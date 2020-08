Thuốc chủng COVID-19 đầu tiên được nước Nga chuẩn y cho sử dụng, nhưng liệu có an toàn?

Mạc Tư Khoa: Trong hôm thứ ba ngày 11 tháng 8, tổng thống Putin của nước Nga đã loan báo là ông

Tuy nhiên việc thử nghiệm thuốc chủng này ở Nga chỉ mới xong giai đoạn 2, và chưa bắt đầu giai đoạn 3 là giai đoạn thử nghiệm trên một số đông người và phải chờ kết quả sau nhiều tháng mới chắn chắn.

Các bác sĩ trên thế giới đã tỏ ra quan tâm vì thuốc chủng của nước Nga có thể không an toàn?

Theo Hiệp hội Các tổ chức Thử nghiệm Lâm sàng (ACTO), tổ chức thương mại đại diện cho những nhà sản xuất thuốc hàng đầu thế giới ở Nga, thì việc cấp phép cho một loại thuốc hay vaccine trước khi thử nghiệm Giai đoạn III diễn ra sẽ tiềm ẩn những rủi ro lớn.

Vì chính trong giai đoạn này, bằng chứng quan trọng về hiệu quả của vaccine mới được thu thập, cũng như thông tin về những phản ứng gây hại có thể xuất hiện ở một số nhóm bệnh nhân nhất định, như người có hệ miễn dịch bị suy yếu.

Tổng thống Putin đưa mục tiêu tìm ra vaccine Covid-19 thành ưu tiên hàng đầu, trong bối cảnh Nga là một trong những vùng dịch lớn nhất thế giới.

Các bình luận gia cho rằng việc Nga quyết thắng cuộc đua vaccine một phần do áp lực chính trị từ Điện Cẩm Linh, khi họ muốn khẳng định năng lực khoa học toàn cầu của Nga. Trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phát triển thành công vaccine Covid-19 được cho là còn giúp nâng cao uy tín của đất nước, tô đậm vị thế cường quốc.

Một sự việc khác được cho là thể hiện tham vọng của Nga diễn ra tháng trước, khi nhóm tin tặc APT29, vốn bị coi là một bộ phận của tình báo Nga, bị cáo buộc tấn công mạng những tổ chức nghiên cứu và phát triển vaccine phòng Covid-19 của ba nước Mỹ, Anh và Canada.

Giới chức tình báo Anh đánh giá đây là nỗ lực đánh cắp tài sản trí tuệ hơn là làm gián đoạn nghiên cứu. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Cẩm linh , ông Dmitry Peskov “mạnh mẽ bác bỏ” những cáo buộc mà ông cho rằng vô căn cứ này.

Bất chấp một loạt hoài nghi về việc “đốt cháy giai đoạn”, Tổng thống Putin tuyên bố vaccine Covid-19 do Viện Gamaleya ở Moskva phát triển là an toàn, thậm chí một trong hai con gái ông đã được tiêm và cảm thấy khỏe mạnh.