Tiệc gây quỹ hỗ trợ “Through Our Eyes: The Vietnam War”

Chiều 22/3, tại nhà hàng Kim Sơn đường Bellaire có buổi tiệc gây quỹ hỗ trợ phim Through Our Eyes: The Vietnam War do Hội đồng liên tôn cùng nhóm thân hữu tổ chức.

Có khoảng 1000 người tham dự, buổi gây quỹ thành công mỹ mãn với tổng số tiền thu được $171,596 để hoàn thành cuốn phim “Chiến tranh VN qua cái nhìn của chúng ta” của đạo diễn Fred Koster.

Cuốn phim “The Vietnam War” của đạo diễn Ken Burns được chiếu trên đài truyền hình PBS trong nhiều ngày và trong mạng lưới phim ảnh của Hoa Kỳ đã xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Quân lực VNCH, tạo làn sóng phẫn nộ trong người Việt tỵ nạn khắp tại hải ngoại. Phim Through Our Eyes: The Vietnam War là tài liệu trung thực giúp các thế hệ trẻ sinh và lớn lên tại hải ngoại hiểu rõ sự thật về cuộc chiến tranh VN mà hàng triệu người quốc gia đã hy sinh xương máu và cả tuổi thanh xuân. Đây cũng là cuốn phim được biên soạn và thực hiện công phu giúp đem lại chính nghĩa cho người con Việt và danh dự cho Quân lực VNCH.

Bạch Cúc