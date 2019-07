Tìm thấy chiếc xe bị đốt cháy của hai thiếu niên tình nghi giết người.

Gillam, Manitoba: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 24 tháng 7, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe chơ hai thiếu niên tình nghi giết người.

Chiếc xe này cũng như chiếc xe van trước đó của hai thiếu niên, đã bị đốt cháy ở ngoài thị trấn Gillam, tỉnh bang Manitoba.

Các cơ quan an ninh vẫn tiếp tục tìm kiếm hai nghi can là Kam McLeod, 19 tuổi và Bryer Schmegelsky, 18 tuổi.

Cả hai nghi can này đã bị buộc tội giết 3 người trong những tuần trước ở miền bắc của tỉnh bang British Columbia.

Nữ hạ sĩ Julie Courchaine của sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP đã nói trong cuộc họp báo hôm thứ tư ở thành phố Vamcouver, là cảnh sát tin là chiếc xe bị đốt cháy ở ngoài thị trấn Gillam là chiếc 2011 Toyota RAV 4, của hai nghi can.

Hạ sĩ Courchaine cũng cho biết là số nhân viên cảnh sát đã được điều động thêm lên thị trấn Gillam để tiếp tục truy tầm hai nghi can.

Cư dân trong thị trấn Gillam đã được khuyến cáo là nên khóa cửa nhà, cũng như khóa cửa xe, đề phòng hai nghi can này có thể lẻn vào. Cả ba nạn nhân bị giết bằng súng, gồm cả hai du khách đến từ Úc Đại Lợi và Hoa Kỳ.