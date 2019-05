Thủ tướng Úc Scott Morrison bất ngờ thắng thêm một nhiệm kỳ thứ ba

Sydney: Theo những kết quả sơ khởi phổ biến hôm chúa nhật ngày 19 tháng 5, thủ tướng Úc Đại Lợi, ông Scott Morrison và đảng cầm quyền Tự Do đã thắng trong cuộc bầu cử vừa diễn ra.

Thủ lãnh đảng Lao Động, đảng đối lập trong nghị viện liên bang Úc, ông Bill Shorten đã chấp nhận thua và từ chức đảng trưởng.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã điện thoại chúc mừng thủ tướng Morrison.

Trước đó vài tiếng đồng hồ trước khi có kết quả cuộc bầu phiếu, theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý thì đảng Tự Do sẽ thua, và theo những nguồn tin thân cận, thủ tướng Morrison đã chuẩn bị bài diễn văn chấp nhận thua cuộc và sẽ từ chức đảng trưởng.

Thủ tướng Do Thái, ông Benjamin Netanyahu cũng lên tiếng chúc mừng thủ tướng Morrison.

Trong năm ngoái, thủ tướng Morrison và tổng thống Trump là những người đã công nhận thành phố Jerusalem là thủ đô của Do Thái.