Tiết lộ thông tin về chi phí xây tường biên giới với Mexico

Bức tường mà Tổng thống Donald Trump muốn cho xây dựng ở biên giới với Mexico sẽ tốn kém khoảng 21,6 tỉ Mỹ kim và mất hơn 3 năm xây dựng.

Thông tấn xã Reuters hôm 10/2 cho biết đã có được các thông tin qua bản báo cáo đánh giá về vấn đề này của Bộ An ninh nội dịa Mỹ.

Số tiền này như vậy cao gần gấp đôi con số 12 tỉ Mỹ kim từng được ông Trump nêu ra trước đây.

Còn dân biểu Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện và Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo Cộng hòa ở Thượng viện, từng đưa ra con số 15 tỉ Mỹ kim.

Ngay sau khi vào Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump đã nhất quyết thực hiện lời hứa của mình với cử tri khi tranh cử là xây dựng bức tường ở biên giới với Mexcio nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư lậu vào Mỹ. Ông đặc biệt nhắc lại yêu cầu phía Mexico phải chi trả cho phần chi phí này và Tổng thống Mexico nhất quyết bác bỏ yêu cầu đó.

Theo Reuters, bản báo cáo nội bộ của Bộ An ninh nội địa Mỹ sẽ được trình lên Bộ trưởng John Kelly trong vài ngày tới.

Bản báo cáo cho biết phải đến cuối năm 2020 mới hoàn tất được ba giai đoạn của dự án khổng lồ xây dựng tường và rào trên khoảng chiều dài gần 2.000 cây số.

Phát ngôn nhân của Bộ An ninh nội địa từ chối bình luận khi được Reuters hỏi về vấn đề này. Trong khi đó, một đại diện của Tòa Bạch Ốc tuyên bố rằng “còn quá sớm” để đề cập đến bản báo cáo chưa được chính thức trình lên Tổng thống.

Theo bản báo cáo, giai đoạn đầu tiên của dự án là ngắn nhất với việc xây dựng 26km tường ở gần San Diego, tiểu bang California, ở El Paso, tiểu bang Texas và ở thung lũng Rio Grande của Texas.

Giai đoạn hai là xây dựng 242km tường trong thung lũng Rio Grande, ở Laredo, El Paso và Big Bend, thuộc tiểu bang Texas và ở Tucson, tiểu bang Arizona.

Giai đoạn cuối là hoàn tất 1.728km tường và rào ở đường biên giới nhưng địa điểm cụ thể không được nêu trong báo cáo.