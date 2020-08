Thủ tướng Trudeau xin cho Quốc Hội tạm ngưng hoạt động để tránh cho chính quyền liên bang bị lật đổ

Ottawa: Với những tai tiếng về việc cho tổ chức từ thiện WE được đứng ra điều hành chương trình tài trợ cho sinh viên trong mùa hè, và các đảng đối lập đe dọa sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm, mà nếu bị bỏ phiếu bất tín nhiệm thì chính quyền thiểu số đảng Tự Do của thủ tướng Trudeau sẽ đổ.

Chính vì thế theo những nguồn tin thân cận, thủ tướng Trudeau sẽ đến yêu cầu bà toàn quyền cho phép quốc hội liên bang được tạm ngưng hoạt động (prorogue) cho đến mùa thu ngày 23 tháng 9 khi khóa họp mới bắt đầu.

Vào hôm thứ ba 18 tháng 8, bà phó thủ tướng Chrystia Freeland được bổ nhiệm thêm chức tổng trưởng tài chánh thay cho ông Bill Morneau đã xin từ chức ngay lập tức trong hôm thứ hai, vì những liên quan đến tổ chức từ thiện WE.

7 năm trước, cựu thủ tướng Stephen Harper của đảng Bảo Thủ cũng xin toàn quyền Canada cho tạm ngưng việc hoạt động của quốc hội, tránh việc bị đảng đối lập bỏ phiếu bất tín nhiệm và phải giải tán quốc hội.

Nhiều dư luận cũng lên tiếng chỉ trích thời gian này là lúc cần sự hoạt động của chính quyền liên bang, vì đại dịch COVID-19 vẫn chưa chấm dứt, nhưng dường như thủ tướng Trudeau đã coi việc bảo vệ chính quyền đảng Tự Do không bị lật đổ là một chuyện quan trọng hơn?