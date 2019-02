Trong một bài viết mới đây có nhan đề “Mùa Xuân nói chuyện tình”, bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã không đề cập đến những bệnh tật thông thường, mà muốn nói về những cuộc tình muộn: tình của những người lớn tuổi, của những người phải “rổ rá cặp lại” sau khi người bạn đường kia đã ra đi.

Bác sĩ Đức cho là “tình muộn vẫn là tình” và những người lớn tuổi nhất là những người phụ nữ chẳng có nhiều những thay đổi trong chuyện tình yêu, mà nhiều khi họ còn nồng nhiệt hơn thời trẻ, vì tuổi vàng của người phụ nữ là thời gian mà họ chẳng lo lắng gì về nguy hiểm có bầu, không có những lo lắng về tài chánh, về gia đình, về con cái..

Người ta cũng nói tình yêu không kể tuổi tác, hay con tim không bao giờ già!

Theo bác sĩ Đức thì” Như vậy, tình muộn không những vẫn là tình mà còn trưởng thành, kinh nghiệm. Nó thân thiết hơn trong cảm giác, khơi động hơn trong mơn trớn. Hai người như thư thả hơn, kiên nhẫn cho nhau, chia sẻ cảm giác cho nhau.”

Bác sĩ Đức đã dẫn chứng bằng một loạt những câu ca dao tục ngữ nói về chuyện tình muộn vẫn là tình như

-Già thì già tóc già tai,

Gìa răng già lợi, đồ chơi không già.

-Càng già càng dẻo càng dai

Càng gẫy chân chõng, càng sai chân giường.

Nhà thơ Vũ Hoàng Chương có viết:

Tuổi đó tuổi vàng hay tuổi ngọc

Yêu nhau ai tính tuổi bao giờ?

Nhà thơ Xuân Diệu viết:

Tình không tuổi và Xuân không ngày tháng.

Còn nhà thơ Goethe thì :

Lively brisk old fellow

Don’t let age get you down

White hair or not

You can still be a lover

( Hỡi người bạn già, đừng bao giờ nghĩ đến tuổi tác, dù tóc còn xanh hay đã bạc, bạn vẫn có thể là người tình)

Theo tin của đài truyền hình CBC phổ biến hôm thứ ba ngày 12 tháng 2, một cặp đôi quen nhau sơ giao 50 năm trước, bây giờ mới thực sự là tình nhân.

50 năm trước đây, ông Robert Marois và bà Lorraine Mercier là những người hàng xóm với nhau, gặp nhau trong một buổi họp cộng đồng và lúc đó, hai người đều có gia đình, và có những đứa con nhỏ.

Bây giờ hai người cũng lại là hàng xóm , khi cả hai được nhận vào chung một nhà dưỡng lão ở thành phố Gatineau.

Hai ông bà là những người độc thân: bà mất chồng và ông mất vợ.

Bà được đưa vào nhà già trước, và ông theo sau một thời gian sau.

Khi bà Lorraine thấy ông Robert vào cư ngụ, bà đã không ngần ngại, gõ cửa phòng ông và giới thiệu bà là hàng xóm của ông ngày xưa.

Bà Lorraine nói là bà muốn đi thăm đứa con trai đang ở Úc Đại Lợi, nhưng ngại đi một mình.

Nghe như thế, ông Robert đã đề nghị là ông ta đi chung với bà.

Khi nghe ông Robert nói như thế, bà Lorraine đã nhận ra ngay là bà đã có tình yêu trở lại.

Vào những ngày cuối năm 2018, vài ngày trước lễ Giáng Sinh, hai ông bà đã dẫn con cháu đi ăn tại một nhà hàng và hai ông bà đã long trọng tuyên bố với con cháu của hai bên là hai ông bà lấy nhau.

Tình tuy muộn nhưng vẫn là một cuộc tình thật đẹp!