đường gia tăng trong máu quá cao nên anh bất tỉnh. Lập tức Cirk được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cái tin Peter Cirk vì yêu mà có cơ nguy chỉ vì tình tới tính mệnh được báo chí loan tin kể cả tờ Nhân dân nhật báo.

Cirk dành trở về quê cũ và ngẫm nghĩ tới một lời trách “quý báu” của một ký giả Trung quốc: “không biết ở Trung quốc cái gì cũng là giả hay sao” (Doesn’t he know that everything in China is fake?)

Chu Nguyễn