Tìm thấy thi hài của một sinh viên Việt Nam mất tích trên một năm qua.

Houston, Texas: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 26 tháng 9, cảnh sát thành phố Houston đã tìm thấy tử thi của sinh viên An Vinh Nguyễn trong khu vực rừng gần số 14381 Whistling Pines Drive ở phía tây bắc của quận Harris.

Gia đình của nạn nhân đã thấy anh Nguyễn này lần chót vào ngày 31 tháng 3 năm ngoái 2017.

Anh An Vinh Nguyễn là sinh viên của trường cao đẳng UH Hilton College of Hotel and Restaurant Management.

Trong tháng 8 năm 2017, hai bị cáo là Jerrett Jamal Allen và Brandon Lyons đã bị bắt giữ và bị buộc tội giết anh An Vinh Nguyễn và một y tá là ông Glenser Soliman, 44 tuổi.

Theo cảnh sát quận Harris thì hai bị cáo đã dụ dỗ hai nạn nhân qua mục tìm bạn đồng tính trên mạng, và đã giết các nạn nhân để cướp của.