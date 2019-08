Tin Cộng Đồng

Thông báo của Quỹ Cộng đồng Thời Báo

V/v: Hủy bỏ chương trình Tết Trung Thu Việt Nam 2019

Theo các thông báo đã được phổ biến trong tháng qua, Quỹ Cộng đồng Thời Báo dự định sẽ tổ chức lễ hội mùa Hè và Tết Trung thu Việt Nam 2019 tại quảng trường Celebration Square Mississauga vào ngày thứ Bảy 7 tháng 9. Tuy nhiên, để có thể tập trung nỗ lực vào các chương trình từ thiện, yểm trợ các sinh hoạt của giới trẻ, bảo lãnh đồng bào tỵ nạn, trợ giúp thương phế binh VNCH, Quỹ Cộng đồng Thời Báo, rất tiếc, phải hủy bỏ việc thực hiện lễ hội mùa Hè và Tết Trung thu năm nay.

Quỹ Cộng đồng Thời Báo trân trọng cáo lỗi cùng quý đồng hương về quyết định ngoài ý muốn này và vô cùng cảm ơn các thiện nguyện viên đã tích cực cộng tác với Quỹ Cộng đồng Thời Báo trong thời gian qua.

Hội Người Việt Toronto

*Lớp Thể dục Yoga Luân Xa dài 12 tuần. Khóa mới bắt đầu ngày thứ Năm 01/08. Ưu tiên cho cao niên từ 55 tuổi trở lên, nhưng mọi người đều có thể học nếu còn chỗ. Học thứ ba và thứ năm hàng tuần từ 5:00pm đến 7:00pm tại Hội Người Việt Toronto, 3585 Keele St., unit 13 North York. Liên lạc ghi danh: vat@vatoronto.ca hay (416) 636-8887.

*“Tư Vấn Nghiện Cờ Bạc” nhằm giúp cho các cá nhân và thân nhân trong gia đình hiểu rõ tác hại của cờ bạc. Liên lạc chi tiết: (416) 567-3625 để biết thêm chi tiết. Ở xa có thể gọi đường dây miễn phí 1-866-330-7255.

*Lớp luyện giọng chuẩn Anh Văn: Mỗi thứ Ba và thứ Năm tại văn phòng HNV 1364 Dundas St. W. từ 10:30am -12:30pm. Liên lạc ghi danh: Tony De Mazia (416) 516-5979.

*Cung cấp dịch vụ miễn phí cho thường trú nhân: Hướng dẫn và giúp điền các giấy tờ cần thiết; Xin các loại phúc lợi xã hội, y tế, tiền thất nghiệp; Giới thiệu lớp học Anh ngữ; Nhận thị thực chữ ký; Phiên dịch giấy tờ; Hướng dẫn tìm việc làm; Giới thiệu việc làm miễn lệ phí; Giúp liên lạc với các cơ quan chính quyền, thông dịch qua phone. Có tài liệu hướng dẫn thi viết bằng lái xe bằng tiếng Việt. Liên lạc HNV: (416) 536-3611, (416) 636-8887 –Email: vat@vatoronto.ca

Hội thảo chương trình Đại học ngành y tế

Hội thảo được thực hiện hàng năm để giúp học sinh trung học và sinh viên đại học hiểu biết về thể thức ghi danh cùng với phương pháp học tập có hiệu quả tại các trường đại học chuyên ngành y tế ở Canada: Y, Nha, Dược, Nhãn khoa, Y tá. Hãy ghi danh miễn phí tại: bit.ly/hcps2019 hoặc email: hcps.connect@gmail.com để được nghe những chia sẻ quý báu của các bạn trẻ mới ra trường. Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 18/08 từ 2:30pm đến 4: 30pm tại Thư viện Northern District 4 Orchard View Boulevard, M4R 1B9.

Hội Phụ Nữ VN Toronto

*Trại hè cho thiếu nhi: Đợt 4: từ 12/8 đến 16/8; Đợt 5 từ: 19/8 đến 23/8. Lệ phí: $90/1 người/1 đợt. Cần thiện nguyện viên cho trại hè. Học sinh sẽ được xác nhận số giờ làm thiện nguyện. Liên lạc: Cherie Nguyễn (647) 723-2165, cnguyen@vwat.org.

*Sẽ cùng với các hội đoàn quốc gia tổ chức Tết Trung Thu Cộng đồng vào ngày thứ Bảy 14/09 từ 2:00pm đến 6:00pm tại Oakdale Community Center, 350 Grandravine Drive, North York, M3N 1J4. Có múa Lân, văn nghệ, trò chơi, thi lồng đèn, thi áo dài, làm bánh dẻo, rước đèn, tặng quà bánh, lồng đèn- chú Cuội – Hằng Nga. Thi lồng đèn: Đề tài tự do. Thi áo dài: Dành cho nam nữ 12 tuổi trở xuống. Thi văn nghệ: Dưới 17 tuổi. Ưu tiên từ 12 tuổi trở xuống. Khi ghi danh xin cho biết: tên bài hát hay nhạc cụ biểu diễn, tên ca sĩ, tuổi, số phone của phụ huynh. Hạn chót ghi danh: Ngày 07/09. Liên lạc: (647) 723-2165.

*Lớp dạy kèm vào Chủ nhật cho 2 môn Toán (12:00pm – 2:00pm) và Anh văn (2:00pm – 4:00pm) tại Oakdale Community Centre, 350 Grandravine Drive: Khóa mùa Hè 08/07 – 26/08; khóa Mùa Thu 09/09 – 16/12. Nhận ghi danh thường xuyên trong năm học. Liên lạc: Thủy Nguyễn (647) 723-2165 x 112.

*Dịch vụ cho thường trú nhân: Cung cấp các thông tin cần thiết khi mới nhập cư, công chứng, thị thực, thông dịch giấy tờ miễn phí, tư vấn các chương trình học, giúp điền đơn, hướng dẫn soạn sơ yếu lý lịch để xin việc, học tiếng Anh (LINC, ESL, ELT).

*Lớp luyện thi quốc tịch: Thứ bảy từ 3:00pm- 5:00pm. Liên lạc Chiểu Nguyễn (647) 723-2165 x113- Email: chieunguyen@vwat.org.

*Thể dục cao niên: Lớp Càn Khôn Thập Linh và Zumba tạm nghỉ 4 tuần: Từ thứ Hai 29/7 đến Thứ sáu 23/8. Các lớp bắt đầu trở lại Thứ hai 26/8.

Thành bộ đảng Việt Tân Toronto

*Lễ Tưởng niệm Cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và Các Kháng chiến quân Đông Tiến lúc 1:00pm ngày Chủ nhật 11/08 tại Hội trường Army Navy, Airforce Veterans Club, 765 3rd St., Mississauga, ON L5E 1B8.

*Sẽ tổ chức buổi cơm gây quỹ để yểm trợ cho những hoạt động trong nước của Việt Tân và các nhà đấu tranh dân chủ vào lúc 7:00pm ngày thứ Bảy 14/09 tại hội trường Anapilis Halls, số 2185 Stavebank Road, Mississauga, ON L5C 1T3. Chương trình: Dạ tiệc, xổ số, văn nghệ do các ca sĩ địa phương đóng góp. Vé ủng hộ $50/người lớn và $30/học sinh, trẻ em. Liên lạc chi tiết: Nguyễn Quốc Hưng (416) 508-7909, Trần Minh Thành (416) 737-9883.

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario

Chiếu theo Nội quy, Ban Giám sát sẽ tổ chức Đại hội bầu cử tân Ban Chấp hành nhiệm kỳ

2019-2021 vào ngày 08/09 từ 12:30pm đến 4:00pm tại Trung tâm Cộng đồng Driftwood

Community Center, phòng số 5, 4401 Jane St- M3N2K3 ( 416 ) 395-7944. Đơn ứng cử đơn danh, liên danh xin gửi về VP/Hội: 19 Stream Line, Brampton, ON – L6V 4T2 trước ngày 01/09.

Hội Người Việt Kitchener

*Sẽ tổ chức bầu cử ban Chấp hành vào ngày 01/09.

*Hướng dẫn và thực hành tự chữa các bệnh về thoái hóa vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, đau đầu gối, rối loạn tiền đình, tê thấp chân tay, ù tai. Kết hợp với: Bấm huyệt, Khí công và Vật lý trị liệu. Liên lạc: Cô Hoàng (519) 807-7534 (thứ bảy từ 12:30pm đến 2:00pm).

*Chuyên đề “Chọn ngành học” do bác sĩ Xiêm Phan hướng dẫn. Liên lạc ghi danh: Hoàng (519) 893-3139.

*Lớp hướng dẫn thi nhập tịch: Chủ nhật từ 10:00am đến 12:00pm. Xin ghi danh để sắp xếp khóa học mới. Liên lạc: (519) 650-2517.

*Dạy Toán từ lớp 7 trở xuống: Thứ Bảy từ 11: 00am đến 1:00pm tại VP Hội tạm ngưng. Sẽ tiếp tục vào tháng 9. Hướng dẫn thi bằng viết lái xe, có tài liệu tiếng Việt.

*Lớp Line Dance: Chủ nhật từ 2:00pm tới 4:00pm. Liên lạc: Minh Trang (519) 579-4081.

*Điền các mẫu đơn xin trợ cấp xã hội, hưu trí, tiền già, tiền bệnh, xin việc làm, nhà ở của chánh phủ. Liên lạc VP Hội: Thứ Tư từ 1:00pm-3:00pm- Các ngày khác: Từ 3:00pm đến 6:00pm- Thứ Bảy từ 10:00am đến 3:00pm. Liên lạc V/P Hội: (519) 954-l473. Ngoài giờ, xin liên lạc (519) 893-3139 hoặc (519) 748-4911. Địa chỉ VP/Hội: 114-265 King St.E. Kitchener. Email: kw.vna75@gmail.com

*Cư dân Guelph cần những dịch vụ của Hội, liên lạc: Cô Qui Lam (LiLy): (519) 836-2222 Ext: 222. Sở Di Trú Guelph, 104 Dawson Rd. #102, Guelph ON N1H 1A6. Nhóm “Sống vui sống khỏe” sinh hoạt thứ sáu từ 1:00pm đến 3:00pm tại West End Centre.

*Trường Việt ngữ tại thành phố Cambridge vẫn còn nhận học sinh. Ghi danh tại trường Hespeler Public School, 300 Winston Blvd., Cambridge, ON N3C 3J6. Liên lạc chi tiết: Cô Thu Trinh (519) 240-3281

Ủy ban Phối hợp Xây dựng Saigon Park

Cảm tạ quý vị mạnh thường quân đã đóng góp vào công trình thiết lập bảng đồng trong công viên Sài Gòn. Quý đồng hương muốn tiếp tay cùng với Ủy ban Phối hợp Xây dựng Saigon Park thực hiện các bảng đồng để lưu lại di tích cho các thế hệ mai sau có thể đóng góp qua các hình thức sau đã được thiết lập trên trang mạng: https://www.saigonpark.org/

– Email chuyển tiền (Interrac E- transfer) xin gửi về: saigondonation@gmail.com.

– Chuyển gửi qua hệ thống Paypal (sẽ phải trả lệ phí 3%).

*Các địa điểm dưới đây sẽ tiếp tục nhận sự đóng góp của quý đồng hương:

– Tòa soạn Thời Báo: 1114 College St. Toronto, ON- M6H1B6

– VP Bác sĩ Nguyễn Hoành Khôi: 5085 McLaughlin Rd, Mississauga- L5R1B6

– VP Bác sĩ Trần Ngọc Anh: T&T Medical Clinic, 3175 Rutherford Rd #26, Building F, L4K-5Y6

– 1065 Canadian Place Unit 307 Ontario L4W 0C2

– Trung tâm Cộng đồng Mississauga, 600 Lakeshore Road East Mississauga- L5G 1J4

– Xin bỏ vào phong bì hiện kim hoặc chi phiếu và vui lòng ghi tên, số điện thoại, địa chỉ điện thư bên ngoài bì thư. Chi phiếu xin đề: Saigon Park Inc- Ghi chú: Saigon Park Plaques

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc: James Nguyễn (416) 738-3261 hoặc Email: saigondonation@gmail.com.

Nhóm Phương Nam

Sẽ tổ chức họp mặt thân hữu vào ngày thứ Bảy 24/08 từ 7:00pm đến 1:00am tại : Unifor Local 1285 Brampton, 23 Regan Rd., Brampton. (Buffet: 7:00pm- 8:00pm – 8:00pm-1:00pm). Văn nghệ dạ vũ với ca sĩ Phương Anh (đến từ Windsor), Nguyên Dũng, Yến Vy, Thanh Tâm, Thùy Linh. Ban nhạc “The Sunrise”- Âm thanh: Nguyên Khang. Vé tham dự: $25 (tại cửa thêm $5). Liên lạc đặt vé: Ngọc Yến (647) 209-3119, Đoan Trinh (647) 704-7879.

Picnic Cộng đoàn Thánh Giuse, Scarborough

Sẽ tổ chức buổi picnic cho các gia đình và thân hữu từ 10:00am tới 6:00pm ngày thứ Hai, Civic Holiday 05/08 tại Scarborough Bluffers’s Park, địa chỉ số 1, Brimley Road South. Sẽ có ca hát, trò chơi, thi đua văn nghệ, thể thao. Di chuyển tự túc, cùng đem theo thức ăn chia sẻ với nhau. Ban ẩm thực cộng đoàn cũng sẽ chuẩn bị thêm thức ăn. Liên lạc: Trung (416) 265-1461, Mười (647) 956-3767, Ngân (416) 987-2022

Picnic Quỹ Từ thiện Từ Tâm

Sẽ tổ chức buổi picnic vào ngày Chủ nhật, 11/08, từ 11:00am đến 7:00pm tại công viên Jack Darling Memorial Park, 1180 Lakeshore W. Rd, Mississauga. Ban tổ chức sẽ lo thức ăn và nước uống, xin cho biết trước số lượng tham dự để có thể chuẩn bị chu đáo. Mọi đóng góp tùy lòng hảo tâm. Liên lạc ghi danh: Phi (674) 718-1497, Jackie (905) 417-0838. Xin mời vào trang nhà www.tutamfoundation.org để xem thêm chi tiết.

Dịch vụ Xã hội The Lighthouse

Sẽ mở khóa học làm móng cho phụ nữ chưa có việc làm, hoặc có thu nhập thấp. Khóa học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một thợ làm móng, do chuyên viên trong ngành nail giảng dạy. Cuối khóa học viên được cấp chứng chỉ. Học mỗi tuần vào ngày thứ hai từ 10:00am đến 3:00pm bắt đầu từ ngày 09/09 đến 27/04/2020. Học phí: $350. Địa điểm học: 1008 Bathurst Street, Toronto. Học viên tự sắm dụng cụ làm móng. Khóa học cung cấp các sản phẩm nail để thực hành trong lớp. Liên lạc chi tiết: Thủy (416) 535-6262, ext. 225;amy (416) 828-4354; Tracy (416) 535-6262 để ghi danh hoặc biết thêm chi tiết.

Nha khoa miễn phí

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập VP nha khoa Keele Major Mac Dental Centre, nha sĩ Hà Huệ Chi Jacqueline sẽ tổ chức một ngày phục vụ cộng đồng gồm có khám răng, rửa răng và nhổ răng miễn phí cho cá nhân, gia đình, cao niên đã về hưu trên 67 tuổi có thu nhập thấp vào ngày 07/08,

Liên lạc chi tiết và lấy hẹn: (905) 553-8897, hoặc text số (416) 876-6439.

Lớp thể dục dưỡng sinh Khai Tâm

Tiếp tục nhận học viên mới dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Dương Huỳnh Nguyên. Sau phần thể dục dưỡng sinh sẽ có Tài Chi dance, trau dồi y học thường thức và ấn huyệt- Chủ Nhật: 1:30pm-3:30pm, lầu 2, 23 Grandravine Community Center, North York. Liên lạc ghi danh: Cô Xuân (416) 614-8006.Trang nhà: https://sites.google.com/site/cktltoronto/home.”

Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario

*Đại nhạc hội “Tiếng Hạc Quê Hương” sẽ được tổ chức tại Rose Theater vào ngày

thứ bảy 21/09 với các ca sĩ Ý Lan, Y Phương, Hoàng Nhung, Trần Thái Hòa và Thế Sơn. Liên lạc: Thùy Hương (647) 588-5064, Thanh Nhàn (647) 571-4118.

*Sẽ trao tặng 11 học bổng gồm 1 học bổng $3000, 5 học bổng $2000, và 5 học bổng $1000, đặc biệt sẽ có thêm 1 học bổng $3000 mang tên thị trưởng Vaughan, Maurizio Bevilacqua. Nhận hồ sơ từ nay đến 01/08. Liên lạc: B.s Huỳnh Thị Như Quỳnh (416) 726-1279, email: ldlgavescholarship@gmail.com, website www.tuoihac-ontario.com, facebook: Tuoi Hac Ontario – Golden Age Village for the Elderly. Ngân quỹ để cấp học bổng hoàn toàn do các MTQuân tặng riêng, không liên quan đến tiền đóng góp xây dựng Làng Dưỡng Lão.

LDL Seniors Program bắt đầu hoạt động trở lại:

*Tại cơ sở Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc 11088 Pine Valley Dr, Vaughan L3L 0B9: Mỗi chủ nhật từ 10:00am-3:00pm: Lớp Tai Chi, lớp Line Dancing, lớp xử dụng Tablets khi có cao niên yêu cầu.

*Mississauga: Lớp Tai Chi tại Erindale United Church 1444 Dundas Cres, Mississauga L5C 1E9

mỗi tối thứ sáu từ 7:00pm- 8:30pm. Liên lạc: Ánh Nguyệt (647) 973-6877, Phương Hạnh (647) 913-4726. Chi phiếu ủng hộ xin gởi về: LDL Tuổi Hạc Ontario (Golden Age Village for the Elderly) 11088 Pine Valley Dr. Vaughan, ON. L4L 1A6. Thư từ, bài vở, thắc mắc xin gởi về: ldltuoihac@gmail.com hoặc info@tuoihac-ontario.com. Liên lạc: B.s Nguyễn Tường Vân (416) 603-3487, Trần Sĩ Minh (416) 722-3677, Nguyễn Thị Thanh Nhã (647) 785-5399, Làng: (647) 524-0018.

Phật Giáo Hòa Hảo Toronto

Lễ Vu Lan sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 11/08 từ 11:00am đến 4:00pm tại Armour Heights Community Centre, 2140 Avenue Rd., Toronto. Liên lạc: Nguyễn Trung Hiếu (905) 619-0398, Lương Văn Chum (416) 767-3971, Võ Tuyết Đông (416) 725-8649.

Hội Thánh Baptist Toronto

Dạy kèm Miễn phí từ lớp 6-12 mỗi sáng Thứ Bảy, lớp học tại Eglinton và Dufferin, Ennerdale Baptist Church. Có phần hướng dẫn và chuẩn bị để vào Đại học cho lớp 12 hay du học sinh VN. Ban giảng dạy có Licensed Ontario College Teacher Association, tốt nghiệp Master giáo dục, Master quản trị; nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Liên lạc: Truyền Đạo Phan (647) 739-9887; Truyền Đạo Danh (647) 915-4238. Email: to.vn.baptistmission@gmail.com.

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng VN

Thờ phượng – Chúa nhật 2:00pm- Nhóm học Kinh Thánh tại Finch& Steele – Thứ Năm 7:30pm

Nhóm học Kinh Thánh tại Mississauga Thứ Sáu 7:30pm. Sẽ tổ chức một buổi BBQ ngoài trời nhân lễ Civic Holiday thứ hai 5/8 từ 3:00pm-6:00pm tại địa chỉ 3194 Weston Road, North York, M9M 2T6. Liên lạc chi tiết: Mục sư Khánh Thái (416) 970-6292

Chùa Huê Lâm

Sẽ cử hành Đại lễ Vu Lan vào lúc 10:30am ngày Chủ nhật 11/08. Có tụng kinh Vu Lan, tuyên đọc Sớ Cầu Siêu cho thân nhân quá vãng, Cửu Huyền Thất Tổ. Địa chỉ Chùa: 236 Rhodes Ave, Toronto M4L 3A1. Liên lạc Chùa: (416) 778-7315.

Chùa Long Hoa

*Sẽ khai kinh Vu Lan từ ngày Chủ nhật 28/07 lúc 7:30pm cho đến rằm tháng 7 (Vu Lan. (Thượng Tọa Thích Thường Nguyên, Thượng Tọa Đạo Quang hướng dẫn. Kính mời quý vị gởi danh tánh chư hương linh về Chùa để cầu siêu. (email: longhoatemple@gmail.com)

*Lễ Vu Lan sẽ được tổ chức vào ngày 11/08 lúc 10:30am. Liên lạc: (416) 763-5923, (416) 829-7492. Địa chỉ Chùa: 728 Jane St Toronto.

Chùa Hoa Nghiêm Toronto

*Lễ Khai kinh Vu Lan: Chủ nhựt 04/08 lúc 10:15am. Từ thứ Hai 05/08 cho đến 10/8: Mỗi đêm tụng kinh Vu lan lúc 6:15pm

*Đại lễ Vu Lan Báo Ân: Chủ nhựt 11/08 lúc 10:15am: Tuyên sớ kỳ siêu, cúng cơm chư tiên linh có thờ cốt và bài vi tại Chùa, cúng cô hồn lúc 1:00pm. Kính mời quí gia đình có thờ tiên linh xin về Chùa đội sớ cúng cơm vào ngày 11/8.

Chùa Huệ Quang

*Lễ Khai kinh Vu Lan: Chủ nhật 11/08 lúc 10:30am. Từ thứ Hai 12/08 đến thứ Bảy 17/08: Tụng Kinh Vu Lan Bồn và Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân mỗi tối lúc 6:30pm.

*Đại lễ Vu Lan Phật Lịch 2563 sẽ được cử hành vào ngày Chủ nhật 18/08. Mẫu xin Cầu an cho Phụ Mẫu hiện tiền và Cầu siêu cho chư Tiên Linh quá vãng đã có sẵn tại chùa. Địa chỉ của chùa: 616 Trethewey Drive. Liên lạc: (416) 240-7604.

Niệm Phật đường Vô Lượng Quang

Sẽ cử hành Lễ Vu Lan vào ngày 11/08 lúc 10:30am. Địa chỉ Niệm Phật đường Vô Lượng Quang: 12 Orchardcroft Cres North York. Toronto. Liên lạc: (647) 760- 5077

Chùa Hương Đàm

Sẽ Khai kinh Vu Lan, Báo Ân Phụ Mẫu lúc 11:00am ngày Chủ nhật 18/08 và tụng Kinh Vu Lan và Báo Ân Cha Mẹ lúc 8:00pm mỗi đêm từ 18/08 đến 25/08. Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chính thức lúc 11:00am ngày Chủ nhật 25/08. Địa chỉ chùa: 208 Brucedale Ave Hamilton. Liên lạc với chùa: (905) 387-5905.

Thiền Trúc Lâm

Tu học một ngày Thiền tập từ 9:30am đến 4:00pm ngày Chủ nhật 11/08 tại Đạo tràng Trúc Lâm Toàn Giác số 3157 Rolling Stone Court, Mississauga. Liên lạc chi tiết: (647) 546-2110. Website: http://truclamtoangiac.com/

Chùa Cam Lộ Vương

*Đại Lễ Vu Lan Bồn-Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân sẽ được cử hành vào lúc 11:00am ngày Chủ nhựt 11/08 trong chánh điện chùa mới với sự chứng minh của chư tôn Thiền đức Tăng Ni.

*Lễ hội Ẩm thực chay sẽ được tổ chức 1:00pm đến 7:00pm ngày thứ Bảy 24/08 tại Trai đường chùa mới đã hoàn thành 90%, số 2430 Teston Road, Vaughan. Văn nghệ với 5 ca sĩ địa phương. Giá vé ủng hộ $30/vé. Liên lạc mua vé: (905) 303-2298.

Thiền tự Hương Hải

Đại lễ Vu Lan sẽ được cử hành vào ngày 18/08 từ 10:30am đến 3:30pm.

Có xe bus (7am tại Jane & Wilson North York – Sheridan Mall Parking). Số chỗ có giới hạn xin ghi tên trước. Liên lạc: Hương Huệ (647) 802-5374 (sau 6pm), Hương Liên (416) 839-4529 (sau 6pm).

Chùa Phổ Hiền

Sẽ tổ chức Đại lễ Vu Lan đúng vào ngày Rằm tháng Bảy, ngày thứ Năm 15/08 vào lúc 7:00pm: Chánh lễ Vu Lan, phụng thờ tiên tổ; hiếu thuận gia thân, giải oán tiền khiên. Liên lạc Chùa: (416) 745-7388. Địa chỉ Chùa: 297 Garyray Drive, North York, M9L 1Y8 (gần Steeles Ave. & Weston Rd.)

Chùa Xá-Lợi

Đại lễ Vu-Lan sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 11/08 l10:30am. Chương trình: Tụng kinh Vu Lan, gắn bông hồng, Văn nghệ do GĐPT Vạn-Hạnh phụ trách, thọ trai. Địa chỉ Chùa: 338 Weston Rd, Toronto. Liên lạc Chùa: (416) 604-4944.

Gia đình Phật tử Vạn-Hạnh

Sẽ tổ chức Trại hè Lục Hòa 9 từ ngày thứ Bảy 03/08 đến Chủ nhật 04/08 tại Tu viện Tuệ Viên , 22093 Highway 48, Mount Albert, L0G 1M0. Tập trung tại chùa Xá Lợi, 338 Weston Rd, Toronto, điện thoại: (416) 604-4944. Khởi hành lúc 7:00am ngày 03/08 và trở về chùa khoảng 5:00pm ngày Chủ nhật 04/08.

Lệ phí trại: Đoàn sinh: $20, Huynh trưởng và phụ huynh: $30.00. Xin mang theo đồng phục, đồ dùng cá nhân. Xin quý phụ huynh điền đơn tham dự trại gởi lại cho BHT biết số người tham dự. Hạn chót: Ngày 29/07. Liên lạc: Nguyễn Văn Cẩn (416) 716-8719, Ngô Phi Văn (647) 847-4794.