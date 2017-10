Tình Thu Say

Mai An

Hôm nay trời thu vương sợi nắng

Tình thu sao nhuốn màu say mê

Nắng thu sao đốt cháy cõi lòng

Tình say trong từng sợi thương nhớ

Ta chờ một cơn mưa nho nhỏ

Thấm ướt nhè nhẹ trên áo bay

Trên những chiếc lá vàng rơi rơi

Dịu bớt cơn mơ tình say đắm

Ta say nắng hay say tình mộng

Nắng thu đốt cháy con tim yêu

Cho ta ngủ say với mộng lành

tình của nắng tình yêu mây trời

Ta chết ngất trong men say say

tình yêu muôn đời vẫn vị ngọt

Ngọt như tình mình phải không anh

Thêm chút nắng thu tình thêm say…

tìm nắng thu vàng mang màu nhớ

Tìm người thương trong màu lá thu

Cho ta chút ngọt ngào dịu êm

Ta chết trong em hỡi mùa thu

Mai An