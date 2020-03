Tiểu bang New York cho xây cấp tốc 4 bệnh viện dã chiến

New York:

Tính đến ngày chúa nhật 22 tháng 3, có 316,652 người bị nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới, và trong số đó có 13,599 người chết.

Tại Hoa Kỳ số người nhiễm COVID-19 lên đến trên 27 ngàn người và có 346 người chết.

Riêng tại tiểu bang New York, số người nhiễm coronavirus lên đến 15,168 người còn cao hơn cả số người nhiễm ở Nam Hàn hay Pháp.

Tại Canada số người có dương tính với COVID-19 là 1238 người và có 19 người chết.

Thống đốc Andrew Cuomo của tiểu bang New York cũng thông báo là công binh Hoa Kỳ sẽ xây cất cấp tốc 4 bệnh viện dã chiến ở các thị trấn Stony Brook, Westbury, Westchester và Jacob K. Javits Convention Center trong thành phố New York. Mỗi bệnh viện dã chiến có khoảng 250 giường.

Chính quyền tiểu bang New York cũng cho thử nghiệm việc dùng hai loại thuốc hydroxychloroquine and azithromycin trong việc chữa trị các bệnh nhân bị nhiễm coronavirus, vì theo các bác sĩ những loại thuốc này đã có hữu hiệu trong cuộc chiến với những loài vi rút khác ở Phi Châu trong những năm trước.