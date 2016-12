Tình và Hận

Chu Nguyễn

Có một thời tình yêu được lý tưởng hóa, được thăng hoa tới mức tuyệt cao, tuyệt đẹp và kẻ sĩ cho rằng chỉ họ mới biết thế nào là tình yêu. Nhà văn Phùng Mộng Long để hàng chục năm viết nên bộ Tình sử và cây viết Lý Trác Ngô dám tự hào “thánh nhân vong tình, hạ ngu bất cập tình, tình chi sở chung chính tại ngã bối”(thánh nhân quên tình, kẻ hạ ngu thì không ý thức được tình nên chữ tình chỉ ở chúng ta mà thôi.)

Ngày nay chữ “tình yêu” pha trộn với chữ “tình dục” nên tình yêu đối với phần đông như đóa hoa hợp nhãn, hợp nhu cầu hái trên đường đời đem về trang trí trong phòng khách và khi hoa nhạt mùi hương hay hoa tàn nhụy rữa lại thay bằng loài hoa khác hấp dẫn ngũ quan hơn.

Nói như thế không phải ngày nay vắng bóng kẻ si tình. Vẫn có, nhưng người đời chỉ biết khi họ thất tình và nổi cơn phẫn nộ với chữ tình và kết thúc bi kịch bằng máu và tính mạng.

Đối với kẻ đam mê, ái tình là lý tưởng, tiêu biểu cho cái gì thiêng liêng, gắn liền với máu thịt của con người, mất nó là mất tất cả. Với kẻ đam mê, tình yêu ăn sâu vào tâm tư mỗi ngày hay nói như triết gia Kant “như một dòng nước mỗi ngày một đào sâu vào lòng thác.” Khi dòng thác bị bế tắc nó biến thành “một cảm xúc mãnh liệt chẳng khác nước tràn làm vỡ bờ đê.”

Bi kịch xảy ra, kẻ chung tình chẳng ngại: “Giết chết người trong mộng để trả thù cho duyên kiếp phũ phàng.”

Những câu chuyện sau đây cho thấy bi kịch tình yêu, giết vợ con rồi tự sát của một người chồng không còn cách nào hàn gắn sự rạn nứt của gia đình khiến phải bán nhà và chia tay với người mình yêu.

Cái chết của Lance Hart ở Spalding, Lincolnshire

Cuộc hôn nhân giữa Lance Hart và Claire Hart khởi đầu rất đẹp. Họ hẹn hò vào năm 1990, chàng hơn nàng 7 tuổi, xây tổ ấm êm đềm diễn ra trong 26 năm trong một thành phố nhỏ yên lành ở Lincolnshire, Anh quốc. Thuận vợ thuận chồng, cả hai đều có công ăn việc làm, sống đời trung lưu nhưng cần cù, tri túc, nên đã có một căn nhà năm phòng ngủ khang trang và với ba đứa con, hai trai một gái.

Con trai trưởng thành rời nhà ra đi để lập sự nghiệp, còn cô gái út, 19, đang theo học ngành nữ hộ sinh. Tương lai của gia đình Hart còn gì đẹp bằng, đã tới lúc họ có thể hưởng tuổi già, vì Lance Hart đã 57 và Claire Hart ở tuổi 50.

Bề ngoài thì vậy, nhưng có những hiện tượng bề trong khác hẳn bề ngoài. Bề ngoài, họ đã có ý định bán căn nhà lớn để mua một nơi ở nhỏ hơn tại làng Moulton, Lincolnshire và có kế hoạch an vui khi rời cuộc sống bận bịu hằng ngày. Họ gặp ai cũng tâm sự với nụ cười trên môi.

Nhưng đó chỉ là trên sân khấu cuộc đời, mà bên trong màn nhung, cuộc hôn nhân của Hart gặp nhiều mâu thuẫn mà đến nay người ta không hiểu vì đâu. Chỉ biết bà Claire thường đi bơi lội tại trung tâm bơi lội và du hí ở Spalding, còn ông Lance thì vẫn cặm cụi chở hàng cho công ty xây cất

Rồi Claire Hart bỗng nhiên tuyên bố ly dị với chồng sau 26 năm chung sống:

Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng!

Vợ chồng sẽ bàn nhau chia tay bằng cách nào êm đẹp nhất!

Nhưng có cách nào chia tay êm đẹp đây vì Lance muốn duy trì tổ ấm? Ông ta cảm thấy cô độc vì ngoài vợ, cô con gái cũng theo mẹ. Bị dồn vào ngõ bí của tình cảm và trong một lúc cảm xúc dâng trào che mờ lý trí, con ngưởi đam mê, Lance Hart nghĩ tới cái chết nhưng phải là chết tất cả mới giải tỏa được mối hận tình. Lance đã biết chương trình hằng ngày của vợ và con gái. Cả hai thích cưỡi ngựa và bơi lội nên thường lui tới câu lạc bộ bơi lội Castle Sport ở Spalding.

Đến một ngày định mệnh cho gia đình Hart.

Bên ngoài trung tâm bơi lội, có người thấy một cảnh kỳ lạ: Một người đàn ông trung nên nằm dưới gầm xe, không phải để sửa chữa gì đó mà nhìn chăm chú về phía cửa trung tâm thể thao.

Rồi trong lúc không ai để ý, hai phụ nữ từ trung tâm bước ra thì người đàn ông này rút từ ngực ra một khẩu súng, loại shotgun và nổ súng về phía hai người đàn bà. Nhiều tiếng kêu thét hai thân hình ngã gục và lập tức sát thủ kê súng vào đầu và bóp cò.

Nhiều người ban đầu còn ngập ngừng vì không hiểu việc gì đã xảy ra, nhưng thấy những kẻ bị thương ở tình trạng nguy kịch nên đổ xô lại và dùng đủ mọi cách cấp cứu từ hô hấp nhân tạo tới băng bó vết thương và gọi điện cấp báo. Nhưng khi cảnh sát tới nơi thì ba “nạn nhân” bị thương nặng quá nên đã lần lượt qua đời.

Lúc đó người ta mới biết hai phụ nữ là Claire Hart và cô con gái Charlotte Hart bị bắn chết. Kẻ nổ súng vợ con không phải là kẻ xa lạ mà chính là Lance Hart.

Đến lúc đó những người quen biết gia đình Hart mới rõ một phần nguyên nhhân thảm kịch, chỉ vì bà vợ quyết định nói câu “anh đi đường anh, tôi đường tôi” và người chồng trong một phút điên rồ mới ra tay hạ sát vợ con!

Lance Hart giết vợ là bà Claire còn có thể hiểu được, nhưng tại sao lại giết con gái là Charlotte?

Kẻ si tình cho rằng giết vợ vì ân tình gần ba chục năm trời không thể chấm dứt bằng giấy tờ và bán nhà, chia của mà phải bằng máu và nước Nhưng giết cô con gái đang tuổi yêu đời, vì đâu mà người cha đau khổ lại can đảm và nhẫn tâm bóp cò kết liễu 19 xuân xanh của Charlotte Hart?

Nếu láng giềng, thân quen cho biết Lance Hart vốn là người hiền lành sẵn sàng giúp đỡ mọi người, còn Charlotte là cô gái dễ mến , “hiền tới mức một con ruồi cũng không muốn giết.” Cô gái mới lớn đang theo học University of Northampton và mới về nhà nghỉ hè, đã có bạn trai và đang bơi lội trong biển yêu đương. Một người bạn đồng học đã gửi bó hoa phân ưu với những hàng chữ: “Charlotte Georgia Hart hãy yên nghỉ. Tôi thay mặt bạn bè cùng lớp, trước linh hồn bạn nói lời vĩnh quyết rằng chúng tôi nhớ bạn,một người bạn dễ thương nhất.”

Cathriona White và mối hận tình

Cathriona White vào ngày 28 tháng 9, 2015 đã từ giã cõi đời tại Los Angeles. Tại sao một nghệ sĩ, một chuyên viên hóa trang có hương sắc như White mới ở 30 lại chán đời uống thuốc giảm đau quá liều mà mạng vong. Cái chết của White có liên quan đến một tài tử nổi danh gốc Canada là Jim Carrey.

White là cô gái gốc Ái nhĩ lan ở Tipperary, Ireland, là một nghệ sĩ có tài, điểm trang cho nhiều tài từ nổi danh ở Hollywood như David Hasselhoff và Lyndie Greenwood, ngôi sao trong phim Sleepy Hollow …. White sau khi ly thân với chồng và gặp Jim Carrey ở Hollywood thì yêu say đắm. Cuộc tình bay bướm của họ khởi từ 2012, có lúc nồng nàn, có lúc hờ hững nhưng mới đây, vào khoảng từ tháng 2, 2015, họ lại “tay trong tay đầu tựa sát bên đầu” nhất là bên nhau trong ngày Valentine ăm ắp hạnh phúc.

Nhưng rồi bỗng nhiên cô gái đào hoa, dễ thương và dễ mến, vốn từng khoe trên internet là yêu đời, lạc quan với những chữ “Love, Learn, Laugh a Lot, Be Creative, Be Silly, Be Kind, See the World” không biết vì đâu lại tìm cái chết? Ai người biết White đều ngạc nhiên.

Carrey nghe tin bạn tình qua đời vội vàng gửi lời phân ưu: “Tôi vô cùng sửng sốt và đau buồn khi nghe tin Cathriona ngọt ngào của tôi qua đời. Cat là một đóa hoa Ái nhĩ lan dịu dàng và thuần khiết, rất nhậy cảm với mảnh đất này, tỏa ra nguồn yêu thương và được yêu thương.”

Brie Childers, một nhiếp ảnh gia thường làm việc với Cat White, xúc động khi nghe tin White chết: “Cat là cô gái rất dễ mến, vui vẻ và dễ làm việc chung. Cô ấy là người mà mỗi khi bấm máy tôi muốn có ở bên cạnh. Cô ấy thường để lại những nụ cười sau khi làm việc và tôi hy vọng cô ấy đã tìm được sự yên bình.”

Người ngoài cuộc nhìn cái chết của Cat như một giải thoát của một tâm hồn nghệ sĩ trong lúc chán đời.

Nhưng chị em của Cat White, như Sarah Molloy và Larina tỏ ý vô cùng ngạc nhiên về cái chết của người thân. Theo họ, Cat White không có lý do gì tìm cái chết ở tuổi 30 vì mới đây cô còn đổi passport và tìm cách tẩy xóa bớt những vết xăm trên mình. Một người chán đời sao lại chuẩn bị kỹ vào đời như thế?

Dư luận chú ý tới Jim Carrey, người tình của White để tìm câu giải đáp.

Hình như ở White sau ngày chia tay với Jim Carrey có một nỗi uất ức. Cô bị người tình bỏ rơi hay một nguyên nhân khác? Mới đây, một vụ kiện mà nguyên đơn là người chồng đã chia tay của White là Mark Burton và bị cáo chính là tài tử nổi danh Jim Carrey, 53 tuổi. Mark Burton cho rằng chính Carrey đã đổ cho White những căn bệnh phong tình STD (sexually transmitted disease) rồi bỏ rơi người tình chanh cốm chỉ vì sợ liên lụy và lây bệnh.

Tại sao lại có dư luận này? Burton đã gửi cho báo chí những lời nhắn qua lại giữa Carrey và White khi tình còn nồng và lúc lửa tình nguội dần. Trong lời nhắn có lúc White than thở với Carrey rằng sau những lần lửa tình rực cháy không biết vì đâu mà nơi “nguồn ái ân” lại có vết xước đáng ngờ. Carrey trả lời bằng giọng an ủi người tình rằng chẳng có gì đâu mà sợ có thể do lúc yêu cuồng sống vội gây ra mà thôi. Rồi nghi vấn của White tăng dần vì vết sưng lan rộng. Đến lần Carrey tỏ ý nghi ngờ đó là tàn tích ái tình do ai đó để lại và chàng lảng dần vì sợ dây dưa. Cô gái đang yêu say đắm lãng tử đa tình hơn mình 23 tuổi, chợt cảm thấy mình bị bỏ rơi, tủi nhục. Cô nhớ lại nhiều lần sau những đêm ân ái chàng thúc giục mình uống morning after pill nghĩa là khi loan chung phượng chạ không hề bảo vệ cho nhau. Ai đổ bệnh cho ai? Ai chịu thiệt thòi? Có lẽ White chán nản không thiết sống nữa.

Thì ra những lời đường mật, những lúc da thịt cận kề giữa nàng và người tình chỉ là tìm nguồn vui chốc lát chứ chẳng hẳn là tình yêu đích thực. Phải chăng White qua những lời nhắn nhủ với người tình cảm thấy mình như chiếc giày rách bị vứt bỏ? Một trong nhửng lời nhắn nhủ gửi Carrey, White buồn bã bảo chàng, nàng có cảm tưởng mình là “món hàng hư hỏng” (‘damaged goods’). Mặc cảm chỉ là một con điếm, sau khi xét nghiệm STD, nàng biết mình đã nhiễm ba thứ bệnh phong tình: Herpes Type 1, Herpes Type 2 và bệnh lậu (gonorrhea)!

Đến lần chàng trai bỏ của chạy lấy người, vội vàng theo kế “tiên hạ thủ vi cường” và “tam thập lục kế tẩu vi thượng sách” lảng tránh người tình chanh cốm, lấy cớ là nàng lắm chuyện và gây chuyện như câu ca dao của ta từng nói:

Vì dù tình bậu muốn thôi

Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra

Phải chăng đó là nguyên nhân một người tài sắc như White tuyệt vọng tìm tới cái chết?

Kết quả khám nghiệm sau khi White uống thuốc kết liễu đời mình, pháp y tìm thấy nhiều thứ thuốc an thần, giảm đau và gây ngủ như propranolol (thuốc cao huyết áp) zolpidem (thuốc ngủ), oxycodone và oxymorphone (thuốc đau nhức) trong cơ thể người xấu số.

Nếu không vì nguyên nhân bị tình phụ, thì sao cô gái bạc mệnh lại nhắn nhủ với đời:

“Tôi chẳng thích hợp với thế giới này. Ba ngày nay tôi sống trong tình trạng không hề tin là anh ấy sẽ không tới. Nhưng tôi có thể tiếp tục sống với trái tim tan vỡ và gắng hàn gắn từng mảnh vụn. Lần này tôi không để lại di chúc cho đời.”

Mark Burton, người chồng đã chia tay của Cat , trên danh nghĩa vẫn là chồng của Cat, đã nộp đơn kiện Carrey trong tháng trước cho rằng Carrey đã gián tiếp gây ra cái chết của White vì đã cung cấp cho White loại thuốc của bản thân và nạn nhân đã sử dụng quá liều để kết thúc tính mạng.

Về việc này, Carrey cho biết không biết bằng cách nào White có được những thuốc của mình chứ không hề có việc cung cấp cho nạn nhân như nguyên đơn cáo buộc.

Tuần cuối tháng 9, 2016 luật sư của Burton là Michael J. Avenatti cho tờ People biết: “Jim Carrey và cố vấn của ông ta đang ra sức đánh lạc hướng mọi người về việc Carrey đã gây ba bệnh tình dục cho Cat, lại dối trá về việc này, xua đuổi cô ấy, gọi cô ấy là điếm (như cô ta cho biết) và cho cô ta loại thuốc không hợp pháp để nạn nhân uống quá liều.”

Đáp trả lời tố cáo này, luật sư của Carrey, là Singer, tuyên bố:

“Lời ông Avenatti là những lời xúc phạm danh tự người khác. Ông ta muốn né tránh sự thực là thân chủ của ông ta không có quyền kiện tụng bằng cách gửi cho báo chí những lời nhắn tin đã được sửa chữa cẩn thận với dã tâm bôi bác.”

Những vấn đề thị phi liên quan đến cái chết của Cathriona White khó có câu giải đáp minh bạch chỉ biết Jim Carrey là một trong những người khiêng linh cữu Cat tới nơi yên nghỉ cuối cùng và sau đó tuyên bố với báo chí: “Khi tôi bước chân tới Hollywood và trở thành một nghệ sĩ hài, chẳng bao lâu tôi biết những chi tiết về đời tư của tôi sẽ được trao cho giới truyền thông như thẻ dự bữa ăn miễn phí. Nhưng tôi không ngờ người tôi yêu quý nhất trên cõi đời này cũng nằm trên thực đơn. Thực là tủi hổ.”

