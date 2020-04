Tin cộng đồng

Đại nhạc hội Thời Báo 2020

Quỹ Cộng Đồng Thời Báo trân trọng thông báo:

Đại nhạc hội Thời Báo 2020 với chủ đề: “Nguyễn Ngọc Ngạn 75 Cuộc Đời” sẽ được tổ chức tại Living Art Center – Hammeron Hall, 4141 Living Arts Drive, Mississauga ON L5B 4B8 vào ngày Thứ Bảy 8 tháng 8 năm 2020, từ 7:00pm – 11:30pm với MC Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn & Nguyễn Cao Kỳ Duyên, và các ca sĩ: Ngọc Anh, Don Hồ, Thanh Hà, Đan Nguyên, Hồ Lệ Thu cùng ban nhạc The Liberty. Quý đồng hương muốn biết thêm chi tiết về bảo trợ hay đặt vé trước, xin liên lạc VP Thời Báo: (416) 925-8607

Hội Người Việt Toronto

*Theo thông báo của Bộ Di Trú và Công Dân Vụ Canada, vì đại dịch COVID-19 đang lây lan nhanh, Hội Người Việt Toronto chỉ có thể cung cấp dịch vụ định cư qua phone hoặc email cho đến khi tình hình thay đổi.

Chính phủ hiện có trợ cấp cho những người self-employed phải đóng cửa tiệm, hay có việc làm nhưng phải ở nhà trông con vì trường học đang đóng cửa, bị sa thải vì thiếu việc làm (laid-off due to lack of work). Nếu quý vị là thường trú dân (Permanent Resident) và ở trong các trường hợp này, hay cần các dịch vụ định cư khác, xin vui lòng gọi số 416-536-3611 (Toronto) hay 416-636-8887 (North York) hoặc email:

thaihungvatoronto@gmail.com, phungvatoronto@gmail.com (Toronto), patriciavatoronto@gmail.com, jennytvatoronto@gmail.com (North York)

Để biết thêm về triệu chứng dịch COVID-19 và cách đối phó, xin vào link:

https://files.ontario.ca/moh-coronavirus-info-sheet-vietnamese-2020-02-18.pdf

hay gọi Telehealth Ontario:1-866-797-0000

*Lễ Thượng Kỳ và Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận sẽ không được thực hiện. Để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng trong khi dịch COVID-19 đang lây lan, Ban Tổ Chức (BTC) đã không tổ chức buổi Tiệc Gây Quỹ để Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận tại Toronto City Hall và Quốc Hội Canada tại Ottawa. Thêm vào đó, vì quyết định của Thành phố Toronto ngăn cấm sự tụ tập của đám đông trong thời điểm COVID-19, Lễ Thượng Kỳ và Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận tại Nathan Phillips Square, Toronto City Hall sẽ không được tổ chức / thực hiện ngày Thứ Bảy 25/04/2020 như đã dự định. Quý vị nào đã mua vé tiệc gây quỹ xin liên lạc với người đã bán vé cho mình để được hoàn tiền lại hay nếu muốn tặng số tiền đã mua để giúp BTC trang trải chi phí tổ chức Lễ Thượng Kỳ trong tương lai, Hội Chợ Hè Viet Summer Festival hay Hội Chợ Tết Cộng Đồng sắp đến (sẽ được cấp tax receipt).

*Đại Hội Đồng Thường Niên 2020 sẽ tổ chức vào ngày Chủ nhật 7 tháng 6 năm 2020. Ghi danh bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng. Buổi họp chính thức bắt đầu từ lúc 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều tại văn phòng North York của Hội, số 3585 Keele Street, Unit 13. Chương trình đại hội gồm có: 1/ Khai mạc, 2/ Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và văn phòng Hội trong năm bắt đầu từ ĐHĐ tháng 7, 2019, 3/ Cứu xét vấn đề / tình trạng hội viên theo nhu cầu, 4/ Bàn thảo những vấn đề / khúc mắc / đường hướng quá khứ và tương lai của Hội, 5/ Bầu chọn bổ túc một số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2023. Sẽ có thức ăn trưa và giải lao. Để được tham gia bầu cử tại Đại Hội Đồng Thường Niên, các hội viên mới cần ghi tên gia nhập Hội trước 5 giờ chiều ngày thứ Năm 7 tháng 5, 2020 , và sẽ phải qua sự cứu xét của HĐQT như theo Bản Điều Lệ đã được thông qua những năm 1976, 1983, 1997, 2000, 2002 và 2016. Các hội viên không gia hạn và đóng niên liễm cho năm 2019 cần làm đơn xin gia nhập lại. Các hội viên đã đóng niên liễm cho năm 2019 cần làm đơn xin gia hạn cho năm 2020, hạn chót trước 5pm ngày thứ Năm 4 tháng 6, 2020. Để lấy đơn gia nhập hay đơn gia hạn hội viên, xin vào mạng “www.vatoronto.ca/vn/form.php” hay liên lạc qua email “VAT@vatoronto.ca” hay gọi 416-536-3611, 416-636-8887.

*Ủy Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên kêu gọi sự tham gia của hội viên mới (nhất là giới trẻ) có khả năng, trình độ, và tinh thần phục vụ Cộng Đồng để giúp đẩy mạnh sự phát triển các sinh hoạt của Hội trong tương lai.

Điều kiện:

– từ 18 tuổi trở lên và là hội viên ít nhất là chín mươi (90) ngày liên tục tính đến ngày bầu cử (Cần gia nhập hội viên trước cuối ngày 7 tháng 3, 2020).

– được một thành viên của Hội Đồng Quản Trị hay một thành viên của Ban Cố Vấn và một hội viên thường trực đề cử.

Để nhận mẫu đơn và Bản Điều Lệ Hội Người Việt Toronto, xin vào mạng www.vatoronto.ca/vn/form.php hay gửi email yêu cầu đến VAT@vatoronto.ca.

Đơn ứng cử và bản tiểu sử gửi về Trưởng Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên, email VAT@vatoronto.ca, hay về địa chỉ của HNV Toronto – 1364 Dundas St. W. Toronto, ON M6J 1Y2, ghi rõ “Lưu ý: Ủy Ban Đề Cử và Phát Triển Hội Viên”.

Hạn chót nộp đơn ứng cử là trước 4 giờ chiều ngày Thứ Ba 7 tháng 4, 2020.

Hội Phụ Nữ VN Toronto

Để tránh tình hình bệnh dịch Covid -19 lây lan trong cộng đồng, theo yêu cầu của chính phủ ontario, kể từ ngày 20/3/2020, Hội Phụ Nữ sẽ đóng cửa văn phòng và chỉ phục vụ khách hàng qua phone hoặc email.

Xin vui lòng để lại tên, số điện thoại để nhân viên Hội Phụ Nữ liên lạc lại.

*Dịch vụ khai thuế: liên lạc Thủy Nguyễn, 437-888-2723 hoặc email tnguyen@vwat.org.

*Dịch vụ điền đơn xin bảo hiểm thất nghiệp (EI), liên lạc Chiểu Nguyễn, 647-848-0660, hoặc email chieunguyen@vwat.org, hoặc Thảo Phạm, 647-846-9379, hoặc email tpham@vwat.org.

*Luyện thi quốc tịch online, liên lạc Chiểu Nguyễn , 647-848-0660, hoặc email chieunguyen@vwat.org

*Dịch vụ điền đơn xin trợ cấp xã hội (Ontario Works), Học tiếng Anh online và các dịch vụ khác dưới đây, liên lạc Thảo Phạm, 647-848-7397 hoặc email tpham@vwat.org.

*Dành cho người thường trú chưa có quốc tịch

– Hướng dẫn ghi danh kiểm tra và học tiếng Anh (LINC, ESL, ELT)

– Hướng dẫn soạn sơ yếu lý lịch (resume) để xin việc theo tiêu chuẩn Canada.

– Tư vấn các chương trình học dài hạn, ngắn hạn.

– Cung cấp các thông tin cần thiết khi mới nhập cư như thi lái xe, thuê nhà, v.v.

– Công chứng/Thị thực/thông dịch giấy tờ miễn phí (giấy khai sinh, giấy kết hôn, học bạ trường trung học, v.v…)

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH vùng Ontario

*Trước sự bùng phát của dịch bệnh CPVID 19, để tránh tình trạng lây lan trong Cộng đồng, và đáp ứng yêu cầu của tỉnh bang Ontario hạn chế giao tiếp xã hội, ban Chấp hành Hội Cựu Quân Nhân, sau khi tham khảo ý kiến hội viên, đã buộc phải quyết định hủy bỏ các Lễ Thượng kỳ và Tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 dự trù sẽ được tổ chức tại Tòa Thị chính Mississauga vào ngày thứ Bảy 25/04, Tòa Thị chính Brampton ngày Chủ nhật 26/04 và tại tiền đình Nghị viện tỉnh bang Ontario Queen’s Park thứ Năm 30/04.

*Cũng vì lý do nêu trên, Ngày Quân lực 19/06 năm nay đã dự định sẽ tổ chức tại Hội trường Anapilis Halls, 2185 Stavebank Rd, Mississauga, vào ngày thứ Bảy 13/06 cũng không thể thực hiện được. Ban Chấp hành và toàn thể hội viên Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH trân trọng cáo lỗi cùng quý đồng hương, quý vị mạnh thường quân, ủng hộ viên, thiện nguyện viên, quý chiến hữu về sự kiện vô cùng đáng tiếc này. Liên lạc chi tiết: Đồng Văn Minh 1(519) 635-2493, Tuyến (289) 689-2862.

Hội Người Việt Kitchener

*Do tình hình dịch bệnh đang trở nên nghiêm trọng, mọi sinh hoạt của hội với tính chất hội tụ đông người như Dạy kèm Toán, lớp tiếng Việt cho người ngoại quốc, line dance, v.v… tạm thời ngưng cho đến khi tình hình trở nên khả quan hơn.

*Các lớp dạy kèm Toán từ Lớp 9 trở xuống mỗi trưa thứ Bảy 12g-1:30g. Phụ huynh có thể cho con em đến Hội học, không cần ghi tên trước.

*Lớp hướng dẫn và thực hành tự chữa các bệnh về thoái hóa vị đĩa đệm, …. kết hợp theo phương pháp Bấm huyệt, Khí công và Vật lý trị liệu vì đã quá đông nên tạm ngưng nhận thêm người mới.

Hội mở cửa mỗi thứ tư hàng tuần từ 01:00 tới 03:30 chiều, các ngày khác trong tuần, từ 03:00 đến 06:00 chiều. Vào cuối tuần Hội vẫn theo lịch trình cũ. Chúng tôi mong quý vị bỏ qua cho những bất tiện có thể xảy ra.

*Lớp hướng dẫn thi nhập tịch Canada vào ngày Chủ Nhật từ 10:00 sáng đến 12:00 trưa tạm ngưng.

*Hướng dẫn thi bằng viết lái xe, có tài liệu tiếng Việt.

*Dịch vụ về việc điền các mẫu đơn xin trợ cấp xã hội, hưu trí, tiền già, tiền bệnh, xin việc làm, nhà ở của chánh phủ được hướng dẫn tại văn phòng Hội.

*Cư dân Guelph muốn có những dịch vụ do Hội đảm trách, yêu cầu liên lạc cô Qui Lâm: (519) 836-2222 Ext # 222 để làm hẹn. Sở Di Trú Guelph (Immigration Services – Guelph Wellington) 104 Dawson Rd. #102, Guelph ON N1H 1A6.

*Nhóm Sống Vui, Sống Khỏe do Ông Nguyễn Đình E phụ trách vào ngày Thứ Sáu hằng tuần tại West End Centre từ 1:00pm đến 3:00pm cùng với cô Lily trong chương trình “Happy Friday” qua Immigrant Service.

*Trường Việt ngữ tại thành phố Cambridge: mời quý phụ huynh đến trường Hespeler Public School ghi danh cho các em tại địa chỉ 300 Winston Blvd., Cambridge, ON N3C 3J6. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Thu Trinh. Điện thoại: 519-240-3281.

Trung tâm Cộng đồng Mississauga

*Lớp học tiếng Anh và các dịch vụ miễn phí: xin lấy hẹn 905-891-3825.

Anh văn miễn phí từ lớp 1 đến lớp 7 cho người mới định cư hoặc chưa nhập quốc tịch. Cấp vé xe bus và giữ trẻ miễn phí.

Giúp điền đơn và hướng dẫn thi quốc tịch.

Dịch vụ điền đơn và trợ giúp các thủ tục cần thiết.

*Sinh Hoạt Cuối Tuần: xin gọi 647-781-7171 (9am – 5pm)

Thứ bảy: Yoga 9 am-10 am; Line dance 10 am-12 pm; Math 1pm-2:30 pm; English 2:30 pm-4 pm.

Chủ nhật: Càn Khôn Thập Linh 10 am-12 pm; Computer basic 11:45 am-1:45 pm; Pháp văn 10:00 am-11:30 am; Vocal 12 pm-1:30 pm; Key Board 1:30 pm-3 pm; Ballroom 12 pm-1:30 pm; Latin Dance 1:30 pm-3 pm; Đàn Tranh 12 pm-1 pm; Đàn Bầu 1 pm-2 pm.

Hội Cao Niên Việt Nam

North York

Do dịch bệnh COVID-19 đang lây lan, Hội tạm ngưng tất cả các sinh hoạt hàng tuần, cho đến khi có thông báo mới. Liên lạc Hội: Sinh Ma (416) 629-9199- Email: vietseniornorthyork@gmail.com, ma.sinh@yahoo.com.

UnitedTogether

UnitedTogether đã khởi động chương trình “COVID-19 Hỗ trợ Cao niên người Việt” với mục đích cùng nhau tương trợ để vượt qua đại dịch COVID-19.

“COVID-19 Hỗ trợ Cao niên người Việt” sẽ cung cấp thực phẩm cho quý vị cao niên trong cộng đồng người Việt vùng GTA, giảm thiểu việc phải đi đến các siêu thị có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của quý vị cao niên. Quý đồng hương là cao niên hoặc có thân nhân cao niên, có thể liên lạc với UnitedTogether (tiếng Việt) qua đường dây hotline (tiếng Việt): (905) 605- 6886 từ 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối. Khi liên lạc, xin vui lòng cho biết tên và địa chỉ. Các thiện nguyện viên sẽ mặc trang phục bảo hộ, kính che mặt và thực phẩm sẽ được để trước cửa nhà để bảo đảm an toàn cho quý vị cao niên. Nếu quý vi cư ngụ trong chung cư, nhu yếu phẩm sẽ được giao cho nhân viên an ninh.

Hoàn toàn miễn phí.

Cuối tuần qua, 64 thiện nguyện viên thuộc United Together đã chuyển giao thực phẩm cho 110 gia đình ở Ontario.

UnitedTogether là tập hợp thiện nguyên viên trẻ gốc Việt hoạt động độc lập và không liên kết với bất kỳ tổ chức hiệp hội, đoàn thể hoặc cơ sở từ thiện nào. Nhu yếu phẩm gửi đến cho các vị cao niên do các thiện nguyện viên quyên góp từ các vị ân nhân trong cộng đồng. Các hỗ trợ tài chánh của quý vị mạnh thường quân cho chương trình này xin gửi trực tiếp vào trang nhà của UnitedTogether:https://ca.gofundme.com/f/covid19-vietnamese-senior-assista…

UnitedTogether sẽ cấp biên nhận khai thuế nếu có yêu cầu.

Quý đồng hương có thể liên lạc với các thiện nguyện viên thuộc nhóm UnitedTogether (tiếng Việt) để biết thêm chi tiết: Julia Lê (647) 272-4665, Võ Thúc Lãm (416) 562-8617, Nguyễn Văn Trường Quang (647) 588-3203, Tài Nguyễn 1(226) 980-8016

hoặc Email: OfficialUnitedTogether@hotmail.com hay có thể vào trang facebook để biết về hoạt động của United-Together: https://www.facebook.com/United-Together-111004293872194/

Hội Đố Vui Để Học

Vì tình trạng vi khuẩn COVID 19 đang lây lan, cuộc thi Đố Vui Để Học 2020 cho các em từ lớp 1 đến lớp 12 vào ngày 16/05 sẽ được dời đến một ngày phù hợp hơn. Xin quý vị vào trang nhà www.dovuidehoc.org để xem chi tiết hoặc liên lạc với: Phi (647) 718-1497, Nghĩa (647) 466-4546, Tina (416) 858-4284.

Lớp Yoga North York

Để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh dịch Covid-19, Lớp Yoga ở Oakdale Community Centre (350 Grandravine Drive) sẽ tạm thời ngưng sinh hoạt vô hạn định. Khi lớp sinh hoạt trở lại, sẽ thông báo sau.

Đảng bộ Việt Tân Toronto

Do dịch bệnh Cúm Vũ Hán đang lây lan, đảng bộ Việt Tân Toronto và Ban tổ chức buổi hội thảo chính trị xin thông báo hủy bỏ chương trình dự định sẽ tổ chức vào ngày Chủ nhật 19/04 tại Thư viện Burnhampthorpe, Mississauga.

Quỹ Từ Thiện Từ Tâm

Chương trình giúp đỡ 20 Gia kim/ tháng ($240 một năm) đã đem lại niềm vui và ổn định đời sống cho hơn 90 gia đình nghèo, khốn khổ, có trẻ thơ, người lớn bị bệnh hiểm nghèo, các cụ già không nơi nương tựa tại miền Trung và Nam, VN. Danh sách số 17 sẽ bắt đầu vào tháng 4 gồm có 55 gia đình cần được giúp. Hằng tháng, thiện nguyện viên của Từ Tâm tại địa phương mang đến tận nhà 10 kg gạo, nước mắm hoặc xì dầu, dầu ăn, các dinh dưỡng khác và tiền mặt khoảng $100.000 VNĐ. Nếu quý vị muốn giúp nuôi một gia đình hoặc một em học sinh nghèo, xin xem chi tiết hoàn cảnh của mỗi gia đình và hình ảnh tại trang nhà: www.tutamfoundation.org. Liên lạc Phi: (647) 718-1497

Việt ngữ Brampton

Xin quý phụ huynh ghi danh niên học 2019-2020 cho đủ số lượng để duy trì các lớp học tiếng Việt cho các em: http://www.peelschools.org/adulteducation/intllanguages/Pages/default.aspx. Liên lạc chi tiết: (905) 891-3825.

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng VN

*Giờ Thờ Phượng Chúa nhật lúc 2:00 PM

*Lớp Kinh Thánh: Thứ 5 Jane & Steelses lúc 7:30pm; Thứ 6 Mississauga lúc 8:00pm.

Liên Lạc: Ms. Khánh Thái 416-970-6292.

Phật Giáo Hòa Hảo Toronto

Do tình hình dịch bệnh Corona (COVID-19) đang hoành hành và diễn biến khá phức tạp ở Toronto và các vùng phụ cận, và để tránh sự lây nhiễm dịch bệnh, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Toronto và các Vùng Phụ Cận quyết định không tổ chức Lễ Đức Phật Đản như đã dự-trù vào ngày Chủ nhật 03-5-2020.

Chùa Pháp Vân

Chương trình vận động may khẩu trang:

Hiện nay, khẩu trang là thiết bị quan trọng mà các bệnh viện trên toàn quốc Canada đang cần, nhất là các bác sĩ và y tá – những người đang ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý đồng hương Phật tử có máy may tại tư gia hãy phát tâm may các khẩu trang để hiến tặng cho các bệnh viện. Ngoài ra, quý vị nào không biết may cũng có thể quyên tặng vải cotton (màu sáng hoặc bông). Mọi chi tiết cần biết xin vui lòng liên lạc Bác Tâm Hoa (905) 553-3896 hoặc Loan (647) 924-3896.

Chùa Hoa Nghiêm

Chùa Hoa Nghiêm tạm thời đóng cửa và tạm ngưng các sinh hoạt Phật sự như khoá lể hằng tuần, các đại lễ hàng năm cho đến khi chánh phủ Canada cho mở cửa lại.

Chùa Hương Đàm

Để ngăn ngừa sự lây nhiễm trong cộng đồng do Coronavirus 19 gây ra, chùa tạm ngưng mọi sinh hoạt ngày Chủ nhật và mọi khoá lễ trong tuần cho đến khi có thông báo mới của Chùa.

Thiền viện Trúc Lâm

Đại Đăng

Do bệnh dịch COVID-19 đang lây lan, thiền viện tạm dừng sinh hoạt chủ nhật hàng tuần và khóa tu mùa xuân tháng 4. Khi sinh hoạt trở lại bình thường, sẽ có thông báo sau.