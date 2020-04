Thụy Điển không ra lệnh hoàn toàn cấm đi lại, nhưng số người nhiễm COVID-19 vẫn không quá tệ.

Stockholm, Thụy Điển: Trong khi các quốc gia ở Âu Châu đã ban hành lệnh cấm đi lại (locked down) thì tại Thụy Điển người ta vẫn có quyền đi ăn ở các nhà hàng, trường học và các công viên vẫn mở cửa, nhưng số người nhiễm và chết vì COVID-19 đã không qua tệ hại so với con số người bị nhiễm và chết ở các quốc gia Âu Châu khác như ở Anh, Pháp..những quốc gia hiện đang có lệnh cấm đi lại toàn diện. Tại Thụy Điển người ta vẫn có thể hội họp với con số tối đa là 50 người được quyền tham dự.

Lý do nào khiến Thụy Điển không có nhiều người bị nạn??

Theo bà Ann Linde, bộ trưởng ngoại giao Thụy Điển thì chính quyền xứ này chống lại đại dịch dựa vào việc cư dân nhận trách nhiệm: họ theo đúng phép vệ sinh là rửa tay thường xuyên và cách ly khi gặp những người lạ.

Khi ăn uống ở các nhà hàng, họ cũng ngồi cách xa nhau cả một bàn.

Chính quyền Thụy Điển cũng có những biện pháp phòng ngừa cho những người lớn tuổi: những người trên 70 tuổi phải sống trong nhà, và có những thiện nguyện viên mua thực phẩm đến để ở cửa, tiếp tế cho những cụ ông bà này.

Chúng ta cũng biết phần lớn những người chết vì COVID-19 trên thế giới hiện nay là những người trên 70 tuổi, sống trong các nhà dưỡng lão.

Tính đến ngày thứ bảy 11 tháng 4, trên toàn thế giới có trên 1.7 triệu người nhiễm COVID-19 và trên 106 ngàn người chết.

Tại Thụy Điển có gần 10 ngàn người bị nhiễm và 887 người chết, so với tại nước Anh có gần 80 ngàn người nhiễm và gần 10 ngàn người chết.