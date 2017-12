Quỹ Từ Thiện Từ Tâm cùng với các ca sĩ Toronto, hôm Chủ nhật 26/11, đã phối hợp tổ chức chiều văn nghệ mang chủ đề “Thương về miền Trung” để gây quỹ cứu trợ đồng bào nạn nhân của trận bão số 12 quét vào các tỉnh “Trời hành cơn lụt mỗi năm”.

Trước đó, thành viên của Quỹ Từ Tâm ở trong nước đã cứu trợ 2 đợt tại Quảng Ngãi, Huế và Quảng Bình, là những khu vực năm nào nếu không gánh bão thì cũng bị lụt lội.

Trong hai tuần kêu gọi tình đồng bào cộng với tiền lạc quyên trong buổi gây quỹ, Quỹ Từ Thiện Từ Tâm đã nhận được từ những mạnh thường quân có tấm lòng vàng hơn 38.000 Gia kim, sau khi trừ chi phí, trong đó có ngân khoản $8.000 do Quỹ Cộng đồng Thời Báo đóng góp.

Ngày 28/11, thành viên Quỹ Từ Thiện Từ Tâm đã lên đường đến trường tiểu học Trà Vân và trường Ông Sinh, huyện Trà My, thuộc tỉnh Quảng Nam, cách Quảng Ngãi 170 cây số, giáp giới tỉnh Kontum trao quà cứu trợ cho đồng bào. Vì đi về hướng núi, đường sá bị ảnh hưởng bão trở nên lầy lội, nên nhiều đoạn đường, để vượt qua, đoàn cứu trợ phải xuống đẩy xe mới có thể đến được địa điểm phát quà.

Do thiệt hại bão lụt gây ra quá nặng nề, ở vùng sâu, những nơi ít có đoàn cứu trợ biết đến do giao thông khó khăn, những địa phương mà “mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn” hiện vẫn còn cần sự giúp đỡ nên Quỹ Từ Thiện Từ Tâm sẽ tiếp tục lạc quyên cho quỹ cứu trợ bão lụt đến cuối tháng 12, 2017.

Quỹ Từ Thiện Từ Tâm được thành lập năm 2010, là một tập hợp gồm những chuyên viên, sinh viên, học sinh hoạt động từ thiện với 4 mục tiêu chính: Phát học bổng và khuyến học, Giúp thực phẩm cho những người nghèo, trợ giúp Y tế và Tiếp tế, cứu giúp khi có bão lụt, thiên tai.