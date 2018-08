Thượng nghị sĩ John McCain qua đời

Phoenix, Arizona: Thượng nghị sĩ John McCain, nguyên là một phi công của hải quân Mỹ, từng bị Hà Nội bắt cầm tù trong nhà tù Hỏa Lò gần 6 năm, từng ứng cử tổng thống hai lần, đã qua đời hôm thứ bảy ngày 25 tháng 8, vì bệnh ung thư não, hưởng thọ 81 tuổi.

Vào tháng 5 năm nay 2018, khi biết mình bị ung thư, thượng nghị sĩ McCain đã viết trong hồi ký là ông ghét việc phải ra đi, nhưng không có than phiền, vì đã trải qua những vinh nhục thăng trầm của cuộc sống.

Thượng nghị sĩ McCain là người đã cho là ông Trump và những hành động của ông này đã làm mất đi những giá trị truyền thống của một người lãnh đạo thế giới.

Theo đài CNN thì thượng nghị sĩ McCain cũng căn dặn thân nhân không cho ông Trump đến dự đám ma của ông, và chọn hai người đọc điếu văn trong đám ma của ông là cựu tổng thống Obama và cựu tổng thống George W Bush.

Bố và ông nội của thượng nghị sĩ McCain đều là những đô đốc của hải quân Mỹ.

Ông theo nghiệp của bố , gia nhập hải quân Mỹ và tốt nghiệp tại trường hải quân Annapolis.

Trong năm 1967, chiến đấu cơ Skyhawk do ông lái bị bắn rơi , ông đã nhảy dù rơi xuống một chiếc hồ gần Hà Nội, và bị cầm tù gần 6 năm.

Sau khi được trả tự do qua những cuộc hoán đổi tù binh, ông trở lại Mỹ vào năm 1973 và nhảy qua lãnh vực chính trị.

Ông được bầu làm thượng nghị sĩ vào năm 2001 và hai lần ra tranh cử tổng thống nhưng đã không đắc cử.

Các bác sĩ đã chẩn bệnh và loan báo là ông bị một loại bệnh ung thư não có tên là glioblastoma vào tháng 7 năm 2017.

Ông qua đời vào ngày 24 tháng 8 năm 2018, chỉ thiếu có 5 ngày nữa là ông