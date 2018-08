Tìm thấy muỗi nhiễm West Nile tại vùng Sugar Land

Trưởng Ty Y Tế của Sugar Land, thành phố ngoại ô phía tây nam của Houston, và các viên chức y tế công cộng tại đây vừa khuyến cáo cư dân tại vùng này nên dùng những thuốc chống muỗi bôi lên da và quần áo mỗi khi phải đi ra ngoài trời, và nếu có thể được thì nên ở trong nhà khi trời bắt đầu nhá nhem tối.

Lý do là vì các chuyên gia đã xác định có trường hợp muỗi bị nhiễm siêu-vi-khuẩn West Nile được phát giác tại một nơi trên đại lộ University gần Viện bảo tàng Khoa học Tự nhiên (Houston Museum of Natural Science) ở khu gia cư Telfair. Vì thế nên các đợt xịt thuốc diệt muỗi đã được tăng cường lên thành 2 lần trong tuần tại Sugar Land.

Theo các viên chức y tế công cộng, những ai trên 50 tuổi hoặc có vấn đề sức khoẻ suy yếu và hệ miễn nhiễm không được tốt đều được nên khuyên là tránh để bị muỗi đốt vì mức rủi ro cao hơn có thể gặp bệnh nặng nếu như bị loại muỗi nhiễm siêu-vi-khuẩn này chích vào người.

Hiện nay, vẫn chưa có thuốc nào để chữa trị trong trường hợp bị nhiễm bệnh, cũng như chưa có thuốc chủng ngừa nào hữu hiệu để phòng chống. Những người bị muỗi nhiễm siêu-vi-khuẩn West Nile chích phải thường có những triệu chứng như đau cứng vùng cổ, mắt mờ hoặc hoa mắt, chân tay run rẩy, đầu óc hoang mang, trí nhớ sụt kém hoặc có thể lên cơn động kinh. Một số triệu chứng nhẹ hơn là lên cơn nóng sốt, nhức đầu, mỏi mệt hoặc đau nhức các cơ bắp trên người, và buồn ngủ.

Thông thường, những người bị triệu chứng nhẹ thì sẽ tự động hồi phục trở lại sau vài ngày, nhưng cũng có nhiều khi kéo dài vài tuần lễ. Có đến 80% người bị chích bởi muỗi nhiễm siêu-vi-khuẩn West Nile sẽ không có những triệu chứng gì đáng kể và sẽ lành bệnh khoẻ mạnh trở lại như bình thường.

Cách thức phòng ngừa bệnh này hữu hiệu nhất là tránh để bị muỗi chích. Các chuyên gia y tế đưa ra những lời khuyên như sau:

1. Loại bỏ những nơi có nước mưa đọng lại là nơi sinh sản lăng quăng trước khi lớn thành muỗi để chống lại nguy cơ đàn muỗi sinh sôi nẩy nở mau lẹ. Đó là những vỏ bánh xe cũ bỏ ngoài sân vườn, hoặc những chậu hoa bỏ trống hay bất cứ vật gì có thể chứa đựng nước tụ lại lâu ngày.

2. Cắt cỏ sân vườn để giúp cho đám muỗi không có nơi ẩn trú ở đám cỏ cao vào ban ngày khi trời nóng.

3. Tránh ra ngoài sân vườn khi trời bắt đầu nhá nhem tối, là thời gian mà loài muỗi bắt đầu sinh hoạt mạnh nhất.

4. Mặc những quần áo có mầu nhạt, để đỡ thu hút muỗi bám vào người.

5. Dùng thuốc xịt vào da để chống muỗi, loại có hoá chất DEET, được xem là hữu hiệu và tương đối an toàn cho trẻ em.