Thuê người giả làm người đưa hàng, dùng nỏ bắn trọng thương người vợ cũ không hôn phối.

Mississauga, Ontario: Vào ngày 7 tháng 11 năm 2018, hai năm trước, cư dân trong thành phố Mississauga đã sững sờ khi biết là có một phụ nữ bị một kẻ giả làm người đưa hàng đến nhà, dùng cung nỏ bắn trọng thương.

Các cuộc điều tra của cảnh sát kéo dài trong nhiều tháng và mới đây theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 18 tháng 8, các cơ quan an ninh đã bắt giữ được thủ phạm. Người đó không ai khác hơn là ông chồng cũ không hôn thú của nạn nhân.

Trong cuộc họp báo diễn ra trong sáng hôm thứ ba ngày 18 tháng 8, phát ngôn viên của sở cảnh sát vùng Peel cho biết đã bắt giữ nghi can là ông Roger Jaggemauth, 50 tuổi, là chồng cũ không hôn thú của nạn nhân.

Theo bản cáo trạng thì nghi can đã thuê người giả làm một nhân viên giao hàng, đem hàng đến nhà, và khi bà vợ cũ ra mở cửa thì sát thủ đã dùng nỏ, giấu trong cái hộp giả là món hàng, bắn nạn nhân. Rất may là nạn nhân chỉ bị trọng thương.