Tiếng chân đêm Giáng Sinh

Nhiều năm rồi chúng tôi không còn cái thú mỗi đêm Christmas Eve, chờ con cái đi ngủ hết, ba má mới đem món quà bí mật của ông già Noel để cạnh lò sưởi cho con. Đây là quà đặc biệt má đã dọ dẫm và biết con sẽ gởi thơ cho Santa Claus đòi quà, đặng biết mà mua cho đúng. Để quà ở lò sưởi xong, ba phải ăn một hai cái bánh cookie, và uống nửa ly nước con dọn ra mời ông Santa để chứng tỏ ông đã đến. Và cho sống động hơn, má lấy cái thư con đặt trên bàn bỏ xuống thảm, làm giống như Santa đọc thư con cạnh lò sưởi rồi vội vàng đi nhà khác để rơi lá thư.

Sáng sớm hôm sau, ba và má nằm lắng nghe tiếng chân vội vã con mới thức dậy chạy ù từ trên lầu xuống cầu thang, thẳng đến lò sưởi và nghe tiếng con la vui mừng:

– Mom, Dad…He did come!

– He ate my cookies!

– Drank some water, too!

– Oh yeah! He gave me exactly what I want…

– Thanks, Santa!

…

Có một năm, con cũng viết thư đòi quà Santa nhưng lại muốn giữ bí mật. Má dọ hỏi mấy cũng nhứt định không cho đọc! Không đọc thư làm sao biết đích xác con muốn Santa tặng món gì? Tuy vậy, là ba má thì chúng tôi cũng đoán được món con thích để mua. Chỉ thắc mắc là năm nay con… kỳ quá, sao lại giấu?

Tối Christmas Eve, chúng tôi giả bộ đi ngủ sớm, và giữa khuya lắng nghe tiếng chân con đi xuống cầu thang để cái thơ viết cho Santa.

Đợi thật lâu và nghe tiếng con thở đều đặn ngủ say trong phòng, ba má mới dậy len lén xuống thấy lá thư của con để cạnh lò sưởi (cùng một thỏi chocolate, và một ly Orange juice).

Cầm thơ lên đọc, tôi không còn nhớ nguyên văn, nhưng ý con nói với Santa rằng: Năm nào con cũng có thật nhiều quà, cho nên năm nay Santa thay vì cho con, đổi lại cho ba má con. Con muốn năm nay Santa tặng quà cho ba má, không cần cho con gì hết.

Té ra con giữ bí mật bức thư là vì vậy!

Bây giờ mới kẹt. Ba má hoàn toàn không nghĩ đến điều này. Nhưng đã là Santa thì dù sao cũng phải làm được theo lời yêu cầu của con. May mà con chỉ đòi quà chung chung cho ba má chứ không nói món gì đặc biệt, và may mà giấy hoa gói quà còn đủ ở nhà. Má lấy hộp bánh của ai đó mới cho, gói lại làm quà Santa tặng ba, và lên phòng lấy cái áo mới mua tự gói làm quà…cho má.

Giữa đêm Giáng Sinh năm đó, hai vợ chồng phải rón rén gói quà cho nhau, mà phải làm thật nhẹ nhàng,im lặng, sợ con dậy bất ngờ biết.

Và mặc dù con nói không đòi quà năm nay, ba má cũng thay mặt Santa để lại món đồ chơi ba má biết con rất thích.

…

Sáng ngủ dậy, nghe tiếng chân con chạy xuống cầu thang đến lò sưởi. Tiếng con reo vui thích thú, rồi tiếng chân con chạy ngược trở lên xông thẳng vào phòng, đặt hai gói quà lên bụng ba má và rối rít:

– Santa có quà cho ba má nè!

Má mở gói quà cầm cái áo ngắm nghía, ướm thử, và nói sao… vừa vặn quá! Ô hay tại sao Santa biết má thích cái áo này mà tặng?

Con cười sung sướng:

– Santa knows all, mom!

…

Rồi đến một năm, sáng sớm không nghe tiếng chân con chạy xuống cầu thang nữa. Ba má dậy xem và thấy con đang ngồi tủm tỉm cười bên gói quà của ông già Noel. Con chạy lại ôm ba má và nói: Thanks, Mom.

Má hỏi tại sao con biết.

Con nói các bạn trong trường nói với nhau từ mấy tháng trước. Nhưng con biết ba má thích con… không biết, để được làm Santa mua quà cho con.

Con nói tối qua con không ngủ, nằm lắng nghe tiếng chân của ba má rón rén xuống cầu thang đem gói quà bí mật để cạnh lò sưởi.

Con nghe tiếng ba ăn cookies.

Con nghe má nhắc ba uống nước.

Con lại nghe tiếng chân ba má trở lên lầu.

Và con biết ông già Noel của con đã đến…

ThaiNC

Viết cho con mùa Giáng Sinh