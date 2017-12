Tìm ra thủ phạm mưu sát Obama nhờ sợi lông mèo

Bà Julia Poff (46 tuổi) ở Houston, Texas, vừa bị truy tố vì gửi bom thư cho cựu Tổng thống Barack Obama vào năm ngoái, khi ông còn đương chức.

Theo thông tấn xã Reuters ngày 24/11, nghi phạm cũng bị cáo buộc gửi bom thư đến Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott và Văn phòng An sinh xã hội tiểu bang Maryland vào khoảng tháng 10/2016.

Chất nổ trong bưu kiện gửi đến ông Obama và Văn phòng An sinh xã hội bị phát giác do thủ tục kiểm soát. Trong khi đó, ông Abbott đích thân mở bưu kiện nhưng may mắn không kích hoạt thiết bị nổ.

Poff bị tạm giam vào tuần trước nhằm chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới về tội mưu sát, vận chuyển chất nổ và nhiều tội hình sự khác. Thẩm phán Frances Stacey cho hay: “Nghi phạm Poff là mối đe dọa đối với sự an toàn của nhân chứng và những người khác trong xã hội”.

Các nhân viên FBI tìm thấy trong bưu kiện gửi đến ông Obama có chứa một sợi lông mèo và thử nghiệm sau đó cho thấy đây chính là lông của con mèo nhà Poff. Bưu kiện này chứa chất nổ dùng trong pháo hoa, và các nhân viên điều tra sau đó tìm thấy một lượng lớn pháo hoa trong nhà của Poff.

Trong lệnh tạm giam, thẩm phán Stacey viết rằng Poff đã thể hiện sự thù ghét đối với cựu Tổng thống Obama. Trong khi đó, nghi phạm cho rằng ông Abbott khiến bà ta không nhận được giúp đỡ từ người chồng cũ.

Dự trù nghi phạm sẽ ra tòa thẩm vấn vào ngày 2/1/2018.