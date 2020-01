Tỉnh bang Manitoba của Canada là một trong những nơi du lịch hàng đầu trong năm 2020.

New York: Báo New York Times mới đây đã chọn ra 52 thắng cảnh trên thế giới mà người ta phải nên đến trong năm nay 2020.

Một trong những nơi, theo báo New York Times , là người ta nên đến là tỉnh bang Manitoba của Canada.

Những năm trước cũng có những thắng cảnh ở Canada được báo New York Times giới thiệu, nhưng phần đông thường ở các thành phố lớn như Toronto và Vancouver.

Năm nay là lần đầu tiên, một tỉnh bang miền tây của Canada, ít người biết đến đã được chọn là một trong 52 thắng cảnh của năm 2020.

Thị trấn Churchill của tỉnh bang Manitoba được liệt vào hàng thứ 29 trong số 52 thắng cảnh.

Thị trấn Churchill nằm trong vịnh Hudson, ở phía bắc của tỉnh bang Manitoba, là nơi có du khách có thể thấy những con gấu trắng trong mùa thu, ngắm những con cá voi beluga trong mùa hè trên sông Churchill.