Tiệc cưới

Mai An

Lâu rồi Ngọc Mai không đi dự tiệc nhất là những bữa tiệc cưới, lần này tiệc cưới của người bạn quen đặt ở Missisauga, mới bước vô ai cũng hà i lòng trước sự đón tiếp trang trọng của đôi bạn trẻ, nhìn chú rể xúng xính trong chiếc áo dài xanh thẫm v ới khăn đống cùng nắm tay cô dâu cũng trong chiếc áo dài đẫm nét truyền thống V N màu đỏ thật duyên dáng , một hình ảnh tươi mát dễ thương hiện lên , Mai đi trên nền thảm với những vân hoa đỏ êm nhẹ dưới chân , những chùm bong bóng bay xanh đỏ , những chậu hoa hồng, cách bày trí thật tuyệt làm không khí thật rộn ràng niềm vui .

Mai ngồi kế anh chị Hưng, mọi người tận hưởng những giây phút vui vẻ bên nhau , người thì lên hát giúp vui , Mai đang nghĩ tới nét kiều diễm mảnh mai của cô dâu được tăng thêm với chiếc áo dài duyên dáng , bài hát “Áo lụa hà đông” chút nữa Mai đăng ký lên hát vì nhìn thấy hai nhân vật chính mặc áo dài , chiếc áo độc đáo mà mọi người yêu thích, anh H cùng mọi người cụng ly lia chia, lúc vui dường như mọi người đều có hứng , Mai cũng cụng ly với mọi người như Mai thích rượu đỏ phải lạnh uống mới ngon hơn làm cho vị giác tươi mát , món ăn thêm phần hấp dẫn Mai xin thêm cục đá lạnh, lúc ăn sushi sashimi chấm wasabi cay cay món cuả người Nhật uống thêm rượu nho đỏ ướp lạnh là hai món ngon nhất của Mai , không phải người sành rượu như rượu nho là Mai khoái , dù cụng ly như Mai không thể 100% giống mấy anh, thường phái nam ai hứng lên cũng uống thả dàn, Mai ngồi quan sát thấy mọi người vui quá , mấy anh uống nhiều nên ít ăn Ma i sợ họ say thì tội nghiệp, mọi người đang bàn luận sôi nỗi thời sự và đủ thứ chuyện trên trời dướ biể n, tiếng nói tiếng cười thật là vui hơn pháo.

anh H không thể địch được chàng thanh niên mười xị và chàng bốn C , dù anh H có nhiều kinh nghiệm , Mai nghĩ anh H sắp say rồi, vợ anh ấy phải khôn khéo uống dùm chồng , Mai cứ ngạc nhiên thì cũng được bật mí trước khi đi muốn không say xỉn thì mấy chàng đã uống hai viên vitamin C dằn bụng hay làm một tô phở sương sương trước thời gian kéo dài chờ nhập tiệc mọi người đông đủ, lâu lâu có một lần vui anh H là phi công của VNCH không thể để rớt may bay được nhất là rớt nơi bàn tiệc, hôm nay vui quá làm Mai liên tưởng đến những lần đi quán karaoke , dù có kêu đồ ăn vài món như mọi người lười cầm đũa, thường ôm đĩa đậu phụng rang hay nhâm nhi vài miếng soài tượng liền nhớ mấy chú voi nơi miền cao nguyên của người dân tộc như Ban mê thuột …rồi cụng ly lại cụng ly thiệt là vui…

Hôm nay Mai được nhìn ngắm lại cô dâu trong chiếc áo truyền thống thật là đẹp cũng là hình ảnh duyên dáng nổi bật của người phụ nữ Vn trên thế giới, càng đẹp thêm khi e ấp dưới bóng một nam nhân .

Mai An