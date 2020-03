Tin Cộng Đồng

Đại nhạc hội Thời Báo 2020

Quỹ Cộng Đồng Thời Báo trân trọng thông báo:

Đại nhạc hội Thời Báo 2020 với chủ đề: “Nguyễn Ngọc Ngạn 75 Cuộc Đời” sẽ được tổ chức tại Living Art Center – Hammeron Hall, 4141 Living Arts Drive, Mississauga ON L5B 4B8 vào ngày Thứ Bảy 8 tháng 8 năm 2020, từ 7:00pm – 11:30pm với MC Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn & Nguyễn Cao Kỳ Duyên, và các ca sĩ: Ngọc Anh, Don Hồ, Thanh Hà, Đan Nguyên, Hồ Lệ Thu cùng ban nhạc The Liberty. Quý đồng hương muốn biết thêm chi tiết về bảo trợ hay đặt vé trước, xin liên lạc VP Thời Báo: (416) 925-8607

Hội Người Việt Toronto

*Do dịch COVID-19 đang lây lan, sẽ không tổ chức buổi tiệc gây quỹ ngày 28/03 tại Anapilis Hall, Mississauga. Lễ Thượng kỳ và Tưởng niệm Ngày Quốc Hận tại Nathan Phillips Square, Toronto City Hall vào ngày thứ Bảy 25/04 lúc 11:00am vẫn được xúc tiến. Quý vị đã mua vé tiệc gây quỹ xin liên lạc với người đã bán vé cho mình để được hoàn tiền hoặc nếu muốn tặng tiền đã mua vé cho BTC để giúp trang trải chi phí tổ chức Lễ Thượng kỳ (sẽ được cấp tax receipt).

*Sẽ tổ chức Đại hội đồng Thường niên vào ngày Chủ nhật 07/06. Ghi danh lúc 10:30am. Họp từ lúc 12:00pm đến 4:00pm tại VP/North York, số 3585 Keele Street, Unit 13. Để được bầu cử ngày 07/06, hội viên mới cần ghi tên gia nhập Hội trước 5:00pm ngày 07/05, và sẽ phải qua sự cứu xét của HĐQT. Hội viên không gia hạn và đóng niên liễm năm 2019 cần làm đơn xin gia nhập lại. Hội viên đã đóng niên liễm năm 2019 cần làm đơn xin gia hạn cho năm 2020. Hạn chót: Ngày 04/06 trước 5pm. Để lấy đơn gia nhập hay đơn gia hạn hội viên, xin vào mạng “www.vatoronto.ca/vn/form.php” hay liên lạc qua email “VAT@vatoronto.ca” hoặc liên lạc: (416) 536-3611, (416) 636-8887.

*Hội viên thường trực muốn ứng cử vào HĐQT, xin gửi đơn ứng cử và bản tiểu sử về Trưởng ban Đề cử và Phát triển Hội viên, email VAT@vatoronto.ca, hay về địa chỉ của HNV Toronto – 1364 Dundas St. W. Toronto, ON M6J 1Y2, và đề rõ “Ủy ban Đề cử và Phát triển Hội viên” trên bì thư. Để nhận mẫu đơn và Bản Điều lệ HNV Toronto, xin vào mạng: www.vatoronto.ca/vn/form.php hay gửi email: VAT@vatoronto.ca. Đơn ứng cử sẽ được cứu xét bởi Ủy ban ĐCPTHV, sau đó duyệt qua bởi HĐQT. Hạn chót nộp đơn: Ngày 07/04 trước 4:00pm. Liên lạc chi tiết: VAT@vatoronto.ca.

*Cung cấp dịch vụ miễn phí cho thường trú nhân: Hướng dẫn và giúp điền các giấy tờ cần thiết; Xin các loại phúc lợi xã hội, y tế, tiền thất nghiệp; Giới thiệu lớp học Anh ngữ; Nhận thị thực chữ ký; Phiên dịch giấy tờ; Hướng dẫn tìm việc làm; Giới thiệu việc làm miễn lệ phí; Giúp liên lạc với các cơ quan chính quyền, thông dịch qua phone. Có tài liệu hướng dẫn thi viết bằng lái xe bằng tiếng Việt. Liên lạc HNV: (416) 536-3611, (416) 636-8887 –Email: vat@vatoronto.ca

Hội Phụ Nữ VN Toronto

*Để tránh bệnh dịch Covid -19 lây lan, HPN rất tiếc phải quyết định hủy bỏ buổi lể tưởng niệm Hai Bà Trưng được dự định tổ chức vào ngày 21/03.

*Kể từ ngày 16/03, VP/Hội sẽ làm việc từ 9:00am đến 5:00pm thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và sẽ đóng cửa ngày thứ bảy.

*Tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới các hoạt động: Lớp dạy kèm Toán và Anh văn tại Oakdale Community Centre – 350 Grandravine Drive – các lớp học computer và các chương trình thể dục cho cao niên (lớp càn khôn thập linh CK 10 và lớp thể dục theo nhạc)- Các lớp tiếng Anh và luyện thi Quốc tịch thứ bảy hàng tuần.

*Quý anh chị có nhu cầu học tiếng Anh, liên lạc: Thảo Phạm (647) 723-2165 x152 hoặc email tpham@vwat.org để hẹn giờ học vào các ngày trong tuần hoặc học online. Quý anh chị có nhu cầu học luyện thi quốc tịch, liên lạc: Chiểu Nguyễn (647) 723-2165 x113 hoặc email chieunguyen@vwat.org để hẹn giờ học vào các ngày trong tuần hoặc học online.

*Cần thiện nguyện viên cho chương trình tutoring và các hoạt động cộng đồng khác. Liên lạc chi tiết: Thảo Phạm (647) 723-2165 X152 hoặc Email: tpham@vwat.org. Học sinh sẽ được xác nhận số giờ làm thiện nguyện để nộp cho trường.

*Dịch vụ cho thường trú nhân: Cung cấp các thông tin cần thiết khi mới nhập cư, công chứng, thị thực, thông dịch giấy tờ miễn phí, tư vấn các chương trình học, giúp điền đơn, hướng dẫn soạn sơ yếu lý lịch để xin việc, học tiếng Anh (LINC, ESL, ELT).

*Đóng góp và ủng hộ trên $20 sẽ được cấp biên lai khai thuế. Xin gởi về: Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto, VWAT Family Services, 1756 St. Clair Avenue West, Toronto, ON M6N 1J3. Liên lạc chi tiết: (647) 723-2165.

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario

Để tránh tình trạng dịch bệnh Covid -19 có thể lây lan trong cộng đồng, ban Chấp hành Hội Cựu Quân Nhân, sau phiên họp ngày 01/03, đã phải quyết định hủy bỏ đêm gây quỹ yểm trợ Lễ Thượng kỳ 30 tháng 4 dự trù sẽ tổ chức vào ngày thứ Bảy 04/04 tại The Meeting House 2700 Bristol Circle- Oakville. Ban tổ chức trân trọng cáo lỗi cùng quý đồng hương, quý vị mạnh thường quân, ủng hộ viên, thiện nguyện viên, quý chiến hữu về sự kiện đáng tiếc này. Quý đồng hương đã mua vé, xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức để nhận lại tiền vé: Tuyến (289) 689-2862, Phước (416) 721-2984, Khánh Lan (647) 767-9931, James Nguyễn (416) 738-3261.

*Lễ Thượng kỳ và Tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30/04 năm nay sẽ được Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH vùng Ontario tổ chức tại Tòa Thị chính Mississauga vào ngày thứ Bảy 25/04, Tòa Thị chính Brampton, Chủ nhật 26/04 và tại tiền đình Nghị viện tỉnh bang Ontario Queen’s Park thứ Năm 30/04.

Hội Người Việt Kitchener

Do tình trạng dịch bệnh lây lan, tạm ngưng các sinh hoạt: Dạy kèm Toán, lớp tiếng Việt cho người ngoại quốc, line dance cho đến khi có thông báo mới.

*Điền các mẫu đơn xin trợ cấp xã hội, hưu trí, tiền già, tiền bệnh, xin việc làm, nhà ở của chánh phủ, hướng dẫn thi bằng viết lái xe, có tài liệu tiếng Việt. Liên lạc VP Hội: Thứ Tư từ 1:00pm-3:00pm- Các ngày khác: Từ 3:00pm đến 6:00pm- Thứ Bảy từ 10:00am đến 3:00pm. Liên lạc V/P Hội: (519) 954-l473. Ngoài giờ, xin liên lạc: (519) 893-3139 hoặc (519) 748-4911. Địa chỉ VP/Hội: 114-265 King St.E. Kitchener. Email: kw.vna75@gmail.com

*Cư dân Guelph cần dịch vụ của Hội, liên lạc: Cô Qui Lam (LiLy): (519) 836-2222 Ext: 222. Sở Di Trú Guelph, 104 Dawson Rd. #102, Guelph ON N1H 1A6. Nhóm “Sống vui sống khỏe” sinh hoạt thứ sáu từ 1:00pm đến 3:00pm tại West End Centre.

*Trường Việt ngữ tại thành phố Cambridge vẫn còn nhận học sinh. Ghi danh tại trường Hespeler Public School, 300 Winston Blvd., Cambridge, ON N3C 3J6. Liên lạc chi tiết: Cô Thu Trinh (519) 240-3281.

Trung tâm Cộng đồng Mississauga

*Anh văn từ lớp 1 đến lớp 7 cho thường trú nhân. Có cấp vé xe bus và giữ trẻ miễn phí.

*Thứ bảy: Yoga 9:00am-10:00am; Line dance 10:00am – 12:00pm; Lớp Toán 1:00pm – 2:30pm; Anh văn 2:30pm- 4:00pm- Chủ nhật: Càn Khôn Thập Linh 10:00am-12:00pm; Vi tính 11:45am-1:45pm; Pháp văn 10:00am-11:30am; Vocal 12:00pm-1:30pm; Key Board 1:30pm-3:00pm; Ballroom 12:00pm-1:30pm; Latin Dance 1:30pm-3:00pm; Đàn Tranh 12pm-1:00pm; Đàn Bầu 1:00pm-2:00pm.

*Giúp điền đơn và hướng dẫn thi quốc tịch, trợ giúp các thủ tục cần thiết.

*Tin Sinh hoạt cuối tuần, liên lạc: (647) 781-7171 (9am – 5pm). Những dịch vụ miễn phí, liên lạc TT để lấy hẹn: (905) 891-3825.

Hội Cao Niên Việt Nam North York

Do dịch bệnh COVID-19 đang lây lan, Hội tạm ngưng tất cả các sinh hoạt hàng tuần, cho đến khi có thông báo mới. Liên lạc Hội: Sinh Ma (416) 629-9199- Email: vietseniornorthyork@gmail.com, ma.sinh@yahoo.com.

Hội Cao niên VN Toronto

Vì tình trạng vi khuẩn COVID-19 lây lan, tạm thời sẽ không tổ chức buổi sinh hoạt tháng 3. Hội sẽ thông báo sau về các sinh hoạt của những tháng kế tiếp.

Hội Đố Vui Để Học

Vì tình trạng vi khuẩn COVID 19 đang lây lan, cuộc thi Đố Vui Để Học 2020 cho các em từ lớp 1 đến lớp 12 vào ngày 16/05 sẽ được dời đến một ngày phù hợp hơn. Xin quý vị vào trang nhà www.dovuidehoc.org để xem chi tiết hoặc liên lạc với: Phi (647) 718-1497, Nghĩa (647) 466-4546, Tina (416) 858-4284.

Hội Bảo tồn Văn hóa Hùng Vương

Hội dự định tổ chức lễ giỗ Tổ vào ngày 12/04 nhưng vì bịnh dịch Corona Covid19 đang lây lan, ban tổ chức quyết định không làm giỗ Tổ năm 2020.

Đảng bộ Việt Tân Toronto

Do dịch bệnh Cúm Vũ Hán đang lây lan và do lệnh cấm tập trung đông người của chính phủ Canada, đảng Việt Tân Toronto và Ban tổ chức buổi hội thảo chính trị về “tình hình VN và Phong trào đấu tranh dân chủ” xin thông báo hủy bỏ chương trình dự định sẽ tổ chức vào ngày Chủ nhật 19/04 tại Thư viện Burnhampthorpe, Mississauga.

Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Đại hội Giới Trẻ vì Nhân Quyền dự trù tổ chức ở Nhật Bản vào tháng 4 phải dời lại ngày khác đồng thời sẽ tìm địa điểm thích hợp hơn và sẽ thông báo vào ngày gần đây. Liên lạc chi tiết: Lê Sơn (647) 223-9720.

Lớp Yoga North York

Để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh dịch Covid-19, Lớp Yoga ở Oakdale Community Centre (350 Grandravine Drive) sẽ tạm thời ngưng sinh hoạt vô hạn định. Khi lớp sinh hoạt trở lại, sẽ thông báo sau.

Việt ngữ Brampton

Xin quý phụ huynh ghi danh niên học 2019-2020 cho đủ số lượng để duy trì các lớp học tiếng Việt cho các em: http://www.peelschools.org/adulteducation/intllanguages/Pages/default.aspx. Liên lạc chi tiết: (905) 891-3825.

Quỹ Từ Thiện Từ Tâm

Chương trình giúp đỡ $20 Gia kim/ tháng ($240 một năm) đã đem lại niềm vui và ổnđịnh đời sống cho hơn 90 gia đình nghèo, khốn khổ, có trẻ thơ, người lớn bị bệnh hiễmnghèo, các cụ già không nơi nương tựa tại miền Trung và Nam, VN. Danh sách số 17 sẽ bắt đầu vào tháng 4 gồm có 55 gia đình cần được giúp. Hằng tháng, thiện nguyện viên của Từ Tâm tại địa phương mang đến tận nhà 10 kg gạo, nước mắm hoặc xì dầu, dầu ăn, các dinh dưỡng khác và tiền mặt khoảng $100.000 VNĐ. Nếu quý vị muốn giúp nuôi một gia đình hoặc một em học sinh nghèo, xin xem chi tiết hoàn cảnh của mỗi gia đình và

hình ảnh tại trang nhà: www.tutamfoundation.org. Liên lạc Phi: (647) 718-1497

Phật Giáo Hòa Hảo Toronto

Do tình trạng dịch bệnh Corona đang hoành hành Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Toronto và các vùng phụ cận quyết định không tổ-chức Lễ Đức Thầy thọ nạn tại Đốc-Vàng như đã dự trù vào ngày Chủ nhật 22/03 từ 11:00am đến 4:00pm. Xin cáo lỗi cùng quý quan khách, thân hữu và chư quý đồng đạo. Đến ngày chánh Lễ 25-2 âm lịch (tức ngày 18/3 Dương lịch), quý đồng đạo nên ăn chay, dâng hương cầu nguyện để tưởng nhớ ngày Đức Tôn-Sư xa vắng.

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng VN

Lễ Phục Sinh: Chúa nhật 12/04 lúc 2:00pm. Thờ phượng – Lớp Kinh Thánh tại Jane & Steele – Thứ Năm 7:30pm- Tại Mississauga: Thứ Sáu 8:00pm. Địa chỉ Hội thánh: 3194 Weston Road, North York, M9M 2T6. Liên lạc chi tiết: Mục sư Khánh Thái (416) 970-6292.

Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang

*Do tình trạng dịch bệnh COVID-19 lây lan, Cộng đoàn quyết định hủy bỏ Tĩnh tâm Mùa Chay được dự trù tổ chức vào ngày thứ bảy 28/03.

*Hòa giải mùa Chay: Sẽ có Bí tích Giải Tội với các Linh mục Việt Nam vào lúc 7:00pm ngày thứ Năm 02/04 tại Nhà Thờ Ss. Salvador do Mundo, 1212 Melton Dr, Mississauga, ON.

Chương trình tuần Thánh:

*Thứ Năm 09/04 lúc 9:00pm: Thánh lễ Tiệc Ly- Chầu Thánh Thể sau Thánh Lễ

*Thứ Sáu 10/04 lúc 3:00pm: Đàng Thánh Giá – Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, sau Đàng Thánh Giá.

*Thứ Bảy 11/04 lúc 5:30pm: Thánh lễ Vọng Phục Sinh (sẽ có Rửa Tội người lớn)

Địa chỉ Nhà thờ Ss. Salvador do Mundo: 1212 Melton Drive, Mississauga, Ontario, L4Y 4B1.

Chùa Pháp Vân

Trước tình hình đại dịch toàn cầu; để tránh lây nhiễm trong cộng đồng, kể từ ngày 16/03, chùa chính thức tạm ngưng các sinh hoạt sau: Lễ Cầu Nguyện ngày Chủ nhật lúc 11:00am – Các khóa lễ lúc 7:30pm và các Khóa tu định kỳ hàng tháng. Liên lạc chi tiết: (905) 712-8809.

Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng

Do bệnh dịch COVID-19 đang lây lan, thiền viện tạm dừng sinh hoạt chủ nhật hàng tuần và khóa tu mùa xuân tháng 4. Khi sinh hoạt trở lại bình thường, sẽ có thông báo sau.

Chùa Hoa Nghiêm Toronto

*Thể theo yêu cầu của chánh phủ, chùa sẽ đóng cửa 3 ngày Chủ nhựt là 22/3, 29/3 và 12/4 để tránh dịch bịnh COVID 19 lây lan.

*Lễ cúng Thanh Minh Kỳ siêu các Tiên linh thờ cốt và bài vị tại Chùa sẽ được tổ chức vào Chủ nhựt 05/04 lúc 10:15am như thường lệ. Kính mời quý Phật tử có thờ cốt và Bài vị về Chùa cúng kỳ siêu và cúng cơm cho các tiên linh. 1:00pm: Cúng thí cô hồn.

Chùa Hương Đàm

Để ngăn ngừa sự lây nhiễm trong cộng đồng do Coronavirus 19 gây ra, chùa tạm ngưng mọi sinh hoạt hằng tuần vào ngày Chủ nhật và mọi khoá lễ trong tuần kể từ ngày 16/03 cho đến khi có thông báo mới của Chùa.