Tiễn Bính Thân đón Đinh Dậu

Trường Việt ngữ Mississauga

Hôm thứ Bảy 21/01, Trường Việt ngữ Mississauga đã tổ chức hội ngộ cuối năm, đón Tết Nguyên đán vào lúc 10 giờ sáng tại trường Applewood Heights, 945 Bloor St East, Mississauga, với hơn gần 500 học sinh và phụ huynh tham dự.

Các tiết mục: hợp ca, đơn ca, múa lân, vũ, trình diễn áo dài, do chính các em học sinh trình diễn đã thể hiện trọn vẹn mục tiêu của trường là bảo tồn, phát triển tiếng Việt và duy trì văn hóa, phong tục, tập quán dân tộc.

Năm nay, ngoài chương trình văn nghệ, các giáo viên còn thực hiện các trò chơi bên ngoài hội trường, tạo nên không khí vui Xuân nhộn nhịp cho học sinh trong ngày Tất niên.

Buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu ở trường Việt ngữ Mississauga đã kết thúc vào lúc 1 giờ trưa với buổi ăn trưa.

Nhờ sự vận động nhiệt tình của Hội Phụ huynh học sinh trong mùa hè vừa qua, năm nay, trường Trường Việt ngữ Mississauga có 17 lớp học với sĩ số học sinh từ lớp mẫu giáo 4 tuổi đến lớp 12 khoảng 380 em, tăng thêm 2 lớp so với năm ngoái.

Phụ huynh có thể ghi danh cho con em học Việt ngữ tại văn phòng nhà trường vào mỗi buổi sáng thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa.



Ảnh: Đạt Huỳnh

Cộng đoàn Công giáo Scarborough

Cộng đoàn Thánh Giuse do Linh mục Giuse Phạm Quốc Thông quản nhiệm, hôm thứ Bảy 21/01, đã tổ chức Hội Chợ Tết mừng Xuân Đinh Dậu tại hội trường nhà thờ St Rose of Lima, 3216 Lawrence Ave E, Scarborough.

Hơn 300 giáo dân cư ngụ vùng Scarborough đã đến với ngày họp mặt cuối năm của Cộng đoàn.

Hiện diện trong lễ hội đón Tết Nguyên đán còn có Đức Giám mục Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, Linh mục Anthony Nguyễn Thụ, các Linh mục giáo đường St Rose of Lima và Dominicans.

Những người tham dự đã thưởng thức các món ăn phảng phất hương vị Tết, chương trình văn nghệ do các em thiếu nhi, ca đoàn Thánh Giuse trình diễn, múa Lân, sớ Táo Quân, và các trò chơi.



Ảnh: Hiệp Võ

Cộng đồng người Việt Cambridge

Trong không khí rộn ràng đón Tết Nguyên đán, hôm thứ Bảy 21/01, Cộng đồng người Việt Cambridge đã tổ chức buổi hội ngộ cuối năm tại The French Club, 647 Franklin Blvd, Cambridge với sự tham dự của hơn 200 đồng hương.

Từ ngoài và trong hội trường, vẫn là lá cờ Vàng Ba sọc đỏ thân thuộc, thể hiện lập trường chính trị của Cộng đồng người Việt tại địa phương này. Trên sân khấu, ban tổ chức treo hai câu đối, nói lên nỗi lòng người Việt tha hương khi Tết đến:

“Tuyết mênh mông, buồn lòng người viễn xứ”

“Xuân xứ người, chạnh nhớ cố hương xưa”

Tương tự như nghi thức khai mạc tại các buổi lễ của cộng đồng người Việt hải ngoại, mở đầu đêm họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu ở Cambridge là lễ Chào cờ VNCH và phút mặc niệm.

Sau khi kết thúc phần 1 của chương trình đón Xuân, ông Trần Đăng Khoa, thay mặt ban tổ chức, đã chúc Tết đồng hương và giới thiệu ba cựu chủ tịch tiền nhiệm của Cộng đồng người Việt Cambridge.

Đêm họp mặt tất niên ở Cambridge đã kết thúc lúc 12 giờ đêm cùng ngày sau các tiết mục văn nghệ “Hát cho nhau nghe”, trình diễn thời trang áo dài và xổ lô-tô vui nhộn, gợi nhớ ngày Tết ở quê nhà, với kỹ thuật gọi số điêu luyện, có vần có điệu như ca dao, của người điều khiển chương trình.

Với tinh thần dấn thân của các thành viên gắn bó với Cộng đồng, và sư ủng hộ tài chánh của các đồng hương, từ nhiều năm qua, tuy không đông như các Cộng đồng khác, nhưng tập thể người Việt Cambridge cũng đã nỗ lực tổ chức các buổi sinh hoạt dã ngoại, mừng Xuân, và trong ngày họp mặt Tất niên, thực phẩm được khoản đải hoàn toàn miễn phí, vào cửa tự do.