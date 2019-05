Tinh dục là suối nguồn tuổi trẻ

( theo US News & Report)

Theo bác sĩ Oz, Oprah’s Doctor, thì một trong những cách giúp người ta sống lâu là tình dục.

Bác sĩ OZ cho là muốn sống lâu thì mỗi ngày phải ngủ 8 tiếng đồng hồ, tập thể dục 30 phút và mỗi lần nên có hai lần tình dục.

Sau tuổi 40 thì cái làm hại sức khỏe nhiều nhất cho con người là hút thuốc, và đứng thứ nhì là không có tình dục.

Trung bình một người Mỹ có tình dục 1 tuần 1 lần, nhưng theo bác sĩ Oz thì nên có 2 lần một tuần.

Cũng theo bác sĩ Oz thì tình dục đối với người phụ nữ phải là tình dục có phẩm chất: người đàn bà cần nâng niu, chiều chuộng.

Sự cô độc không bạn bè và không có tình dục là những thứ có hại cho sức khỏe.

Kết quả cuộc khảo cứu ở nước Anh, tron số 6,900 người mà tuổi trung bình của những người này là 65 tuổi, cho thấy là những người hài lòng về cuộc sống tình dục của họ, là những người vui sống nhất.

Đối với người phụ nữ, tình dục làm gia tăng lượng kích thích tố estrogen, giúp cho việc giữ gìn sức khỏe.

Lượng estrogen do cơ thể người đàn bà tiết ra, giảm dần sau tuổi tắt kinh.

Tình dục làm gia tăng sự sản xuất collagen giúp cho da mịn màng và tình dục thật sự là suối nguồn tươi trẻ ( the fountain of youth).

Tình dục làm gia tăng sự biến dưỡng, hoạt động của não bộ, hệ thống tuần hoàn và hệ thống miễn nhiễm.

Tình dục cũng là nguồn thuốc thiên nhiên trị bệnh suy thoái tâm thần, khi giúp cơ thể tiết ra chất endorphins