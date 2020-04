Tìm thấy hơn 1.700 đồng tiền cổ trên cánh đồng Ba Lan

Một nông dân tình cờ tìm thấy lượng lớn tiền xu xưa cách nay gần 2.000 năm tại hạt Hrubieszow, Ba Lan.

Từ năm ngoái, nông dân Mariusz Dyl tình cờ bắt gặp một số đồng xu khi đang tìm kiếm gạc hươu trên một cánh đồng. Ông lập tức thông báo cho viện bảo tàng Hrubieszow.

Mới tuần qua, Dyl cùng các nhà khảo cổ và tình nguyện viên quay lại cánh đồng xem xét. Họ tìm thấy tổng cộng 1.753 đồng xu bạc, nặng hơn 5kg. Chúng không nằm tập trung một chỗ mà rải rác hơn 100m do từng bị máy móc nông nghiệp đào xới.

Các nhà khảo cổ cho rằng số tiền này ban đầu đặt trong một hộp gỗ hoặc túi da. Chiếc hộp đã phân hủy hết, nhưng có thể từng gắn đinh tán bằng đồng vì họ tìm được 8 chiếc lẫn trong những đồng xu. Nhóm chuyên gia cũng nhận định, số tiền cổ tồn tại từ thế kỷ 2 dựa vào hình khắc hoàng đế La Mã Nerva (cai trị năm 96-98) và Septimus Severus (cai trị năm 193-211).

Vào thời kỳ này, Lublin là nơi cư trú của người Vandal. Cuối thế kỷ 2, người Goth kéo đến và đuổi họ đi. Bartłomiej Bartecki, giám đốc viện bảo tàng Hrubieszow, cho biết: “Có lẽ người Vandal hy vọng sẽ sớm quay lại nên quyết định chôn số tiền. Nhưng họ đã phán đoán sai”.

Andrzej Kokowski, một chuyên gia khảo cổ nhận xét: “Tình hình khi bỏ chạy khỏi người Goth tệ đến mức họ đem giấu mọi thứ quý giá nhất. Có vẻ đây cũng là lúc người Vandal đánh mất tài lực để tiếp tục chiến đấu”.

Kokowski nhấn mạnh, phát giác mới rất quan trọng trong việc tìm hiểu sự sụp đổ của người Vandal tại Lublin. Ông nói: “Vì phải vứt bỏ lượng lớn tiền của cần thiết để duy trì cuộc chiến với người Goth, cuối cùng họ trở nên bất lực. Những đồng bạc giấu trong lòng đất vẫn ở lại Hrubieszow. Họ không thể quay lại lấy chúng và không thể tuyển thêm binh lính. Đó là lý do người Goth thuận lợi mở rộng lãnh thổ xuống cả vùng đông nam rồi xâm chiếm Ukraine”.

Các chuyên gia tại Đại học Warsaw sẽ phân tích số tiền cổ, thời gian ước tính khoảng một năm do số lượng đồng xu rất lớn. Trong lúc này, viện bảo tàng Hrubieszów dự định trưng bày chúng để người dân quan sát. Buổi triển lãm sẽ chỉ được tổ chức online do ảnh hưởng của Covid-19.