Tin Cộng Đồng

Mạng lưới Canadian Vietnamse Network

Đáp ứng lời kêu gọi của Thị trưởng thành phố Mississauga, bà Bonnie Crombie, từ ngày 26/09 đến ngày 17/10, nhân dịp lễ Tạ Ơn, mạng lưới CVN sẽ phối hợp với chùa Pháp Vân, Thời Báo, VIETV, Trung tâm Cộng đồng Mississauga, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH, VOICE Canada, Từ Tâm Foundation quyên góp thực phẩm cho người nghèo, theo chương trình Food Drive. Các loại thực phẩm khô, đồ hộp còn trong thời hạn sử dụng do quý đồng hương tặng sẽ được đón nhận tại các địa điểm: Chùa Pháp Vân, 420 Traders Blvd E, Mississauga, ON L4Z 1W7, Trung tâm Cộng đồng Việt Nam Mississauga, 600 Lakeshore Rd E, Mississauga, ON L5G 1J4, Công ty TME Inc., 6183 Danville Rd, Mississauga, ON L5T 2H7, công ty Nurture Growth, 660 Enterprise Rd, Mississauga, ON L4W 4L4, Văn phòng B.s Nguyễn Hoành Khôi, 5085 McLaughlin Rd, Mississauga, ON L5R 1B6. Thị trưởng Mississauga, bà Bonnie Crombie, sẽ đến chùa Pháp Vân vào ngày thứ Bảy 19/10 lúc 11:00am để tiếp nhận các thực phẩm do quý đồng hương hiến tặng.

Hội Người Việt Toronto

*Buổi họp cộng đồng để bàn thảo việc tổ chức Lễ Thượng kỳ tưởng niệm Quốc hận tháng Tư 2020 tại Toronto City Hall sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật 20/10 từ 3:00pm đến 4:00pm Hội Người Việt Toronto, 3585 Keele Street, Unit 13, North York. Kính mời đại diện các Tôn giáo, Hội đoàn tham dự. Liên lạc: vat@vatoronto.ca.

*HNV đang ghi danh Quà Giáng Sinh cho các em từ 12 tuổi trở xuống thuộc những gia đình có thu nhập thấp (dưới $35,000/năm) và đang định cư tại GTA (bao gồm Etobicoke,York, East York, North York, và Scarborough), Mississauga, Brampton, Ajax và Pickering. Quà sẽ được phát đến tận nhà vào đầu tháng 12. Liên lạc ghi danh: (416) 536-3611, (416) 636-8887. Hạn chót ghi danh: Thứ hai 21/10 lúc 5:00pm.

*Lớp Thể dục Yoga Luân Xa miễn phí dài 12 tuần. Khóa mới bắt đầu ngày thứ tư 16/10. Ưu tiên cho cao niên từ 55 tuổi trở lên. Học thứ hai và thứ tư từ 9:30am đến 11:30am tại HNV Toronto, 1364 Dundas St.. Liên lạc ghi danh: vat@vatoronto.ca hay (416) 536-3611,

*Sẽ phối hợp với các tôn giáo, hội đoàn tổ chức Hội Chợ Tết vào ngày thứ bảy 18/01 tại Hall 5, International Centre, 6900 Airport Road.

*Sẽ tổ chức tiệc gây quỹ HCT và Học bổng vào ngày thứ bảy 16/11 tại L’Azzurra Banquet Hall, 80 Regina Road, Unit 23, Woodbridge, L4L 8M5. Giá vé $55 và $70 gồm văn nghệ, dạ vũ, buffet. Vé có bán tại hai văn phòng HNV Toronto, 1364 Dundas St. W và 3585 Keele St. unit 13. Tham dự tiệc gây quỹ được tặng 1 vé vào cửa HCT trị giá $20.

*Cần tuyển thiện nguyện viên cho HCT. Sẽ cấp giấy chứng nhận cho hoạt động thiện nguyện cộng đồng. Liên lạc chi tiết: Ivy, Thao-Quynh, Tatiana hoặc Catriona Nguyen qua email: VATvolunteers@gmail.com

*Kính mời đại diện tôn giáo, hội đoàn, tổ chức bất vụ lợi, từ thiện, hiệp hội chuyên gia, trường âm nhạc, võ thuật, nhóm thân hữu tham gia diễn hành trong HCT. Hạn chót ghi danh: Ngày 30/11. Liên lạc chi tiết: vat@vatoronto.ca

*Đặc san Xuân “Bạn Việt: Hạn chót góp bài, hình ảnh và đăng quảng cáo: Ngày 30/11. Sẽ cấp biên nhận cho quảng cáo. Liên lạc chi tiết: “BaoChi.VAToronto@gmail.com”

*Tham gia gian hàng thực phẩm, giải khát, liên lạc chi tiết: A. Hùng (416) 536-3611 hay email “hung@vatoronto.ca”. Gian hàng thương mãi, hội đoàn, liên lạc: Jenny Trần (416) 636-8887 hay email jenny.tran@vatoronto.ca. Hạn chót ghi danh các gian hàng: Thứ Bảy 15/12.

*Nhận đơn học bổng của các sinh viên VN tại Ontario, là Canadian citizen hay permanent resident, đang học tại các trường cao đẳng hay đại học niên khóa 2019-2020. Các giải học bổng gồm có: Học lực và Sinh hoạt cộng đồng xuất sắc. Hạn chót nhận đơn: 5:00pm ngày thứ Bảy 30/11. Để lấy mẫu đơn, xin vào website www.vatoronto.ca và gởi hồ sơ xin học bổng đến: vat@vatoronto.ca.

Thành viên Hội đồng quản trị – Ban cố vấn HNV Toronto

Buổi họp Cộng đồng mở rộng để thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Cố vấn tường trình về đại hội đồng thường niên ngày 14/07 sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 19/10 từ 3:30pm đến 6:00pm tại Northwood Community Centre, 15 Clubhouse Court, Toronto (North York). Thành viên Hội đồng Quản trị: Lisa Dietrich, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Thanh Khiết, Nguyễn Thành Nguyên, Nguyễn Paul, Nguyễn Văn Tấn- Ban Cố vấn: Nguyễn Hữu Kỳ, Nguyễn Phan Pha. Liên lạc chi tiết: Nguyễn Thành Nguyên (905) 820-2376, Nguyễn Phan Pha (416) 824-6019.

Trung tâm Cộng đồng Mississauga

*Anh văn từ lớp 1 đến lớp 7 cho thường trú nhân. Có cấp vé xe bus và giữ trẻ miễn phí.

*Thứ bảy: Lớp kèm Toán (1:00pm – 2:30pm); Anh Văn (2:30pm- 4:00pm); Line dance (10:00am – 12:00pm)- Chủ nhật: Càn Khôn Thập Linh (10:00am-12:00pm); Vi tính căn bản (10:00am-11:30am); Pháp văn (1:30pm-3:00pm); Đàn dân tộc (11:30am-1:30pm); Karaoke (11:45am -1:15pm); Khiêu vũ Ballroom/Latin (12:00pm-3:00pm); Keyboard, Guitar (1:30pm-3:00pm).

*Giúp điền đơn và hướng dẫn thi quốc tịch, trợ giúp các thủ tục cần thiết.

Những dịch vụ miễn phí, liên lạc TT để lấy hẹn: (905) 891-3825.

Hội Cao Niên Việt Nam Toronto

Buổi sinh hoạt tháng 10 sẽ được tổ chức lúc 2:00pm ngày thứ Bảy 19/10 tại trụ sở Hội Người Việt Toronto, 1364 Dundas St West, Toronto ON. M6J 1Y2. Đông Y sĩ Trần Tư Luật bắt mạch và châm cứu cho các hội viên miễn phí; tiệc mừng sinh nhật các cụ trong tháng 10. Diễn giả B.S Cường Trần sẽ trình bày về môn “Khí công Dưỡng sinh” và hướng dẫn thực hành.

Hội Cao Niên Việt Nam North York

Sinh hoạt Chủ nhật hàng tuần: Từ 10:00am- 11:00am: Tài Chi- 11:15am- 12:15pm: Thể dục Zumba miễn phí bắt đầu từ ngày Chủ nhật 20/10. Line dance: Thứ hai, thứ sáu 7:00pm-9:00pm. Lớp hướng dẫn Photoshop: Chủ nhật từ 10:00am-12:00pm. Chúa nhật 27/10 từ 11:00am- 1:30pm: Sinh nhật hội viên có ngày sinh trong tháng 10. Liên lạc Hội: Sinh Ma (416) 629-9199- Email: vietseniornorthyork@gmail.com, ma.sinh@yahoo.com. Địa điểm sinh hoạt: 23 Grandravine Drive, North York.

Hội Cao Niên Việt Nam Mississauga

Buổi sinh hoạt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 26/10 từ 11:00am đến 4:30pm tại 377 Burnhamthrope Road East, Unit 116. Liên lạc chi tiết: (905) 212-7164. Lớp line dance, liên lạc: (647) 800-5206.

Cộng đồng North York

*Sẽ phát quà miễn phí cho các em tại Driftwood Community Centre 4401 Jane St. Liên lạc ghi danh: Cô Vinh (416) 247-4273), ông Liêm (416) 737-6670. Hạn chót: Ngày 10/11. Khi ghi danh xin cho biết tên tuổi và ngày tháng năm sinh của cha mẹ, địa chỉ và số phone.

*Sẽ tổ chức liên hoan mừng Xuân Canh Tý 2020, tại Pinecrest Event Center, 17 Vinyl Court, Woodbride, từ 2:00pm- 12:30am. Giá vé $25/người, $50/VIP. Đặt gian hàng buôn bán hay trưng bày, liên lạc chi tiết: Ô. Liêm (416) 737-6670, cô Vinh (647) 262-8060.

*V/P phục vụ Cộng đồng: Thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 11:30am – 1:30pm. Liên lạc: Ô. Liêm (416) 737-6670.

*Nhận khai thuế, cố vấn tài chánh cho độc thân và gia đình có lợi tức thấp. Giúp điền đơn cho người già, về hưu, nhận trợ cấp xã hội. Liên lạc: Cô Khiết (416) 661-6335.

*Lớp học tiếng Việt và Toán. Ghi danh: Ô. Liêm (416-737-6670), cô Vinh (416-247-4273).

*Sinh hoạt hàng tuần: Thứ tư: Lớp Càn Khôn Thập Linh (6:30pm–8:30pm) – Lớp Line Dance (7:30pm – 9:30pm) – Thứ sáu: Lớp Ballroom Dance (8:00pm – 10:00pm)- Thứ bảy: Lớp Zumba (10:00am -11:30am) – Lớp toán từ lớp 2 đến 12- Lớp tiếng Việt (11:30am – 1:00pm) – Hát và luyện giọng (10:00am- 3:00pm)- Lớp Múa Lân (1:00pm – 3:00pm) – Cờ tướng: Thứ bảy từ 11:00am – 5:00pm. Liên lạc: Dũng (647) 883-2191, Sơn (416) 988-0831- Bóng bàn: Mỗi tối từ 6:00pm – 10:00pm, thứ bảy, Chủ nhật từ 1:00pm- 5:00pm. Địa điểm: Driftwood Community Centre, 4401 Jane St., Toronto.

Trung tâm S.E.A.S

Dịch vụ định cư: Hướng dẫn mọi thủ tục giấy tờ liên quan đến các trợ cấp của chính phủ, nhà chính phủ, tiền thất nghiệp, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ thường trú, đơn xin quốc tịch, xin khai sinh và tiền sữa cho con.

S.E.A.S tuyển dụng và tạo cơ hội để thiện nguyện viên tham gia giúp đỡ cộng đồng người Việt ở phía đông Toronto. Trung tâm có các lớp khí công, dạy nhảy, lớp dạy sử dụng Ipad/máy tính bảng. Chương trình gây qũy cho Trung tâm SEAS tại Scotiabank Toronto Lakeside Marathon vào ngày 20/10. . Liên lạc chi tiết: (416) 466-8842. Địa chỉ Trung tâm: 50 Regent Park Blvd, Toronto.

Ghi danh các lớp Việt ngữ Toronto và phụ cận

Phụ huynh đến trường công lập ghi danh các lớp Việt ngữ của Bộ Giáo Dục cho các em xin nhớ đem theo Ohip, số học sinh OEN và học phí trọn năm 20$:

Toronto: Các lớp Việt ngữ Trường Brookhaven Public School, 70 Brookhaven Drive M6M 4N8- Ghi danh Thứ Ba từ 3:15pm – 5:45pm.

Etobicoke: Các lớp Việt ngữ Trường West Glen Public School, 47 Cowley Ave, Etobicoke, M9B 2E4. Ghi danh Thứ Bảy từ 9:00am – 11:30am.

North York: Các lớp Việt ngữ Trường Firgrove Public School, 270 Firgrove Crescent, M3N 1K8. Ghi danh Thứ Tư từ 3:30pm – 6:00pm- Các lớp Việt ngữ Trường Calico Public School, 35 Calico Drive, M3L 1V5. Ghi danh thứ Sáu từ 3:15pm – 5:45pm. Liên lạc chi tiết: Cô Diệu Phương (416) 246-9912, cô Pauline (416) 716-3177.

Việt ngữ Brampton

Xin quý phụ huynh ghi danh niên học 2019-2020 cho đủ số lượng để duy trì các lớp học tiếng Việt cho các em: http://www.peelschools.org/adulteducation/intllanguages/Pages/default.aspx.

Liên lạc chi tiết: (905) 891-3825.

Nhóm Tình Người

Sẽ tổ chức Xuân Hội Ngộ vào ngày thứ Bảy 11/01/2020 từ 10.30am – 6pm tại 2185 Stavebank Rd Mississauga. Có các gian hàng ẩm thực quê hương, trò chơi thiếu nhi, hái lộc, Sớ táo Quân, loto sổ xố, Karaoke, Thi áo dài có thưởng tuổi từ 2 – 65, trình diễn Áo dài Thời trang, Văn nghệ. Buổi tối từ 7.30pm – 1am: Văn nghệ Dạ vũ với các ca sĩ Toronto.

Sinh viên học sinh cần làm thiện nguyện xin liên lạc BTC. Vé có bán tại Hoàng Nga 1113 Dundas St East Unit 7 Mississauga, Châu Video 680 SilverCreek BLV Mississauga (905) 276 -2938. Liên lạc: Phiên Mến (289) 815-0316,(905) 616-5056, Phượng Loan (647) 923-8544, An Nhiên (416) 825-4609.

Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang

Thánh lễ tiếng Việt tại nhà thờ St. John Fisher, 300 Balmoral Drive, Bramalea Brampton, L6T 1V6 mỗi tối thứ bảy hàng tuần: 6:45pm Đọc kinh lần chuỗi, Thánh lễ lúc 7:00pm- Cha Quản nhiệm Giuse Nguyễn Cao Phong. Liên lạc chi tiết: Lan Phạm (416) 522-4177.

Chùa Huệ Quang

Chủ nhật 27/10 lúc 10:30am: Cúng Vía Đức Phật Dược Sư. Địa chỉ Chùa: 616 Trethewey Drive. Liên lạc Chùa: (416) 240-7604.

Cơm chay hội ngộ Lam viên

Sẽ tổ chức “Cơm chay hội ngộ Lam viên” vào ngày thứ Bảy 23/11 tại hội trường chùa Pháp Vân, từ 5:00pm đến 10:00pm, có cơm chay và Văn nghệ, vé $15, Oanh vũ dưới 12 tuổi miễn phí. Mời quý ACE Lam viên đang hay đã từng sinh hoạt trong các Gia đình Phật tử: Vạn Hạnh, Pháp Vân, Hương Đàm, Chánh Kiến, Quan Âm, Huyền Quang, Thiện Tâm, Thiên Hương, Long Hoa hay tại các đảo tỵ nạn về tham dự.

Liên lạc chi tiết: Trần Kim Hamilton (905) 520-2867, Võ Ngọc Luyện (416) 200-9400, Đỗ Văn Trí (647) 328-3497, Trần Thanh Bình (289) 888-2351, Ngô Quốc Dũng Ottawa (613) 315-6649, Nguyễn Hữu Thế Phiệt Montreal (514) 298-0553, Hồ Khánh Lan (647) 767-9931, Cẩn (416) 716-8719.