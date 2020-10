Tiển điện ở tỉnh bang Ontario gia tăng, và cách trả tiền điện nào lợi hơn?

Toronto: Vào cuối tháng 10 năm nay 2020, chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho gia tăng giá tiền điiện sau một vài tháng cắt giảm vì đại dịch.

Chúng ta cũng biết giá tiền điện ở tỉnh bang Ontario cao gấp 3 lần tiền điện ở tỉnh bang Quebec, vì tỉnh bang Quebec có hệ thống thủy điện.

Trong vòng từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10 năm nay, tiền điện ở tỉnh bang Ontario là 12.8 xu một kilowatt, thay vì phải trả từ 10 xu 1 kilowatt cho đến 20 xu một kilowatt tùy theo giờ giấc trong ngày.

Nhưng bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 sắp đến, giá tiền điện ở tỉnh bang Ontario sẽ trở lại cách “tính tiền theo lúc sử dụng” (time of use): giá cả sẽ là 10.4 xu một kilowatt trong thời gian không đông người sử dụng ( off peak hours) là từ lúc 7 giờ đêm hôm trước cho đến 7 giờ sáng hôm sau. Giá tiền sẽ lên đến 15 xu một kilowatt vào giờ trung bình từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa và từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ chiều. Giờ cao điểm từ 11 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều thì tiền điện sẽ là 21.7 xu một kilowattt.

Tuy nhiên cư dân ở tỉnh bang cũng có thể chọn cách trả tiền thứ nhì theo từng tầng lớp ( tiered option).

Với cách trả này, thì trong 1 ngàn kilowatt đầu tiên trong một tháng, tiền điện sẽ là 12.6 xu một kilowatt, và những kilowatt trên 1 ngàn sẽ được tính 14.6 xu một kilowatt.

Cách trả tiền nào có lợi hơn cho cư dân trong tỉnh bang Ontario?

Theo công ty điện lực Alectra ở thành phố Mississauga, thì một khu vực gần khu thương xá Erin Mills Town Center, cư dân trung bình xài khoảng 1,458 kilowatt điện một tháng cho mỗi nhà, nhưng có 10 phần trăm số nhà trong khu vực này chỉ xài 465 kilowatt một tháng. Nếu số điện mà người ta xài 1 tháng trên dưới 1 ngàn kilowatt thì cách trả tiền thứ nhì, dựa theo 1 ngàn kilowatt tiết kiệm hơn.

Theo những thống kê của công ty điện lực Hydro One ở Toronto và vào năm 2017 thì những dụng cụ xài điện nhiều nhất mà người ta có thể chờ không xài liên tục là máy giặt, máy sấy, lò nướng, bếp lò, máy rửa chén, microwave

Còn những vật dụng khác như tủ lạnh, bóng đèn thắp sáng, máy điện toán, ti vi.. thì người ta không thể tính toán xài lúc nào vì những máy này chạy liên tục.

Những vật dụng tốn điện nhất là máy sấy quần áo, lò nướng mà một giờ có thể xài đến 150 kilowatt.

Nếu dùng những máy này vào giờ cao điểm thì tiền điện đắt gấp đôi.

Trong khi nếu dùng những vật dụng này ở những giờ không đông người sử dụng như sau 7 giờ đêm, thì cũng chẳng rẻ hơn bao nhiêu so với cách trả tiền theo “tầng lớp” 10 xu đối lại 12.6 xu một kilowatt.

Vì thế cách trả tiền điện theo tầng lớp xem ra rẻ hơn và giúp người ta bớt phải tính toán là giờ nào mới được giặt quần áo hay nấu nướng.

Tuy nhiên muốn chuyển qua cách sử dụng điện theo tầng lớp thì người ta phải vào trong website của các công ty điện lực, xin đổi từ cách “time of use” qua cách “tiered option”.

Thí dụ nếu bạn ở Toronto thì công ty điện lực là Hydro One và bạn phải vào website

https://www.hydroone.com/rates-and-billing/rates-and-charges/customer-choice

để xin đổi.

Nếu bạn sống ở thành phố Mississauga thì công ty điện lực là Alectra và website là

https://alectrautilities.com/new-choose-your-rate-option

Cách vào website xin đổi cách trả tiền điện của cư dân trong thành phố Misissauga

vào webiste: https://alectrautilities.com/new-choose-your-rate-option

click vào “resident customer”

-click vào “next” bên phải trên đầu trang

-điền vào personal informnation

-clcik vào next và chọn option 2

-mình phải cilck vào “review” trước khi chọn “review” coi như là ký tên electronically

là xong

công ty sẽ gửi email cho mình ngay sau đó để xác nhận