Tin cộng đồng

Hội Người Việt Toronto

*Nhân dịp kỷ niệm chu niên Hội Chợ Tết lần thứ 45, (với chủ đề “Vua Quang Trung đại phá Quân Thanh”), ban nhạc Hải Quân Hoàng Gia Canada (Royal Canadian Navy) với 27 thành viên sẽ đến từ Kingston để cử hành lễ chào Quốc Kỳ và trình diễn các bản quân nhạc. Các nhà bảo trợ cùng BTC Hội Chợ Tết CĐ sẽ tặng 7 món ăn tại HCT (bánh dày chả lụa, bánh ít trần, chả giò, tôm lăn bột, bánh bao, cơm chiên & mì xào) cho tất cả khách có vé vào cửa HCT, kể cả cho trẻ em dưới 6 tuổi không mua vé vào cửa. Một nhà bảo trợ sẽ tặng vé số Ontario 49 (với cơ hội trúng một triệu dollars) cho 1,000 người đầu tiên vào cửa HCT. Sẽ có những giải thưởng đặc biệt được tặng bằng cách rút thăm số trên vé vào cửa (tượng Vua Quang Trung, nữ trang kim cương, Apple iPad Air Wi-Fi 64GB, v.v…). Vé có bán online tại website “vatoronto.eventbrite.ca”.

*Cung cấp dịch vụ miễn phí cho thường trú nhân: Hướng dẫn và giúp điền các giấy tờ cần thiết; Xin các loại phúc lợi xã hội, y tế, tiền thất nghiệp; Giới thiệu lớp học Anh ngữ; Nhận thị thực chữ ký; Phiên dịch giấy tờ; Hướng dẫn tìm việc làm; Giới thiệu việc làm miễn lệ phí; Giúp liên lạc với các cơ quan chính quyền, thông dịch qua phone. Có tài liệu hướng dẫn thi viết bằng lái xe bằng tiếng Việt. Liên lạc HNV: (416) 536-3611, (416) 636-8887 –Email: vat@vatoronto.ca

Hội Phụ Nữ VN Toronto

*Văn phòng Hội Phụ Nữ sẽ đóng cửa vào hai ngày 24/01 và 25/01 (Nghỉ Tết Âm lịch).

*Lớp Computer: Thứ năm từ 10:00am đến 12:00pm. Liên lạc: (647) 723-2165

*Lớp dạy kèm vào Chủ nhật môn Toán (12:00pm – 2:00pm) và Anh văn (2:00pm – 4:00pm) tại Oakdale Community Centre, 350 Grandravine Drive. Khóa mùa Xuân 02/02 – 14/06. Nhận ghi danh thường xuyên trong năm học. Liên lạc: Thủy Nguyễn (647) 723-2165 x 112.

*Lớp tiếng Anh: Thứ bảy từ 1:00pm-2:30pm. Đủ mọi trình độ. Liên lạc: Thảo Phạm (647) 723-2165 x 115 (thứ bảy), hoặc email tpham@vwat.org.

*Lớp luyện thi quốc tịch: Thứ bảy từ 3:00pm- 4:30pm. Liên lạc chi tiết: Chiểu Nguyễn (647) 723-2165 x113- Email chieunguyen@vwat.org.

*Chương trình cao niên: Lớp Càn Khôn Thập Linh: Thứ hai, Thứ tư từ 10:00am-12:00pm. Thể dục theo nhạc: Thứ Ba (9:00am- 9:45am), Thứ Sáu (9:15am-10:45am). Ủng hộ (Donation) cho Hội Phụ Nữ trên $20 sẽ được cấp biên lai khai thuế. Xin gởi về: Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto, VWAT Family Services, 1756 St. Clair Avenue West, Toronto, ON M6N 1J3

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario

Sẽ tổ chức đêm Xuân Chiến sĩ chủ đề “Người yêu của Lính” vào lúc 6:00pm ngày thứ Bảy 18/01 tại Hall Unifor, 23 Regan Rd Brampton, L7R1B2 với ban nhạc The Sun Rise, âm thanh, Nguyên Khang, ca sĩ Phạm Trí (Hoa Kỳ), Phương Anh (Windsor), ca sĩ Toronto. Giá vé $ 30.00 (Buffet, văn nghệ, Dạ vũ). Liên lạc mua vé: Nguyễn Minh Khoa (647) 295 – 8468, Lê (Kevin) Hùng (416) 629-5668, Lê Thị Ba (416) 818-2498, Đồng Văn Minh (519) 635-2493, Dương Minh Quang (647) 479-6582, Trần Quốc Thiện (416) 875-0755, Lương Tuyến (289) 689-2862.

Trung tâm Cộng đồng Mississauga

*Ngày 18/04 nhận khai thuế miễn phí cho gia đình và cá nhân thu nhập thấp

*Anh văn từ lớp 1 đến lớp 7 cho thường trú nhân. Có cấp vé xe bus và giữ trẻ miễn phí.

*Thứ bảy: Yoga 9:00am-10:00am; Line dance 10:00am – 12:00pm; Lớp Toán 1:00pm – 2:30pm; Anh văn 2:30pm- 4:00pm- Chủ nhật: Càn Khôn Thập Linh 10:00am-12:00pm; Vi tính 10:00am-11:30am; Pháp văn 1:30pm-3:00pm; Vocal 12:00pm-1:30pm; Key Board 1:30pm-3:00pm; Khiêu vũ Ballroom 12:00pm-1:30pm; Latin Dance 1:30pm-3:00pm; Đàn Tranh 12pm-1:00pm; Đàn Bầu 1:00pm-2:00pm.

*Giúp điền đơn và hướng dẫn thi quốc tịch, trợ giúp các thủ tục cần thiết.

*Những dịch vụ miễn phí, liên lạc TT để lấy hẹn: (905) 891-3825.

Mississauga mừng Xuân Canh Tý

Hội đồng thành phố Mississauga sẽ tổ chức mừng Tân niên Canh Tý vào ngày thứ tư 29/01 từ 11:30am đến 2:00pm tại Mississauga City Hall, 300 City Centre Dr. Mississauga, ON.

Có phục vụ thức ăn nhẹ. Vào cửa tự do. Xin cho biết số người tham dự để chuẩn bị thức ăn. Liên lạc chi tiết: James Nguyễn (416) 738-3261, Email: jamnguy@hotmail.com.

Đảng Bảo Thủ Ontario mừng Tân niên Canh Tý

Đảng Bảo Thủ Ontario sẽ tổ chức mừng năm mới Canh Tý vào ngày thứ Tư 19/02 từ 12:00pm đến1:30pm tại phòng 247, trụ sở Nghị viện tỉnh bang Ontario Queen’s Park, 111 Wellesley St West, Toronto. Do số chỗ có giới hạn và để ban tổ chức chuẩn bị thực phẩm, xin ghi danh trước. Khi ghi danh tham dự xin cho biết số phone hoặc email. Có phục vụ thức ăn nhẹ. Liên lạc chi tiết: James Nguyễn (416) 738-3261, Email: jamnguy@hotmail.com.

Hội Cao Niên Việt Nam North York

Sinh hoạt Chủ nhật hàng tuần: Từ 10:00am- 11:00am: Tài Chi. Từ 11:15am- 12:15pm: Zumba. Từ 10:00am – 1:30pm: Lớp Photoshop và Microsoft OfficeI. Lớp mới bắt đầu Chủ nhật 19/01. Liên lạc ghi danh: Hòa (647) 545-9611. Line dance: Thứ hai, thứ sáu 7:00pm-9:00pm. Liên lạc: Lam Huỳnh (647) 874-5237. Chúa nhật 02/02, 01/03, 05/04, 03/05, 07/06 từ 12:00pm-1:30pm: Thập chỉ liên tâm Toronto- Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo phương pháp của bác sĩ Dư Quang Châu: Nhịn ăn từ 8:00pm-12pm- ăn bình thường từ 12:00pm- 8:00pm, Chườm đá Nóng, Hớp không khí, phòng chống suy giãn tĩnh mạch chân. Liên lạc Hội: Sinh Ma (416) 629-9199- Email: vietseniornorthyork@gmail.com, ma.sinh@yahoo.com. Địa điểm sinh hoạt: 23 Grandravine Drive, North York.

Hội Người Việt Kitchener

*Các lớp dạy kèm Toán từ lớp 9 trở xuống sẽ bắt đầu lại từ ngày 08/02 vào mỗi trưa thứ Bảy từ 12:00pm đến 1:30pm. Phụ huynh có thể cho con em đến VP/Hội học, không cần ghi tên trước.

*Lớp Line Dance: Chủ nhật từ 2:00pm- 4:00pm. Liên lạc: Minh Trang (519) 579-4081.

*Lớp tiếng Việt cho người ngoại quốc: Thứ bảy từ 1:00pm-2:00pm. Liên lạc: Nguyễn Thành Lân (519) 748-4911.

*Buổi nói chuyện về Thiền Vipassana sẽ được tổ chức tại Hội. Ghi danh tại Hội hoặc liên lạc: Nguyễn Thành Lân (519) 748-4911.

*Lớp hướng dẫn thi nhập tịch: Chủ nhật từ 10:00am đến 12:00pm. Xin ghi danh để sắp xếp khóa học mới. Liên lạc: (519) 650-2517.

*Hướng dẫn thi bằng viết lái xe, có tài liệu tiếng Việt.

*Điền các mẫu đơn xin trợ cấp xã hội, hưu trí, tiền già, tiền bệnh, xin việc làm, nhà ở của chánh phủ. Liên lạc VP Hội: Thứ Tư từ 1:00pm-3:00pm- Các ngày khác: Từ 3:00pm đến 6:00pm- Thứ Bảy từ 10:00am đến 3:00pm. Liên lạc V/P Hội: (519) 954-l473. Ngoài giờ, xin liên lạc: (519) 893-3139 hoặc (519) 748-4911. Địa chỉ VP/Hội: 114-265 King St.E. Kitchener. Email: kw.vna75@gmail.com

*Cư dân Guelph cần dịch vụ của Hội, liên lạc: Cô Qui Lam (LiLy): (519) 836-2222 Ext: 222. Sở Di Trú Guelph, 104 Dawson Rd. #102, Guelph ON N1H 1A6. Nhóm “Sống vui sống khỏe” sinh hoạt thứ sáu từ 1:00pm đến 3:00pm tại West End Centre.

*Trường Việt ngữ tại thành phố Cambridge vẫn còn nhận học sinh. Ghi danh tại trường Hespeler Public School, 300 Winston Blvd., Cambridge, ON N3C 3J6. Liên lạc chi tiết: Cô Thu Trinh (519) 240-3281.

Hội Thân hữu Quảng Ngãi

Để mừng tân niên và kỷ niệm 20 năm thành lập, Hội sẽ tổ chức buổi tiệc Tân niên từ 5:30pm tới 10:00pm ngày thứ Bảy 14/03 tại Northwood Community Center, số 15 Clubhouse Ct, North York. Chương trình: Ra mắt Ban Chấp Hành nhiệm kỳ mới, chia sẻ các sinh hoạt, món ăn quê hương, văn nghệ, dạ vũ… Chi phí tham dự $20/người, trẻ em dưới 10 tuổi miễn phí. Liên lạc chi tiết: (647) 977-3165, Bích Thi (416) 305-8050.

Tết Gala 2020

Mạng lưới Canadian Vietnamese Network, VOICE Canada, Saigon Park Working Group sẽ tổ chức Tết Gala 2019 vào ngày 08/02 lúc 6:00pm tại Chateau Le Jardin, West Wing, Grand Versailles, 8440 Hwy 27, Woodbridge, L4L 1A5. Parking rộng – Miễn phí. Chương trình: Tiệc cocktail, múa Lân, Dạ tiệc. Văn nghệ dạ vũ với các ca sĩ: Diễm Liên, Nguyễn Hoàng Quân, Đặng Thế Luân, Thạch Hà, Yến Vy, Phương Anh- MC: Trịnh Hội, Đoan Nguyên. Ban nhạc: Liberty. Giá vé ủng hộ: $80, $90, $100. Bảo trợ và đặt mua vé, liên lạc: James Nguyễn (416) 738-3261, Khánh Lan: (647) 767-9931, Lê Lương (647) 247-5968.

Cộng đồng North York

*Cảm ơn các hội đoàn, cơ sở thương mại, ctruyền thông, mạnh thường quân, thiện nguyện viên, ca sĩ đã đóng góp cho Hội Chợ Tết Canh Tý tổ chức hôm 11/01 thành công mỹ mãn.

*V/P phục vụ Cộng đồng: Thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 11:30am – 1:30pm. Liên lạc: Ô. Liêm (416) 737-6670.

*Lớp học tiếng Việt và Toán. Ghi danh: Ô. Liêm (416-737-6670), cô Vinh (416-247-4273).

*Sinh hoạt hàng tuần: Thứ tư: Lớp Càn Khôn Thập Linh (6:30pm–8:30pm) – Lớp Line Dance (7:30pm – 9:30pm) – Thứ sáu: Lớp Ballroom Dance (8:00pm – 10:00pm)- Thứ bảy: Lớp Zumba (10:00am -11:30am) Tạm nghỉ qua Tết Dương lịch sẽ tập lại- Lớp toán từ lớp 2 đến 12- Lớp tiếng Việt (11:30am – 1:00pm) – Hát và luyện giọng (10:00am- 3:00pm)- Lớp Múa Lân (1:00pm – 3:30pm) – Cờ tướng: Thứ bảy từ 11:00am – 5:00pm- Bóng bàn: Mỗi tối từ 6:00pm – 10:00pm, thứ bảy 3:30pm – 8:00pm, chủ nhật 1:00pm- 5:00pm. Địa điểm: Driftwood Community Centre, 4401 Jane St., Toronto.

Hội Kiên Giang Kitchener- Waterloo

Sẽ tổ chức vui Xuân Canh Tý vào ngày thứ Bảy 01/02 từ 5:00pm đến 1:00am tại Hồng Kông Fashion Hall 265 King St.E. Kitchener ON. Từ 5pm tới 1am… Kính mời đồng hương Kiên Giang ở Ontario đến tham dự. Chương trình: Hái Lộc đầu năm, văn nghệ, dạ vũ. Liên lạc ban tổ chức: Lộc (226) 868-0973, Nam (519) 837-0159.

Tặng DVD Ca nhạc Xuân “Dấu ấn Việt Nam”2020

Nhóm văn nghệ người Việt SEE Productions sẽ tổ chức buổi ra mắt chương trình ca nhạc Xuân đầu tiên của người Việt tại Toronto mang tên “Dấu Ấn Việt Nam” 2020 vào ngày 26/01 lúc 2:00pm tại hội trường Oliva, số 132 Front Street East, Toronto- M5A 1E2. DVD “Dấu Ấn Việt Nam” có sự tham gia của nhiều nhóm văn nghệ và ca sĩ Toronto, đánh dấu chặng đường 45 năm của người Việt hội nhập và phát triển tại Canada. Các phần hội thoại với Nam Nguyễn, vô địch bộ môn trượt băng nghệ thuật, những doanh nhân người Việt thành công của người Việt trong các lĩnh vực: Nails Supply, Bảo hiểm, kinh doanh xe hơi… được thu hình và phát hành dưới dạng đĩa DVD. SEE Productions sẽ gửi tặng đĩa DVD “Dấu Ấn Việt Nam” cho tất cả quý đồng hương nhân dịp tết Nguyên Đán. Vì số lượng có hạn, xin ghi danh đặt chỗ trước. Liên lạc: Duy Ly: (647) 712-6679, Quốc Lê: (647) 447-6270.

Nhóm Nhiếp ảnh “Bên em luôn có ta”

Nhóm Nhiếp ảnh từ thiện “Bên em luôn có ta” sẽ tổ chức Tết Phototbooth tại Chùa Pháp Vân vào ngày thứ Bảy 25/01 từ 8:00am đến 6:00pm và chủ nhật 26/01 từ 8:00am đến 2:00pm.

Mọi đóng góp trong hai ngày chụp ảnh sẽ được chuyển đến Chùa Pháp Vân và các trẻ em thiếu may mắn. Liên lạc: Xin ghé trang facebook của nhóm BELCT @BenEmLuonCoTa

Ghi danh các lớp Việt ngữ Toronto và phụ cận

Phụ huynh đến trường công lập ghi danh các lớp Việt ngữ của Bộ Giáo Dục cho các em xin đem theo Ohip, số học sinh OEN và học phí trọn năm 20$:

Toronto: – Lớp Việt Ngữ Trường Joyce Public School, 26 Joyce Parkway M6B2S9. Ghi danh Thứ Năm từ 3:15pm-5:45pm. Các lớp Việt ngữ Trường Brookhaven Public School, 70 Brookhaven Drive M6M 4N8- Ghi danh Thứ Ba từ 3:15pm – 5:45pm.

Etobicoke: Các lớp Việt ngữ Trường West Glen Public School, 47 Cowley Ave, Etobicoke, M9B 2E4. Ghi danh Thứ Bảy từ 9:00am – 11:30am.

North York: Các lớp Việt ngữ Trường Firgrove Public School, 270 Firgrove Crescent, M3N 1K8. Ghi danh Thứ Tư từ 3:30pm – 6:00pm- Các lớp Việt ngữ Trường Calico Public School, 35 Calico Drive, M3L 1V5. Ghi danh Thứ Sáu từ 3:15pm – 5:45pm. Liên lạc chi tiết: Cô Diệu Phương (416) 246-9912, cô Pauline (416) 716-3177.

Việt ngữ Brampton

Xin quý phụ huynh ghi danh niên học 2019-2020 cho đủ số lượng để duy trì các lớp học tiếng Việt cho các em: http://www.peelschools.org/adulteducation/intllanguages/Pages/default.aspx. Liên lạc chi tiết: (905) 891-3825.

Hành hương Hy Lạp-Do Thái-Thổ Nhĩ Kỳ

Cha linh hướng Giuse Phạm Chương sẽ hướng dẫn hành hương đi Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Do Thái trong 15 ngày, từ ngày 07/10 đến 21/10/2020, giá $4,890.00 (luôn thuế và Tips). Sẽ đi thăm các đảo nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp bằng du thuyền trong 3 ngày, đến các Thánh tích ở Hy Lạp, thăm rất nhiều thánh đường và di tích lịch sử Kinh Thánh ở Do Thái. Ghi danh tham dự chuyến hành hương, xin gửi cho cha Chương: Một photocopy của passport- Địa chỉ, email, số điện thoại, tiền Deposit : $1,890 CAD/ người. Cheque pay to: Joseph C. Pham và gởi về: Rev. Joseph C. Pham, St. Anthony of Padua Church, 940 North Park Drive, Brampton, ON L5S 3L5- Canada. Liên lạc chi tiết: Long Thủy (Tina) (905) 763-0443 hoặc Email: tina.thuytran08@gmail.com

Thánh thất Cao Đài Kitchener

*Lễ Đưa Chư Thánh triều Thiên sẽ được cử hành vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Bảy 18/01.

*Đàn cúng Rước Chư-Thánh và Lễ đón Giao thừa Tân niên Canh Tý: 12 giờ đêm ngày thứ Sáu 24/01 (30 tháng Chạp Kỷ Hợi). Sau giao thừa: Chúc Tết, hái lộc đầu năm.

*Thứ Bảy 01/02 lúc 12 giờ trưa: Cúng Vía Đức Chí Tôn – Cúng Sao giải Hạn

Địa-chỉ Thánh thất Cao Đài Kitchener: 259 Courtland Ave EAST, Kitchener, N2G-2V6. Liên lạc: HT Nguyễn Tấn Phát (519) 743-8996, CTS Trần văn Hùng (519) 590-0760, Lê Trân Tâm (226) 600-8883.

Phật Giáo Hòa Hảo Toronto

Liên hoan Mừng Xuân Canh-Tý 2020 sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 26/01 từ 11:00am đến 4:00pm tại Armour Heights Community Centre, 2140 Avenue Rd., Toronto. Liên lạc: Nguyễn Trung Hiếu (905) 619-0398, Lương Văn Chum (416) 767-3971, Võ Tuyết Đông (416) 725-8649.

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng VN

Thờ phượng – Chúa nhật 2:00pm- Lớp Kinh Thánh tại Jane & Steele – Thứ Năm 7:30pm- Tại Mississauga- Thứ Sáu 8:00pm. Địa chỉ Hội thánh: 3194 Weston Road, North York, M9M 2T6. Liên lạc chi tiết: Mục sư Khánh Thái (416) 970-6292

Cộng đoàn Giáo xứ Đức Mẹ VN Hamilton

Chương trình đón Tết Canh Tý: Ngày 25/01 lúc 11:30am tại 1393 Cannon St. East, Hamilton. Ont. L8H 1W2: Thánh lễ đầu năm – Hội chợ mừng xuân từ 12:30pm đến 6.30pm ới nhiều món ăn truyền thống và trò chơi giải trí- Dạ vũ: Từ 7.30pm đến 1:00am nhằm gây quỹ cho phong trào thiếu nhi Thánh thể Canada. Vào cửa tự do. Liên lạc chi tiết: (905) 544.7011

Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam

Chương trình Lễ Tết và đầu năm mới Canh Tý tại nhà thờ St. Cecilia 161 Annette St. Toronto:

*Thứ Sáu 24/01 lúc 7:30pm: Thánh lễ Tạ Ơn và đón Giao Thừa năm Canh Tý, nghi thức Chúc Tụng Chúa, hái Lộc lời Chúa, phát Lộc đầu năm.

*Thứ Bảy 25/01: Mồng 1 Tết lúc 5:00pm: Thánh lễ Tân Niên, cầu bình an. (Thánh lễ Chúa nhật III mùa thường niên).

*Chúa nhật 26/01: Mồng 2 Tết; Kính nhớ Tổ tiên, Cầu cho Cha Mẹ. Thánh lễ Chúa nhật III mùa thường niên lúc 1:00pm và 4:00pm.

*Thứ Hai 27/01: Mồng 3 Tết lúc 7:30pm: Thánh lễ thánh hóa Công việc làm.

*Hội Chợ Tết Thiếu nhi: Thứ Bẩy 01/02 từ 1:00pm đến 4:00pm tại trường James Culnan 605 Willard Ave. Toronto: Múa Lân, văn nghệ Tết, Lì xì và các trò chơi, gian hàng thiếu nhi vui Xuân- 5:00pm: Thánh lễ Chúa nhật IV mùa thường niên tại nhà thờ St. Cecilia.

*Chúa nhật 09/02: Ngày thế giới cầu cho bệnh nhân: (Thánh lễ Chúa nhật V Mùa Thường Niên); Xin các gia đình đưa các thân nhân đau, yếu, bệnh đến tham dự Thánh lễ 5:00pm ngày thứ Bảy 09/02 hoặc Chúa nhật 10/02 lúc 1:00pm và 4:00pm, để nhận Bí Tích Xức Dầu Thánh và chúc lành.

*Thứ Tư 26/02: Lễ Tro lúc 7:30pm: Thánh lễ Tro, có nghi thức Xức Tro. Luật buộc ăn chay kiêng thịt. Khởi đầu Mùa Chay Thánh. Liên lạc chi tiết: VP Giáo xứ (416) 769-8104.

Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang

Chương trình Lễ Tết và đầu năm mới Canh Tý:

*Thánh lễ Giao thừa: Ngày thứ Sáu 24/01 lúc 7:30pm tại Ss. Salvador Do Mundo.

*Thánh lễ đầu năm Tết Nguyên đán: Ngày thứ Bảy 25/01 lúc 4:00pm chiều tại Ss. Salvador Do Mundo- 1212 Melton Dr. Mississauga; ON L4Y 4B1 và lúc 7:00pm tại St. John Fisher-300 Balmoral Dr. Brampton, ON. L6T 1V6- Cuối Thánh lễ, sẽ có hái lộc Lời Chúa Đầu Xuân và lì xì cho trẻ em.

*Thánh lễ cầu cho Ông bà Tổ tiên: Ngày chúa nhật 26/01 lúc 2:30pm tại Ss. Salvador Do Mundo.

*Thánh lễ Thánh hóa công việc làm: Ngày thứ hai 27/01 lúc 7:30pm tại Ss. Salvador Do Mundo.

Chùa Pháp Vân

*Sẽ tổ chức lễ hiệp kỵ chư vị Hương linh quá cố hữu công, và chư hương linh quy y ký tự tại chùa vào lúc 11:00am ngày Chủ nhật 19/01. Kính mời quý Phật tử, quý đồng hương có phụng thờ hương linh tại chùa về tham dụ lễ và góp phần cầu nguyện.

*Nhằm phục vụ đại chúng ăn chay trong dịp Tết Nguyên Đán, gian hàng bán thức ăn chay sẽ mở cửa phục vụ trong mùa Tết kể từ ngày 12/01. Ngoài những món chay truyền thống, còn có bánh tét nhân đậu xanh và nhân chuối Xiêm. Liên lạc chi tiết: (905) 712-8809, hoặc viếng trang nhà www.phapvan.ca.

*Giấy phép đậu xe mùa Tết: Hội đồng Thành Phố đã chuẩn cấp giấy phép đậu xe cho đồng hương Phật tử được phép đậu xe dọc theo đường Traders trong dịp Tết qua các permit như sau: Ngày 19/01: Permit # 4762052, từ 24/01 đến 27/01: Permit # 4762056, ngày 08/02 và 09/02: Permit # 4762057 . Nếu có tuyết rơi không được đậu. Tránh lối ra vào các hãng xưởng, các cột nước chữa cháy, trạm xe buýt.

Thiền viện Minh Đăng Quang

Sẽ mừng Xuân Di Lặc Canh Tý đêm 24/01 vào lúc 10:30pm: Tụng kinh Di Lặc- Đón Giao Thừa đúng 12:00am. Chương trình: Dâng đèn, thỉnh chuông, cúng dường Chư Phật và hái Lộc đầu năm- Từ Mùng 1 đến Mùng 3 Tết Chùa mở cửa từ 8:00am. Liên lạc Chùa: (519) 438-1390.

Chùa Hoa Nghiêm

*Thứ sáu 24/01: Đón Giao Thừa theo giờ Việt Nam (12 giờ trưa tại Canada là 12 giờ khuya tại Việt Nam): Cử chuông trống Bát Nhã-Tụng Kinh-Cúng Phật- Cúng Tiên Linh đầu năm, Phật tử thỉnh lộc đầu năm-Phật tử dùng cơm chay.

*Đón Giao Thừa theo giờ Canada: 10:30pm: Cử chuông trống Bát Nhã-Tụng kinh –Đốt pháo-Múa Lân-Phật tử thỉnh lộc đầu năm –Phật tử dùng chè Trân Châu- Chùa mở cửa đến 1 giờ sáng.

Thứ bảy 25/01 (Mùng 1 Tết) lúc 10:15am: Rước Vía Di Lặc- Chuông trống Bát Nhã- Đốt pháo- 11:30am: Múa Lân -Tụng Kinh Di Lặc –Cúng Phật-Cúng cơm Tiên Linh-Thỉnh Lộc-Dùng cơm chay. Chùa sẽ mở cửa cho đến 7:00pm.

*Chủ nhựt 26/1 (mùng 2 tết) lúc 10:15am: Tụng Kinh kỳ an, cúng cơm tiên linh. Chùa mở cửa đến 6:00pm. Thứ Hai 27/01 (mùng 3 tết) Chùa đóng cửa.

*Chủ nhựt 2/2 (mùng 9 tết): Khai Kinh Dược Sư lúc 10:15am- Từ thứ Hai 3/2 đến thứ Sáu 7/2: Mỗi đêm có khoá lễ tụng Kinh Dược Sư lúc 6:15pm.

*Thứ Bảy 8/2 : Khoá lễ tụng Kinh Dược Sư lúc 5:00pm- Trì chú Dược Sư 108 biến lúc 6:30pm. Chủ nhựt 9/2: Lể kỳ an cúng sao giải hạn đầu năm lúc 10:15am: Tuyên sớ kỳ an- lễ sái tịnh –cúng Phật –cúng cơm tiên linh, Cúng thí cô hồn. Chủ nhựt 23/2: Lễ khai quang tôn tượng Vua cõng Phật lúc 10:15am. Địa chỉ Chùa: 1278 Gerrard St.E.Toronto. Liên lạc: (416) 406-1869- Email:hoanghiemc@yahoo.com

Chùa Cham Shan

Sẽ có gian hàng triển lãm tại Hội Chợ Tết Canh Tý. Có người thạo tiếng Việt-Hoa-Anh. Quầy có nhiều sách Phật giáo Anh ngữ. Đặc biệt trưng bày nhiều hình ảnh về Ngũ Đài Sơn tọa lạc tại Peterborough vừa mới khánh thành và sẽ phát lịch 2020 thông báo hành hương chiêm bái lễ Phật.

Chùa Huệ Quang

*Ngày Chủ nhật 19/01 lúc 10:30am: Lễ Sám Hối Cuối Năm và Cúng Hiệp Kỵ Chư Tiên Linh có thờ tại chùa. Quý gia đình có thờ chư tiên linh xin về chùa để cúng. Tuần nầy chùa sẽ không có khóa tu Tịnh Độ.

*Thứ Sáu 24/01 lúc 10:30pm: Lễ đón Giao thừa mừng xuân mới. Văn nghệ từ 8:00pm. Lúc 10:30pm: Chào cờ Canada, Việt Nam Cộng Hòa và Phật Giáo, Lễ đón Giao Thừa, Chúc Tết, Thỉnh Lộc đầu năm, Đại Đức Trụ trì tặng bao đỏ.

*Sáng Thứ Bảy 25/01 (Mùng 1 Tết): Mừng Xuân Di Lặc- Chủ nhật 26/01 (Mùng 2 Tết): Khóa lễ Chủ nhật đầu năm, tụng kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn, cầu an, cầu siêu, thầy Trụ Trì thuyết giảng, cúng tiên linh. Chùa mở cửa từ 9:00am đến 6:00pm.

*Chủ nhật 02/02 (Mùng 9 Tết) lúc 10:30am: Lễ Khai kinh Dược sư và cúng đèn Dược sư.

*Tụng kinh Dược sư và cầu an: Từ tối thứ Hai 03/02 đến tối thứ Bảy 08/02 (mùng 10 đến Rằm tháng Giêng) chùa có khóa lễ Tụng Kinh Dược Sư vào lúc 6:30pm.

*Cúng Rằm tháng Giêng và cầu an đầu năm: Lễ Hoàn Kinh Dược Sư và Dâng sớ Cúng Cầu an vào ngày Chủ nhật 09/02 lúc 10:30am. Cúng thí cô hồn lúc 2:00pm. Địa chỉ Chùa: 616 Trethewey Drive, Toronto. Liên lạc: (416) 240-7604.

Chùa Xá Lợi

Lễ đón Giao thừa sẽ bắt đầu lúc 10:30pm ngày thứ Sáu 24/01. Chương trình:

Lễ Phật, Chư Tôn Đức chúc tết đầu năm, đốt Pháo, múa Lân, hái Lộc, Lì xì,, Trà bánh.

Địa chỉ Chùa: 338 Weston Road Toronto. Liên lạc Chùa: (416) 604-4944.

Chùa Hương Đàm

Chủ nhật 19/01 lúc 11:30am: Lễ Tất niên và hiệp kỵ chư hương linh. Ngày thứ Sáu 24/01 (30 tết) lúc 6:30pm: Lễ Sám hối cuối năm- 11:00pm: -Lễ Giao thừa. (Chùa mở cửa 3 ngày Tết từ 8:00am đến 8:00pm). Ngày Chủ nhật 26/01 (mùng 2 tết) lúc 11:00am: Khóa lễ đầu năm- 2:00pm: Văn nghệ và Xổ số mừng Xuân Canh tý. Ngày Chủ nhật 02/02 lúc 11:30am: Lễ Khai Kinh Cầu an đầu năm- (Tụng kinh Dược Sư suốt 7 đêm lúc 8:00pm). Ngày chủ nhật 09/02 lúc 11:00am: Lễ Cầu an đầu năm. Địa chỉ Chùa: 208 Brucedale Hamilton. Liên lạc Chùa: (905) 387-5905.

Chùa Huê Lâm

*Đại lễ Giao Thừa sẽ được cử hành vào lúc 9:00pm ngày thứ Sáu 24/01 (30 tết). Có thuyết pháp và hái lộc đầu xuân- Thứ Bảy 25/01 (mồng 1 Tết) lúc 10:30am: Lễ Rước Vía Đức Phật Di Lặc và Khai Kinh Dược Sư- Tuyên đọc Sớ Cầu an đầu năm- Chủ nhật 26/01 (mồng 2 Tết) lúc 10:30am: Khóa lễ tụng Kinh Dược Sư, và dâng sớ Cầu an.

*Chủ nhật 02/02 (mồng 9 Tết) lúc 10:30am: Khóa lễ đặc biệt Cúng sao Hội đầu năm, và dâng sớ Cúng sao giải hạn. Xin mời quý Phật tử về chùa ghi tên cầu an đầu năm và cúng sao giải hạn sớm để tiện việc tra sao. Liên lạc Chùa: (416) 778-7315. Địa chỉ Chùa: 236 Rhodes Ave, Toronto M4L 3A1. Có parking miễn phí.

Chùa Linh Sơn

Ngày 19/01: Khóa lễ Tất Niên- Đạo tràng Phổ Môn- Ngày thứ Sáu 24/01 lúc 11:00pm: Lễ đón Giao Thừa (có đốt pháo, múa lân, hái lộc, lì xì…). Chùa sẽ mở cửa suốt 3 ngày Tết. Chùa có phát hành bánh tét, bánh chưng, bánh ít v.v… và các thức ăn chay để gây quỹ tu sửa nóc chánh điện đang bị dột trầm trọng. Liên lạc Chùa: (416) 748 – 0999

Chùa Cam Lộ Vương

Đại lễ Giao Thừa mừng năm Canh Tý sẽ được cử hành trong ngôi chánh điện mới (đã hoàn thành hơn 90%) vào lúc 9:30pm đêm thứ Sáu 24/01. Chương trình: Chuông trống Bát Nhã, Khai Chung cầu nguyện, thắp đèn hoa đăng, Thông điệp Tân Xuân, Lễ Cúng Tổ tiên Ông Bà, Hái Lộc đầu năm, Tiệc chay Giao Thừa. Liên lạc Chùa: (905) 303-2298. Hay vào trang facebook: LongThienBuddhistCongregationOfCanada