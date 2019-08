Tìm thấy tử thi của hai nghi can giết người

Winnipeg, Manitoba: Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ tư 7 tháng 8, sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP cho biết là họ tìm thấy hai tử thi ở bên bờ sông Nelson, và cơ quan này đang chờ những giảo nghiệm tử thi, để có thể xác định đây là tử thi của hai nghi can tình nghi giết người.

Trong hôm thứ sáu tuần trước cảnh sát đã tìm thấy một chiếc thuyền nhôm bị hư trên sông Nelson và đã cho người đến điều tra, và cũng ở nơi đây các nhân viên an ninh đã tìm thấy những tang chứng của hai nghi can này.

Hai nghi can Kam McLeod 19 tuổi và Bryer Schmegelsky 18 tuổi đã bị buộc tội giết 3 người ở miền bắc tỉnh bang British Columbia trong 4 tuần trước.

Các nạn nhân là anh Lucas Fowler 23 tuổi một người Úc, và người bạn gái của anh này là cô Chynna Deese, 24 tuổi là một cư dân Mỹ, và ông Leonard Dyck, 64 tuổi là một giáo sư sinh vật của trường đại học UBC.