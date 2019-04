Tin Cộng Đồng

Đại nhạc hội Thời Báo 2019

Quỹ Cộng Đồng Thời Báo trân trọng thông báo:

Đại nhạc hội Thời Báo 2019 sẽ được tổ chức tại Living Arts Center – Hammeron Hall, 4141 Living Arts Drive, Mississauga ON L5B 4B8 vào ngày thứ Bảy 01 tháng 06 năm 2019 từ 7:00pm đến 11:30pm, với sự góp mặt của MC Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và các ca sĩ: Hương Lan, Don Hồ, Ngọc Anh, Dương Triệu Vũ, Mai Thiên Vân, Như Ý và Hoàng Anh Khang cùng ban nhạc The Liberty. Quý đồng hương muốn biết thêm chi tiết về bảo trợ hay đặt vé trước, xin liên lạc VP Thời Báo: (416) 925-8607

Ủy ban Yểm trợ đảng Tự Do

Ủy ban Yểm trợ đảng Tự Do gồm: Thời Báo Media, VOICE Canada, Canadian Vietnamese Network (CVN) và Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH sẽ tổ chức buổi gây quỹ tại Mississauga Convention Centre, 75 Derry Rd W, Mississauga, để yểm trợ đảng Tự Do trong cuộc bầu cử liên bang vào tháng 10 năm 2019. Do Thủ tướng Justin Trudeau bận công vụ, thời gian tổ chức buổi gây quỹ sẽ thông báo sau. Các chi tiết khác về địa điểm và chi phí tham dự không thay đổi. (Chi phí tham dự: $250/người nhưng có thể được hoàn trả 75% số tiền này khi khai thuế). Liên lạc: Ann (416) 357- 5727, Đỗ Kỳ Anh (416) 417- 8098, Julia Lê (647) 272-4665, Trần Dĩnh (416) 829-9054, Sa Xuân Vũ (647) 208-3119.

Lễ Thượng kỳ – Tưởng niệm Quốc Hận tại Toronto & Ottawa

*Các Hội đoàn trong Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn tại GTA và vùng Phụ cận sẽ cùng nhau tổ chức Lễ Thượng kỳ – Tưởng niệm Quốc Hận 30/4 tại Toronto City Hall vào lúc 11:00am ngày thứ Bảy 27/04.

*Ngày thứ Ba 30/04, các Hội đoàn và Cộng đồng tại nhiều thành phố sẽ tổ chức Lễ Thượng kỳ – Tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4 tại Tiền đình Quốc Hội Canada vào lúc 12:30pm, sau đó sẽ di chuyển đến tòa đại sứ Việt cộng để biểu tình, đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho đồng bào tại quốc nội và lên án Cộng sản Việt Nam bán nước cho Tàu cộng. BTC sẽ mướn xe bus lớn để đưa đón đồng bào từ Toronto, Mississauga và North York đi Ottawa ngày thứ Ba 30/04 tại các địa điểm thường lệ.

-Xe bus từ Mississauga sẽ khởi hành lúc 6:30am tại “Go Bus Station” trong Square One Mall. Liên lạc: Lê Minh Tuấn (416) 721-1401, Nguyễn Trung Thành (647) 717-4728.

-Xe bus từ Toronto sẽ khởi hành lúc 7:00am tại 222 Spadina Avenue, Toronto. Liên lạc: Trương Phước Nhỏ (416) 540-4615, Nguyễn Ngọc Duy (416) 618-7306.

-Xe bus từ North York sẽ khởi hành lúc 7:00am tại Jane & Finch Mall, trước tiệm cà phê Tim Hortons. Liên lạc: Lê Đức Vân (647) 701-1185, Trương Phước Nhỏ (416) 540-4615. Khi đi xin mang theo những lá cờ có sẵn. Liên lạc đại diện 15 Hội đoàn trong Ban Điều hành: Kiên (647) 824-2830, Bình Minh (416) 505-7159, Vân (647) 701-1185, Tấn (416) 271-0638, Tuấn (416) 721-1401, Phòng (647) 457-5540, Minh (289) 203-5986, Đình E (519) 763-2965, Quang (519) 807-7534, Duy (416) 618-7306, Hưng (416) 875-5705.

*Ban Tổ Chức tiệc gây quỹ tổ chức Tưởng niệm Quốc Hận 30 /4 hôm 30/03 xin chân thành cám ơn TNS Ngô Thanh Hải, đại điện các Tôn giáo, Hội đoàn, Nhân sĩ, Doanh nhân, Ân nhân, Truyền thông, Thiện nguyện viên và đồng hương đã nhiệt tình ủng hộ.

Hội Người Việt Toronto

*Lớp luyện thi Nhập tịch: Mỗi thứ Ba từ 11:00am đến 1:00pm tại VP/HNV 3585 Keele St. unit 13, North York. Liên lạc ghi danh: Phương Đỗ (416) 636-8887 ext. 222.

*Đại hội đồng thường niên sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 14/07 (thay vì 19/06) từ 11:00am đến 2;00pm tại VP/North York, 3585 Keele Street, Unit 13. Để lấy đơn gia nhập hội viên xin vào mạng www.vatoronto.ca/vn/form.php hay liên lạc HNV Toronto: (416) 536-3611, (416) 636-8887. Để được bầu cử ngày 14/07, hội viên mới cần gia nhập Hội và đóng niên liễm trước 5:00pm ngày thứ năm 16/05.

*Hội viên thường trực muốn ứng cử vào HĐQT, liên lạc Ủy ban Đề cử và Phát triển Hội: email AGM@vatoronto.ca,. Để nhận mẫu đơn và Điều lệ HNV Toronto, xin vào mạng www.vatoronto.ca/vn/form.php. Đơn ứng cử gửi về: email AGM@vatoronto.ca, hoặc HNV Toronto – 1364 Dundas St. W. Toronto, ON M6J 1Y2. Hạn chót nộp đơn: Ngày 19/04 trước 4:00pm.

*Lớp luyện giọng chuẩn Anh Văn: Mỗi thứ Ba và thứ Năm từ 10:30am -12:30pm tại VP/HNV 1364 Dundas St. W. Liên lạc: Tony de Mazia (416) 516-5979.

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario

Tiếp tục truyền thống đã được gìn giữ trong 34 năm qua và được sự yểm trợ của 32 đoàn thể, tổ chức chính trị vùng GTA, ở các tỉnh bang, hội đoàn quân đội trong và ngoài Canada, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario, sẽ phối hợp với các hội đoàn quốc gia đồng tổ chức lễ Thượng kỳ Quốc hận 30 tháng 4 năm 2019 tại các địa điểm sau:

*Tại Toà Thị Chính Brampton (2 Wellington St. West, Brampton, ON., L6Y 4R2) – Ngày thứ Bảy 20/04, từ 11:00am đến 2:00pm (11:00am Văn nghệ đấu tranh – 12:00pm- Lễ Thượng Kỳ)

*Tại Toà Thị Chính Mississauga (300 City Center Dr., Mississauga, ON., L5B 3C1) – Ngày thứ Bảy 27/04, , từ 11:00am đến 2:00pm (11:00am Văn nghệ đấu tranh – 12:00pm Lễ Thượng Kỳ)

*Tại Queen’s Park – Nghị viện Tỉnh bang Ontario (1 Queen Park, Toronto, ON., M7A 1A8 – Ngày Chúa nhật 28/04, từ 2:00pm đến 4:00pm(2:00pm Văn nghệ đấu tranh – 3:00pm Lễ Thượng Kỳ)

*Tại Toà Thị Chính Toronto (100 Queen St. West, Tornto, ON., M5H 2N2) – (đúng ngày 30/4): Ngày thứ Ba 30/04, từ 12:00pm đến 2:00pm (12:00pm Văn nghệ đấu tranh – 1:00pm Lễ Thượng kỳ)

*Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa sẽ được thượng kỳ tại kỳ đài thành phố Toronto. Mississauga, Nghị viện tỉnh bang Ontario và sẽ phất phới tung bay trong 24 giờ tại ba địa điểm này. Riêng tại thành phố Brampton, lá Cờ vàng sẽ ngạo nghễ trên kỳ đài Tòa Thị chính liên tục trong 7 ngày từ ngày 20/04 đến ngày 27/04. Liên lạc Ban Tổ chức: Toronto: Đồng Văn Minh (519) 635-2493, James Huy Nguyễn (416) 738-3261– Mississauga: Trần Văn Đáo (416) 826-5940, Lưu Đức Phụng (647) 855- 2208, Julia ( 647) 272-4665 – Queen’s Park: Lương Tuyến (289) 689- 2862, Đỗ Kỳ Anh (416) 417-8098, Brampton: Lê Hùng (416) 629-5668, James Huy Nguyễn: (416) 738-3261.

*Sẽ tổ chức Kỷ niệm Ngày Quân lực VNCH 19/06 với chủ đề “Cám ơn anh người Thương phế binh Quân lực VNCH” gây quỹ trợ giúp TPB vào lúc 6:00pm ngày thứ Bảy 15/06 tại Hội trường John Paul II, 4300 Cawthra Rd., Mississauga, ON. Đặc biệt sẽ có sự hiện diện của Thiếu tướng Lê Minh Đảo. Văn nghệ với MC Nam Lộc. Ca sĩ Diễm Liên, Hoàng Quân (TT Asia), Phạm Trí (Hoa Kỳ), Đoan Nguyên cùng các ca sĩ Toronto. Ban nhạc Liberty. Liên lạc: Trưởng BTC Đồng Văn Minh (519) 635-2493, Phó BTC: Nguyễn Minh Khoa (647) 295- 8468, Vũ Đắc Chính (416) 526- 0106, Lương Tuyến (289) 689-2862 – HCQN hiện khởi động Chiến dịch “Một gia đình yểm trợ 1 Thương Phế Binh QLVNCH”, với số tiền $100 cho 1 TPB. Chi phiếu yểm trợ xin đề: Vietnamese Veterans Association of Ontario, và gởi về VP/HCQN: 19 Streamline Dr., Brampton, ON., L6V 4T2.

Mạng lưới Canadian Vietnamese Network (CVN)

Thân mời học sinh trung học Canada gốc Việt cư ngụ ở tỉnh bang Ontario ghi danh Học bổng Bonnie Crombie dành cho học sinh Canada gốc Việt sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông niên khóa 2018-2019. Hạn chót ghi danh: Ngày 10/05.

Học bổng Bonnie Crombie được thực hiện với mục đích:

– Vinh danh những học sinh có kỹ năng lãnh đạo hoặc có những hoạt động đề cao, giới thiệu văn hóa Việt Nam với các cộng đồng bạn và tham gia các sinh hoạt cộng đồng Việt.

-Để công nhận những học sinh đã đạt được thành quả tốt ở bậc trung học, nổi bật trong lãnh vực thể thao, sinh hoạt học đường, học vấn xuất sắc.

-Để tài trợ sinh viên có nhu cầu tài chính.

Một giải thưởng duy nhất: 2.500 Gia kim. Điều kiện ghi danh: Đơn ghi danh, học bạ hai năm cuối bậc trung học, giấy giới thiệu, khen thưởng của trường hoặc bản tóm tắt tiểu sử. Để lấy đơn ghi danh, xin vào trang mạng: bit.ly/mccvn2019. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc: Anne (416) 357-5727, Molly (905) 366-9700 – Ext 279. Email: scholarshipcvn@gmail.com

Hội Phụ Nữ VN Toronto

*Sẽ tổ chức 5 đợt trại hè 2019 cho thiếu nhi: Đợt 1: từ 15/7 đến 19/7; Đợt 2: từ 22/7 đến 26/7; Đợt 3: từ 29/7 đến 2/8; Đợt 4: từ 12/8 đến 16/8; Đợt 5 từ: 19/8 đến 23/8. Lệ phí: $90/1 người/1 đợt. Hạn chót ghi danh cho các đợt 1, 2 và 3: Ngày 12/07. Hạn chót để ghi danh cho các đợt 4 và 5: Ngày 30/07. Liên lạc: Cherie Nguyễn (647) 723-2165, cnguyen@vwat.org.

*Cần thiện nguyện viên cho trại hè thiếu nhi. Liên lạc: cnguyen@vwat.org. Học sinh sẽ được xác nhận số giờ làm thiện nguyện.

*Giúp thông dịch tại bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa cho cao niên trên 55 tuổi. Gọi trước ngày hẹn 5 ngày. Liên lạc: Thu Lê (647) 723-2165 x 114.

*Lớp tiếng Anh: Thứ bảy từ 1:00pm- 3:00pm. Liên lạc: Thảo Phạm (647) 723-2165 x 115 (thứ bảy), Email: tpham@vwat.org *Lớp luyện thi quốc tịch: Thứ bảy từ 3:00pm- 5:00pm. Liên lạc Chiểu Nguyễn (647) 723-2165 x113- Email chieunguyen@vwat.org.

*Lớp dạy kèm vào các Chủ nhật cho 2 môn Toán (12:00p – 2:00pm) và Anh Văn (2:00pm – 4:00pm) tại Oakdale Community Centre – 350 Grandravine Drive : Khóa mùa Hè 08/7 – 26/08; khóa Mùa Thu 09/09 – 16/12. Nhận ghi danh thường xuyên trong năm học. Liên lạc chi tiết: Thủy Nguyễn (647) 723-2165 x 112, Thảo Phạm (647) 723-2165 (Thứ Bảy).

*Nhận khai thuế miễn phí vào thứ Hai và thứ Năm cho người mới tới và người có thu nhập thấp. Liên lạc: Thủy Nguyễn (647) 723-2165 x 112.

*Chương trình cho cao niên: Thể dục theo nhạc: Thứ Ba (9:00am- 9:45am), Thứ Sáu (9:15am-10:45am). Lớp Càn Khôn Thập Linh: Thứ Hai, Thứ Tư từ 10:00am-12:00pm.

Hội Người Việt Kitchener

*Sắp tới kỳ bầu lại ban Chấp hành Hội. Để có thể ứng cử, xin gia nhập hội viên 90 ngày trước ngày bầu cử. Ứng viên cần có một người trong ban chấp hành đương nhiệm giới thiệu.

*Khai thuế miễn phí cho các gia đình có thu nhập thấp vào sáng Chủ nhật từ 10:00am-12:00pm. Liên lạc VP/Hội để lấy hẹn trước.

*Chuyên đề “Chọn Ngành Học” do bác sĩ Xiêm Phan hướng dẫn vào Chủ nhật lúc 10am. Liên lạc ghi danh: Hoàng ( 519) 893-3139, Lân (519) 748-4911.

*Lớp hướng dẫn thi nhập tịch sẽ bắt đầu lại vào đầu tháng Năm. Liên lạc: (519) 650-2517.

*Dạy Toán từ lớp 7 trở xuống: Thứ Bảy từ 11: 00am đến 1:00pm tại VP Hội. Miễn phí- Hướng dẫn thi bằng viết lái xe, có tài liệu tiếng Việt.

*Tặng hộp quà “Welcome Pack” cho những người mới định cư sau ngày 1/1/2014, trên 18 tuổi. Liên lạc: Cô Hoàng (519) 893-3139, (519) 807-7534.

*Lớp Line Dance: Chủ nhật từ 2:00pm tới 4:00pm. Liên lạc: Minh Trang (519) 579-4081.

*Điền các mẫu đơn xin trợ cấp xã hội, hưu trí, tiền già, tiền bệnh, xin việc làm, nhà ở của chánh phủ. Liên lạc VP Hội: Thứ Tư từ 1:00pm-3:00pm- Các ngày khác: Từ 3:00pm đến 6:00pm- Thứ Bảy từ 10:00am đến 3:00pm. Liên lạc V/P Hội: (519) 954-l473. Ngoài giờ, xin liên lạc (519) 893-3139 hoặc (519) 748-4911. Địa chỉ VP/Hội: 114-265 King St.E. Kitchener. Email: kw.vna75@gmail.com

*Cư dân Guelph cần những dịch vụ của Hội, liên lạc: Cô Qui Lam (LiLy): (519) 836-2222 Ext: 222. Sở Di Trú Guelph (Immigration Services – Guelph Wellington) 104 Dawson Rd. #102, Guelph ON N1H 1A6. Nhóm “Sống vui sống khỏe” sinh hoạt thứ sáu từ 1:00pm đến 3:00pm tại West End Centre.

*Trường Việt ngữ tại thành phố Cambridge vẫn còn nhận học sinh. Ghi danh tại trường Hespeler Public School, 300 Winston Blvd., Cambridge, ON N3C 3J6. Liên lạc chi tiết: Cô Thu Trinh (519) 240-3281

Trung tâm Cộng đồng Mississaga

*Phát tặng phẩm cho người mới định cư (dưới 3 năm). Xin đem theo thẻ thường trú.

*Giúp điền đơn và hướng dẫn thi quốc tịch, trợ giúp các thủ tục cần thiết.

*Sinh hoạt trung tâm: Thứ tư: Tài chi (3:30pm – 4:30pm), Thứ bảy: Belly dance (9:00am- 10:00am), Line dance (10:00am – 12:00pm), lớp kèm Toán (1:00pm – 2:30pm); Anh Văn (2:30pm- 4:00pm); Chủ nhật: Càn Khôn Thập Linh (9:30am-11:30am); Vi tính căn bản (10:00am-11:30am); Đàn dân tộc (11:30am-1:30pm) Karaoke (11:45am -1:15pm); Khiêu vũ Ballroom/Latin (12:00pm-3:00pm); Keyboard, Guitar (1:30pm-3:00pm); Pháp văn (1:30pm-3:00pm).

*Anh văn từ lớp 1 đến lớp 7 cho thường trú nhân. Có cấp vé xe bus và giữ trẻ miễn phí. Những dịch vụ miễn phí, liên lạc TT để lấy hẹn: (905) 891 3825.

Hội Cao Niên Việt-Nam Toronto

Buổi sinh hoạt tháng 4 sẽ được tổ chức lúc 1:30pm ngày thứ Bảy 13/04 tại trụ sở Hội Người Việt Toronto, 1364 Dundas St West, Toronto ON. M6J 1Y2. Đông Y sĩ Trần Tư Luật sẽ bắt mạch và châm cứu cho các hội viên miễn phí. Liên hoan mừng sinh nhật các Cụ trong tháng 4. Diễn giả Trần Minh Thông sẽ trình bày “Thơ Xuân Của Phật Hoàng Trần Nhân Tông”. Hội kính mời quý hội viên và gia đình đến tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào lúc 1: 00pm ngày Chủ nhật 14/04 tại Câu Lạc Bộ Hải Lục Không Quân, 765 Third St., Mississauga, ON. L5E 1B8.

Hội Cao Niên Việt Nam North York

Sinh hoạt Chủ nhật hàng tuần: Từ 10:00am- 11:00am: Thể dục Zumba- 11:15am- 12:15pm: Tài Chi. Line dance: Thứ hai, thứ sáu 7:00pm-9:00pm. Chúa nhật 21/04 từ 12:15pm-1:30pm, sinh nhật hôị viên có ngày sinh trong tháng 4. Liên lạc: Cô Phụng (905) 823-6854. Liên lạc Hội: Sinh Ma (416) 629-9199- Email: vietseniornorthyork@gmail.com. Địa điểm sinh hoạt: 23 Grandravine Drive, North York.

Hội Vinh Sơn Canada

Dạ vũ gây quỹ giúp người nghèo bất hạnh nơi quê nhà không phân biệt tôn giáo sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 01/06 từ 6:00pm- 12:30am tại Preet Palace Banquet Hall 5835 Kennedy Rd, Mississauga L4Z 2G3 với MC ca sĩ Đoan Nguyên, các ca sĩ: Phạm Trí (USA), Trần Đình Tú, Kim Trang, Nguyệt Cầm, Kim Thoa, Lisa Hoàng Trang (giọng ca Vàng 2019), Nhóm Hợp ca Phương Nam, ban nhạc Black Planet, Âm thanh: Nguyễn Luận & DJLanner. Giá vé: $40 (Dinner lúc 7:00pm). Liên lạc vé: Hoà Phạm (416) 837-5057, Nam Phương (416) 807-1712, Tuyết Vân (647) 707-8779. Bảo trợ, đóng góp từ $20.00 trở lên sẽ được cấp biên lai khai thuế. Liên lạc: Cường Hoa (647) 686-6234, email: hoivinhsoncanada@gmail.com. Cha Linh Hướng: Linh mục JB. Đặng Kim Đoài, CM (716) 245-1001, (716) 286-8407.

Nhóm Phương Nam

Sẽ tổ chức họp mặt thân hữu thường niên chủ đề “Tình Cha” vào ngày thứ Bảy 22/06 từ 7:00pm đến 1:00am tại : Unifor Local 1285 Brampton, 23 Regan Rd., Brampton. (Buffet: 7:00pm-8:00pm – 8:00pm-1:00pm). Văn nghệ dạ vũ với ca sĩ Phạm Trí, Kim Trang, Nguyên Dũng, Thanh Tâm và các ca sĩ Toronto. Ban nhạc “The Sunrise”- Âm thanh: Nguyên Khang. Vé tham dự: $25- (tại cửa thêm $5). Liên lạc đặt vé: Ngọc Yến (647) 209-3119, Đoan Trinh (647) 704-7879.

Nhóm Tình Người

Sẽ tổ chức tiệc gây quỹ giúp Mái Ấm Phan Sinh & Mái Ấm Mai Tâm, Làng Phong Gia Lai, người nghèo neo đơn, bệnh tật vào ngày thứ Bảy 13/04 tại Anapilis Hall, 2185 Stavebank Rd, Missisauga, L5C 1C3. Giá vé $35 bao gồm Buffet với sự góp mặt của ca sĩ Ngọc Huệ từng cộng tác với TT Thúy Nga và ca sĩ Toronto. Liên lạc BTC: Phiên- Mến (289) 815-0316, (905) 616-5056, Phượng Loan (647) 923-8544, An Nhiên (416) 825-4609. Địa điểm bán vé: Hoàng Nga: 1133 Dundas E St, Unit 7, Mississauga, Châu Video, 680 Silver Creek Blvd, Mississauga. Ban tổ chức sẽ cấp biên nhận khai thuế cho các mạnh thường quân ủng hộ tài chánh, nếu cần.

Phật Giáo Hòa Hảo Toronto

Đại lễ Phật đản sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 12/05 từ 11:00am đến 4:00pm tại Armour Heights Community Centre, 2140 Avenue Rd., Toronto. Liên lạc: Nguyễn Trung Hiếu (905) 619-0398, Võ Mộng Hoàng (519) 893-3139, Võ Tuyết Đông (416) 725-8649.

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng VN

Lễ Phục Sinh sẽ được tổ chức vào ngày 21/04 lúc 2:00pm- Lớp học Kinh Thánh tại Jane & Steele – Thứ Năm 7:30pm- Mississauga: Thứ Sáu 8:00pm. Địa chỉ Hội Thánh: 3194 Weston Road, North York M9M 2T6- Liên lạc: Mục sư Khánh Thái (416) 970-6292.

Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam

Phụng vụ Tuần Thánh:

*Chúa Nhật Lễ Lá: Thứ Bảy 13/4: Rước lá và Thánh lễ: 5:00pm- Chúa nhật 14/4: 12:30pm: Ngắm Sự Thương Khó Chúa (ngắm đứng) và Dâng Hạt. Rước lá và Thánh lễ: 01:00pm và 4:00pm.

*Thứ Năm Tuần Thánh 18/4: 9:00pm Nghi Thức Tiến Dầu, Nghi Thức Rửa Chân, Thánh lễ Tiệc Ly, Kiệu Mình Thánh Chúa và Chầu Thánh Thể. (nhà thờ mở cửa đến 12giờ đêm để mọi người đến chầu Thánh Thể).

*Thứ Sáu Tuần Thánh 19/4: (Luật buộc: ăn chay và kiêng thịt): 9:00am: Ngắm Sự Thương Khó Chúa (ngắm đứng) và Dâng Hạt- 11:00am: Có Cha ngồi tòa giải tội bằng tiếng Anh và tiếng Việt- 12:00pm: Nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu (I); Khuyến khích tham dự: Thiếu nhi, và các gia đình có trẻ em, ở xa hoặc bận buổi chiều- 5:00pm: Khởi đầu tuần 9 ngày Kính Lòng Chúa Thương Xót Chúa. – Nghi thức Tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu (II); Dành cho Cộng đoàn – Suy niệm Đường Thánh Giá- 8:00pm: Đêm Nhạc Nguyện Cầu “Lịch sử một Tình yêu”. Diễn nguyện Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu.

*Thứ Bảy Tuần Thánh 20/4: 5:00pm: Nghi thức Vượt Qua, làm phép nến, lửa và nước. Công bố Tin Mừng Phục Sinh, Nghi thức Rửa Tội Tân Tòng và Thánh lễ Vọng Phục Sinh.

– Đại lễ Chúa Phục Sinh:

*Chúa nhật 21/4: Thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh lúc 01:00pm và 4:00pm.

*Chúa nhật 28/4 : Đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót; Kết thúc tuần 9 ngày kính Lòng Chúa Thương Xót. Thánh Lễ: 5:00pm- Thứ Bẩy 27/4 – 1:00pm và 4:00pm Chúa Nhật 28/4. Địa chỉ Nhà thờ St. Cecilia: 161 Annette Street, Toronto. Liên lạc VP/Giáo xứ: 416-769-8104.

Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang- Brampton

Chương trình Thánh Lễ dành cho người Việt Công giáo thành phố Brampton:

*Đại lễ kính Lòng Thương Xót Chúa: Thứ Bảy 27/04: Đọc kinh lần chuỗi: 6:45pm- Thánh lễ: 7:00pm. Địa điểm: Nhà thờ St.John Fisher, 300 Balmoral Drive, Bramalea, L6T 1V6. Mỗi thứ bảy sẽ có thánh lễ cùng giờ và cùng địa điểm. Liên lạc: C. Lan (416)522-4177.

Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang – Mississauga

Chương trình Tuần Thánh:

*Thứ Năm 11/04 lúc 7:30pm: Hòa Giải Mùa Chay. Sẽ có các linh mục Việt Nam ngồi tòa giải tội- Thứ Năm 18/04 lúc 9:00pm: Thánh lễ Tiệc Ly- Thứ Sáu 19/04 lúc 3:00pm: Nghi thức Tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu- Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá. Thứ Bảy 20/04 lúc 5:00pm: Thánh lễ Vọng Phục Sinh. Địa chỉ nhà thờ Cộng đoàn: Ss. Salvador do Mundo, 1212 Melton Drive, Mississauga, Ontario, L4Y 4B1.

Khóa Tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 9 tại San Jose, California

Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, Tỳ Kheo Đỗng Tuyên, sẽ đảm nhiệm khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 9 tại San Jose, California từ ngày thứ Năm 25/07 đến thứ hai 29/07. Địa điểm: Hotel Double Tree by Hilton Newark, 39900 Balentine Drive, Newark, CA 94560. Chi phí mỗi người $ 300 USD (phòng ngủ cho 4 người), Vợ Chồng $500 USD bao gồm đưa rước phi trường, phòng ngủ, 3 bữa ăn trong ngày. Hạn chót ghi danh: Ngày 30/06. Xin mua vé máy bay đến 1 trong 3 phi trường: San Jose, San Francisco hoặc Oakland trước 3:00pm ngày 25/07 để tiện việc đưa đón. Xem hình ảnh “Khóa Tu Bắc Mỹ lần thứ 8 – 2018” tại HawaiI xin vào trang nhà: https://quangduc.com/p222a63585/day-03-hinh-anh-khoa-tu-hoc-bac-my-ky-8-ngay-13-9-2018. Xin vào trang nhà “Quangduc.com” để download Phiếu Ghi danh và xem Thông bạch của chùa Đại Bảo Trang Nghiêm: https://quangduc.com/a64339/thong-bao-khoa-tu-hoc-bac-my-lan-thu-9. Liên lạc: 1(650) 538-6900, 1(916) 346-6583.

Hành hương Đức Mẹ Missouri Hoa Kỳ

Ban Tương Tế Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN Toronto sẽ tổ chức chuyến hành hương Đức Mẹ Missouri tại Dòng Mẹ Cứu Chuộc Hoa Kỳ. Khởi hành từ trưa ngày thứ Ba 30/07 và trở về Toronto ngày thứ Hai 05/08 bằng xe Coach Canada bus. Chỉ còn một ít chỗ. Liên lạc: Cường Hoa (647) 686-6234.

Gia đình Phật tử Vạn Hạnh

Sẽ tổ chức chuyến đi, hành hương và du ngoạn vào ngày Chủ nhật 21 /04. Tập trung và khởi hành bằng school bus tại chùa Xá Lợi, 338 Weston Rd , Toronto lúc 7:30am và trở về 6:00pm. Lịch trình: Viếng thăm Chùa Vạn Phật và thác nước Niaraga Fall, chùa Hương Đàm-Hamilton và sinh hoạt cùng GĐPT Hương Đàm, chùa Pháp Vân-Mississauga và sinh hoạt cùng GĐPT Pháp Vân. Lệ phí: Đoàn sinh: $20.00, Huynh trưởng & phu huynh: $25.00. Quý phụ huynh điền đơn tham dự và gởi cho BHT biết số người tham dự. Hạn chót: Ngày 14/04. Liên lạc: LĐT: Nguyên Thận- Nguyễn Văn Cẩn (647) 558-7204, (416) 716-8719, LĐP Quảng Chương –Ngô Phi Văn (647) 847-4794.

Chùa Hoa Nghiêm Toronto

Cúng Thanh Minh vào ngày Chủ nhựt 14/04 lúc 10:15am. Kính mời quí Gia đình có thờ bài vị và thờ cốt tại Chùa xin về Chùa đội sớ kỳ siêu cúng cơm cho các tiên linh- Lúc 1:15pm cúng cô hồn

Website : chanhgiachoanghiem.com

Thiền Trúc Lâm

Khóa tu ba ngày do Thượng Tọa Thích Thông Giải, Thượng Tọa Thích Tuệ Minh, Đại Đức Thích Đăng, Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng, Tổ Đình dòng Thiền Trúc Lâm hải ngoại tại San Diego, hướng dẫn:

*Thứ Sáu 3/5, thứ Bảy 4/5: Từ 9:00am đến 4:00pm tại Đạo tràng Trúc Lâm Toàn Giác, 3157 Rolling Stone Court, Mississauga. Liên lạc: (647) 546- 2110.

*Chủ nhật 5/5: Từ 9:00am đến 4:00pm tại Thiền viện Tuệ Viên, 22093 Highway 48, Mount Albert, Ontario. Liên lạc: (905) 473-3394. Website:http://www.tvtuevien.net/tv/

Chùa Huê Lâm

Sẽ tổ chức Lễ Vía Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát vào ngày Chủ nhật 14/04 lúc 10:30am. Địa chỉ Chùa: 236 Rhodes Ave, Toronto M4L 3A1. Liên lạc: (416) 778-7315. Có parking miễn phí.

Chùa Từ Thuyền

Huân tu vào ngày thứ Bảy 20/4 sẽ bắt đầu từ 9:30am và chấm dứt lúc 4:30pm. Liên lạc Chùa: (905) 456- 7132. Địa chỉ Chùa: 241 Queen St W, Brampton, L6Y 1M6.

Thiền thất Hồng Ân

*Đại lễ Phật đản và lễ thành lập ngôi bảo điện tại địa chỉ 663 Santee Gate, Mississauga: Chủ nhật 02/06 lúc 10:00am: Lễ Phật đản, Thuyết pháp TT. Thích Chúc Thiện, Cúng thí thực.

*Tịnh thất Hồng Ân Mississauga sẽ tổ chức buổi Pháp đàm do TT Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày lễ Canada day, thứ Hai 01/07 tại Chùa Tích Lan, 3133 Cawthra Rd, Mississauga, L5A 2X4. Liên lạc ban tổ chức: Ngọc Thiện (647) 892-8909, Sư Cô Huệ Minh (647) 609- 9262.

Chùa Xá Lợi

Ni Sư Tâm tâm sẽ hướng dẫn 1 ngày tu học vào ngày 11/05 từ 8:00am đến 6:00pm.

Địa chỉ Chùa: 338 Weston Rd. Liên lạc: Diệu Khánh (416) 654-0885- Email: dieukhanh1504@hotmail.com, Thiện Phúc (647) 625-9027.

Chùa Linh Sơn

*Chủ nhật 14/04: 11:00am Đạo tràng Đại Bi- Chủ nhật 21/04: 11:00am Đạo tràng Phổ Môn- Chủ nhật 28/04: 9:30am – 5:00pm Khóa Tịnh tu Tam Nghiệp.

*Tiệc Chay Hội ngộ 2019 sẽ được tổ chức tại St.John’s Hall (Anapilis Christian Community Centre), 2185 Stavebank Rd, Mississauga vào ngày thứ sáu 19/04 với ca sĩ Quốc Khanh, Hoàng Thục Linh, Yến Vy, M.C Minh Trí, ban nhạc Liberty, âm thanh Nguyễn Luyện.

*Đại lễ Phật Đản 2019 sẽ được tổ chức tại khuôn viên Chùa, 100 Rivalda Rd, North York, vào ngày thứ bảy 18/05 và chủ nhật 19/05. Liên lạc Chùa: (416) 748 -0999.

Thiền tự Hương Hải

Đại lễ Phật Đản: Ngày Chủ nhật 26/05 từ 10:30am đến 3:30pm. Thọ trai 12:00pm. Có xe bus đưa rước miển phí

(7am tại Jane & Wilson – North York – Sheridan Mall parking). Liên lạc chi tiết: Hương Liên: (416) 839-4529, Hương Huệ: (647) 802-5374.

Chùa Long Hoa

Sẽ tổ chức Đại lễ Phật Đản vào lúc 09: 00am ngày Chủ nhật 12/ 05: Dâng hoa cúng dường, Huấn từ về ý nghĩa Phật Đản sanh, Nghi lễ Tôn giáo, Cúng Thí Thực Cô Hồn, tặng quà Mother Day- Thụ trai: Bún Huế.

Địa chỉ Chùa: 728 Jane St., Toronto, M6N 4A9